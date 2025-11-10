颱風鳳凰最快10日下午發海警 北部、東部降雨「越晚越明顯」

中央氣象署10日上午表示，鳳凰颱風已於清晨通過菲律賓呂宋島，並持續向西北方向移動，預計會在今明兩日持續北上，並於週三、週四接近台灣，不排除在今日下午至傍晚就會發布海上颱風警報、明日上半天發布陸上颱風警報。

中央氣象署預報員朱美霖指出，雖然颱風週三才會接近台灣，但受到東北季風與颱風外圍環流產生的共伴效應影響，北部與東半部地區10日白天已出現明顯雨勢，且預計降雨越晚會越明顯，不排除今明兩日大台北地區、東半部、恆春半島等地，都可能會出現局部大雨或是豪雨。

隨著颱風逐漸接近，氣象署預計週三開始北部雨勢將趨緩轉為短暫陣雨，中南部及花東地區則會出現局部大雨或豪雨；週四颱風逐漸遠離後，僅中部以北至宜蘭一帶，會受到颱風殘留水氣與東北季風影響而有明顯雨勢。

氣象署表示，截至10日上午8時鳳凰仍為中度颱風，並將維持此強度北轉接近台灣，但由於台灣西南海域的海氣條件不佳，再加上台灣地形影響，預計通過台灣陸地時，可能就會減弱至輕颱或輕颱以下。

朱美霖也提醒，雖然官方路徑預測颱風將接近台灣西南部海域，並有通過台灣陸地可能，但從系集模式（電腦模擬出的多組颱風路徑）來看，仍有少部分模式顯示颱風可能會持續往西北方向移動，或因北轉角度較大而離台灣較遠，路徑與強度仍然存在不確定性。

