颱風鳳凰最快明成強颱 東北季風共伴估周一二雨勢最強

一顆顆蓮霧已經套袋，全都是果農的心血結晶，南州的蓮霧農相當憂心，因為蓮霧正值生長期，現階段沒辦法做什麼防颱措施，要是颱風進來影響會很大。

屏東南州蓮霧農說：「沒有什麼防颱措施，就是期望颱風不要進來，因為現在大家都已經套袋了，要是進來的話會損失很嚴重，大家都挫勒等。」

嘉義東石鄉塭港漁民忙著拖蚵棚以及固定蚵棚；另外，布袋的蚵農也持續將蚵棚往港內移動，希望盡量避免颱風造成損失及損害。

嘉義縣布袋鎮蚵農表示，「這次颱風也走這個路線，應該會滿嚴重的，會變怎樣還不知道，拖不完啦，有多少拖多少。」

嘉義縣東石鄉蚵農也說：「如果沒有固定好，到時候颱風來又亂七八糟，就做白工了。」

中颱鳳凰持續增強，氣象署表示鳳凰颱風最快明（9）日有機會增強為強烈颱風，預計在下週一上半天發布海上颱風警報，隨後在下週二陸續發布陸上颱風警報，週三晚上到週四清晨有機會登陸西半部。

中央氣象署預報員張竣堯說明，「預計最快明天有機會增強為強烈颱風，週一週二雨勢也是最明顯的時候，預計在週三的晚上到週四清晨也有機會進一步登陸台灣西半部地區，包含中南部地區，甚至如果再北一點可能桃園、新竹、苗栗也不排除有一些登陸的機會。」

不過要特別留意的是，下週一、週二因為颱風外圍環流和東北季風共伴效應發威雨勢最大，其中大台北山區、花蓮山區和宜蘭有機會出現豪雨等級以上的降雨。

天氣風險公司資深顧問吳聖宇指出，「環流大的颱風有時候會比強度強的颱風還要來得危險，因為它影響的時間比較長，那影響的範圍也會特別的大。」

氣象專家提醒，雖然鳳凰颱風侵襲台灣時強度已經明顯減弱，但是因為它的環流大，加上又有東北季風南下配合，因此各地的風雨情況仍不容小覷，民眾防颱不能掉以輕心。

