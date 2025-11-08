颱風鳳凰最快明成強颱 東北季風共伴估周一二雨勢最強
一顆顆蓮霧已經套袋，全都是果農的心血結晶，南州的蓮霧農相當憂心，因為蓮霧正值生長期，現階段沒辦法做什麼防颱措施，要是颱風進來影響會很大。
屏東南州蓮霧農說：「沒有什麼防颱措施，就是期望颱風不要進來，因為現在大家都已經套袋了，要是進來的話會損失很嚴重，大家都挫勒等。」
嘉義東石鄉塭港漁民忙著拖蚵棚以及固定蚵棚；另外，布袋的蚵農也持續將蚵棚往港內移動，希望盡量避免颱風造成損失及損害。
嘉義縣布袋鎮蚵農表示，「這次颱風也走這個路線，應該會滿嚴重的，會變怎樣還不知道，拖不完啦，有多少拖多少。」
嘉義縣東石鄉蚵農也說：「如果沒有固定好，到時候颱風來又亂七八糟，就做白工了。」
中颱鳳凰持續增強，氣象署表示鳳凰颱風最快明（9）日有機會增強為強烈颱風，預計在下週一上半天發布海上颱風警報，隨後在下週二陸續發布陸上颱風警報，週三晚上到週四清晨有機會登陸西半部。
中央氣象署預報員張竣堯說明，「預計最快明天有機會增強為強烈颱風，週一週二雨勢也是最明顯的時候，預計在週三的晚上到週四清晨也有機會進一步登陸台灣西半部地區，包含中南部地區，甚至如果再北一點可能桃園、新竹、苗栗也不排除有一些登陸的機會。」
不過要特別留意的是，下週一、週二因為颱風外圍環流和東北季風共伴效應發威雨勢最大，其中大台北山區、花蓮山區和宜蘭有機會出現豪雨等級以上的降雨。
天氣風險公司資深顧問吳聖宇指出，「環流大的颱風有時候會比強度強的颱風還要來得危險，因為它影響的時間比較長，那影響的範圍也會特別的大。」
氣象專家提醒，雖然鳳凰颱風侵襲台灣時強度已經明顯減弱，但是因為它的環流大，加上又有東北季風南下配合，因此各地的風雨情況仍不容小覷，民眾防颱不能掉以輕心。
更多公視新聞網報導
鳳凰颱風中心不排除登台 氣象署最快10日發海警
鳳凰颱風估今升級中颱 路徑不確定性仍大
鳳凰颱風下週恐北轉 專家提醒路徑似丹娜絲
其他人也在看
鳳凰颱風襲台時間曝！ 週一發布海警、週二陸警
鳳凰颱風增強為中颱，朝台灣逼近！氣象局預估下週三晚至週四清晨可能登陸台灣中部，週一將發布海上颱風警報，週二則發布陸上颱風警報。西半部地區面臨較高威脅，澎湖、台南與高雄侵襲機率已突破六成，專家分析鳳凰颱風走的路徑類似九號颱風，TVBS新聞網 ・ 9 小時前
共諜案件屢輕判 檢察官籲建構法界國安法制共識
（中央社記者吳書緯台北8日電）近年屢發生共諜、國安案件遭判無罪或輕判，引發社會議論。檢察官林達今天表示，目前普通刑事法庭，缺乏足夠專業國安法官承審，除增設國安專庭，也應展開國安法制研究學門，建構法界對國安法制的共識，並應用到判決實務基礎。中央社 ・ 9 小時前
比利時接收首艘新型獵雷艦 擔任任務指管中心
記者潘紀加／綜合報導 軍聞網站「Army Recognition」報導，比利時海軍3日在濟布魯治（Zeebrugge）海軍基地，接收新一代獵雷艦首艦「奧斯坦德青年日報 ・ 4 小時前
減塑有成！環境部頒獎表揚績優機關與企業，共創循環永續新典範
環境部（114）年10月31日舉辦「行政機關、學校減少使用免洗餐具及包裝飲用水評比實施計畫」頒獎典禮，表揚在減塑政策推動上表現卓越的公部門與企業。Yahoo奇摩新聞訊息快遞 ・ 1 天前
南韓酒駕致死最高「只判8年」？實例與法律最重終身監禁不符，民眾要求政府嚴格執行
南韓首爾近日接連發生多起因酒駕致死（DUI）的致命車禍，受害者中包含多名外籍人士，相關案件被電視台報導後，很快就引發公眾的憤怒，眾多民眾和專家再次呼籲政府，希望加重酒駕實際刑罰並嚴格落實執法。前述多起酒駕車禍致死，一起發生在首爾東大門，來自大阪的日籍母女走在行人穿越道上，被迎面而來的車輛撞上，50歲的母親當場死亡、30多歲的女兒重傷；警方事後發現、汽車駕駛的......風傳媒 ・ 9 小時前
日本熊害傷人再添兩人 溫泉旅客在停車場被熊毆傷
日本秋季以來的熊害持續，目前遭到人身攻擊的受害者再添兩人，一是在田中遇襲，另一則是在溫泉旅館的停車場遇襲。靠近山區、森林的城市或鄉鎮幾乎都會是可能受害的地方。太報 ・ 8 小時前
台中女狂捏好市多奇異果 勸不聽也沒買挨轟
台中女狂捏好市多奇異果 勸不聽也沒買挨轟EBC東森新聞 ・ 8 小時前
"鳳凰"最快今晚轉中颱 不排除登陸.共伴挾雨襲
生活中心／綜合報導輕度颱風「鳳凰」增強又變大，氣象署預估，最快今晚就會轉為中颱，下周一開始北轉，甚至會增強為強颱，鳳凰颱風有向西調整的現象，有機會登陸台灣，也可能從台灣海峽通過，加上東北季風增強，將為東半部、東北部帶來豪大雨，南部也因為颱風逼近，帶來雨勢。民視 ・ 1 天前
史上有19個「11月颱風」發過警報！鳳凰若登陸 將創1紀錄
根據氣象署預估路徑，輕颱鳳凰將北轉侵襲台灣，且可能登陸。而根據氣象署統計，歷年11月曾經發布颱風警報的颱風共有19個，其中登陸台灣的是1967年「吉達」，如果鳳凰登陸，那就將成為58年來首個登陸的颱風。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
2歲童「血輪眼、麵龜手」 竟是猝死風險急症上身！
CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導 家長注意！一名2歲男童連續多日反覆發燒，母親還發現他的手腳腫得像麵龜、雙眼布滿血絲、嘴唇乾裂發紅，脾氣開始煩躁不安，診所醫師察覺狀況有異，建議盡快送急診檢查，經兒科醫師仔細觀察與詢問病史，研判是有猝死風險的急症「川崎病」惹禍，所幸及時藥物治療後狀況大幅好轉。 收治病人的亞洲大學附屬醫院兒童心臟科主治醫師邱俊諫表示，男...匯流新聞網 ・ 14 小時前
汐科站施工圍籬影響月台通行 台鐵：增人員引導
（中央社記者黃旭昇新北8日電）新北市汐止區台鐵汐科站興建新增電梯與出口工程，因架設施工圍籬導致月台空間狹小，乘客行經月台與等車時險象環生。台鐵今天表示，會增派引導人員規劃動線，完工後拆除圍籬。中央社 ・ 9 小時前
鳳凰颱風轉北周一是關鍵 氣象署揭對台影響時間
鳳凰颱風轉北周一是關鍵 氣象署揭對台影響時間EBC東森新聞 ・ 1 天前
藍營競相挺王義川選桃園綠前操盤手認非好事 憂僅守基本盤恐讓張善政躺著選
[FTNN新聞網]地方中心／綜合報導民進黨桃園市長侯選人尚未定案，但國民黨內卻陸續傳出「力挺民進黨立委王義川」角逐之說，在綠營內引發側目。熟悉桃園選情的...FTNN新聞網 ・ 8 小時前
粿粿曾抱怨「范姜彥豐脾氣硬」！沒錯絕不道歉 控訴片段被挖出
[FTNN新聞網]記者吳雨婕／綜合報導男星范姜彥豐近日爆料太太粿粿出軌王子（邱勝翊），粿粿之後也拍攝影片反擊，王子則是日前二度發聲明向范姜彥豐道歉，事件...FTNN新聞網 ・ 1 天前
女神偷「30秒從容摸走包包」！整桌用餐者無人察覺 行竊畫面曝光
根據多家阿根廷媒體的綜合報導，事發地點位於布宜諾斯艾利斯市區聖特爾莫（San Telmo）的一間知名餐廳。受害女子當時與約七至八位家人同桌用餐，將手提包隨手掛在座椅背後，當時氣氛熱絡，現場座無虛席，沒人注意到鄰桌的陌生女子。從餐廳內部監視器拍下的畫面可見，一名女子...CTWANT ・ 18 小時前
擔任佛堂出納 女監守自盜4千5百萬元遭判刑八年
高雄市 / 綜合報導 高雄鳥松區一家佛堂，2018年7月起聘請一位王姓女子任職文書工作，後續也讓她擔任財務出納人員，沒想到短短2年多，竟然損失4500多萬元，原來這名王姓女子自己暗自開立支票，再拿佛堂印鑑蓋章後，前往銀行兌現，這行徑東窗事發後，法官審理時，王姓女子坦承犯行，並積極與告訴人調解，因此考量有悔意，被判處8年徒刑，全案仍可上訴，只是信眾們的捐款平白損失，佛堂人員希望早日能夠歸還。莊嚴肅穆的佛堂外，佈告欄上貼滿樂捐信眾的芳名，只是沒想到這些捐款，卻遭到自家人盜領。位於高雄鳥松區的這家佛堂，在2018年7月2日起由一名王姓女子任職文書工作，半年後她更擔任財務出納人員，負責保管佛堂零用金、記帳、開立應付帳款支票等相關工作。沒想到2021年7月開始到2023年9月6日，卻自行拿了109張空白支票，蓋上佛堂及財務長等人印章，並且填上17到49萬元不等金額，向銀行兌現票款，把佛堂當提款機，得手超過4545萬元，隻手遮天行為，最終東窗事發。記者VS.佛堂人員說：「(是有人來查到說還是她自己離職後)，(這件事情才曝光)，說實在她離職我們是不知道她為什麼離職，所以我說我不知道，她後來就離職了嘛，其實大家都很信任，你在問的時候我也沒注意，是看到這些新聞，也是覺得很訝異。」佛堂人員說，平時王姓女子表現沒有異狀，究竟哪個環節出現問題，讓女子能夠得逞並不清楚，而王姓女子不法所得4千多萬，只還約79萬元，全案進到法院後，法官考量王姓女子坦承犯行，加上積極與告訴人調解，認為並非沒有悔意，依照偽造有價證券罪，判處8年徒刑，並沒收剩餘犯罪所得。高雄地方法院行政庭長李育信說：「合計取得4545萬4474元。」不過全案還可上訴，王姓女子當出納本該守住佛堂財務，卻自己暗自開立支票，到銀行兌現票款暗槓錢，行徑讓佛堂人員感到意外，也期盼損失金額能早日全數歸還。 原始連結華視影音 ・ 9 小時前
颱風鳳凰最快10日發布海警 估接近台灣強度減弱
（中央社記者余曉涵台北8日電）氣象署表示，颱風鳳凰不排除將會增強為強烈颱風，但經過呂宋島進入南海後，海氣條件不佳，預估會持續減弱，將以輕度颱風或中度颱風接近台灣，預計最快10日將發布海上颱風警報。中央社 ・ 10 小時前
中配「北捷大戰台灣阿姨」實戰片流出！導火線曝
娛樂中心／巫旻璇報導中國網紅「灣灣小月」，近日在台北捷運車廂內拍片，與台灣乘客爆發口角，她痛罵對方是「青鳥」，語氣激烈，引起外界撻伐。對此，陸委會6日回應，已注意到相關事件，將依程序展開調查。稍早，「灣灣小月」在抖音開直播時被網友問到，是否有關注陸委會記者會提及此事。她坦言自己沒看新聞，因此並不知情，還表示經常遭遇網路攻擊，早已「免疫」，看來並未受到此次風波影響。民視 ・ 1 天前
鳳凰颱風恐撲台？！ 屏東南州蓮霧農憂影響果實
鳳凰颱風已在凌晨轉為「中度颱風，也讓屏東縣」南州的蓮霧農，相當憂心，果農說，蓮霧正值生長期、現階段沒辦法做什麼防颱措施，要是颱風進來，影響會很大。 #鳳凰颱風# 屏東南州#蓮霧農東森新聞影音 ・ 16 小時前
鳳凰轉中颱「身體胖一倍」 估12日深夜登陸台灣 3縣市首當其衝
第26號颱風「鳳凰」已在今天（8日）凌晨2時增強為中度颱風，且暴風圈足足長胖一圈，中心結構也明顯紮實不少，目前暴風半徑已來到200公里，氣象署最新預估，12日深夜至13日凌晨，就會登陸台灣西南部地區，嘉義、台南與高雄首當其衝，且由於路徑再度西修，甚至不排除從中部登陸的可能性。中時新聞網 ・ 1 天前