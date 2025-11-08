颱風鳳凰最快今轉強颱 氣象署估這時有機會登陸台灣

氣象署表示，颱風鳳凰最快今（9）日有機會增強為強烈颱風，但經過呂宋島進入南海後，預計強度會減弱到中度颱風接近台灣，最快10日將發布海上颱風警報。

鳳凰今增強為強颱 週三至週四恐登陸台灣

氣象署預報員張竣堯指出，下週一、週二受到颱風鳳凰外圍環流影響，雨勢明顯，下週三颱風將最接近台灣，預計在周三晚上到周四清晨有機會進一步登陸台灣西半部或西南部，目前登陸的地點及路徑都還有比較大的不確定性，請留意最新氣象資訊。

氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」預計9日鳳凰颱風將達到強烈颱風，而這也是颱風最顛峰的狀態。

「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，AI系集每條線都指向台灣，表示模式成員看法相當一致，除非大翻車，否則侵襲台灣機率極高，往西南掉下去機率極低，颱風北轉的幅度及移動速動、颱風靠近台灣時減弱的速度，都攸關颱風靠近台灣時減弱的速度。

東北季風+外圍環流 10日起北部、東半部就降雨有感

關於未來一周天氣，張竣堯表示，今天上午為晴朗穩定的天氣，不過下午開始，東北季風將增強，屆時大台北地區跟東北部地區將有一些短暫陣雨出現。

10日受到東北季風與颱風外圍環流影響，不排除有共伴效應，北部、東半部地區有局部大雨或豪雨的機會，其中大台北跟花蓮山區及宜蘭有機會出現豪雨等級以上降雨。

12日開始受到颱風結構影響，花東地區的降雨還會持續，另外在中南部雨勢會較大，降雨強度是颱風強度而定。

張竣堯表示，未來一周北部、東北部都屬於濕涼的天氣，溫度大約介於21至25度，中南部10日、11日高溫還有機會來到28度至30度以上，12日溫度就會稍微下降，不過，隨著颱風遠離又會回到30度以上的高溫。