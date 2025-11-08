颱風鳳凰最快10日發布海警 估接近台灣強度減弱

（中央社記者余曉涵台北8日電）氣象署表示，颱風鳳凰不排除將會增強為強烈颱風，但經過呂宋島進入南海後，海氣條件不佳，預估會持續減弱，將以輕度颱風或中度颱風接近台灣，預計最快10日將發布海上颱風警報。

根據中央氣象署觀測，颱風鳳凰今天下午2時的中心位置在北緯13.0度，東經130.5度，以每小時35公里速度，向西進行。

氣象署預報員張竣堯向媒體表示，明天各地多雲到晴，在大台北山區、基隆北海岸跟東半部有零星短暫雨，下午受到東北季風增強影響，在大台北、東北部有短暫陣雨。

張竣堯說，10日起受到颱風鳳凰的外圍環流跟東北季風影響，在雨勢上將有共伴效應，基隆北海岸、大台北跟恆春半島有大雨或豪雨機率，雨勢較大的區域將會出現大台北跟花蓮山區，有豪雨等級以上降雨。

張竣堯指出，12日開始受到颱風鳳凰跟東北季風影響，但由於隨著鳳凰移動，共伴區域會稍微離開北部，因此北部雨勢會稍微緩和，中南部雖然受到鳳凰影響，雨勢較大，但因強度預估會減弱，因此雨勢上不會比10日到11日大。

張竣堯說，目前預估鳳凰不排除有機會增強到強烈颱風，但經過呂宋島後，強度將會減弱，加上北轉期間的海氣條件不佳，強度會持續減弱，接近台灣時將是輕度颱風或中度颱風。

張竣堯指出，鳳凰預估12日及13日接近台灣，12日晚間到13日清晨將登陸中部以北，若路徑上沒有太大變化，預計最快10日白天將會發布海上颱風警報，11日發布陸上颱風警報。

另外，溫度方面，張竣堯說，明天白天溫暖，仍有攝氏30度到33度，未來一週受到東北季風影響，整週偏濕涼，溫度落在21度到26度左右。（編輯：林恕暉）1141108