颱風鳳凰最快11/10發海警 北宜花防豪雨以上降雨

（中央社記者張雄風台北9日電）交通部中央氣象署今天表示，最快明天下半天發布颱風鳳凰海上警報，明天和11日東北季風及颱風外圍環流影響，有共伴效應發生，大台北及宜花地區慎防豪雨等級以上的降雨。

氣象署預報員張承傳在天氣記者會中表示，颱風鳳凰今天白天朝呂宋島接近，過程中有機會增強為強颱，今晚登陸呂宋島，明天進入南海，11日北轉接近台灣，往東北方向移動。

張承傳說明，鳳凰登陸呂宋島強度會被破壞，降為中颱，接近台灣過程因垂直風切大，強度還會再減弱，有機會降為輕度颱風；預估13日移至台灣東北方海面，會再減弱為熱帶性低氣壓或溫帶氣旋。氣象署最快明天下半天發布海上颱風警報。

廣告 廣告

張承傳表示，今天天氣穩定，上半天多雲到晴，下半天東北季風增強，北部、東北部降雨逐漸增加。

張承傳說，明天、11日東北季風及颱風外圍環流影響，有共伴效應發生，基隆北海岸、大台北、恆春半島有大雨或豪雨，其中，大台北、宜花地區有豪雨等級以上的降雨，桃園以南也有局部短暫雨。

張承傳指出，12日台灣附近轉偏西南風至南風，花東地區、中南部注意大雨或豪雨，北部、東北部雨勢稍趨緩；13日颱風移至台灣東北方海面，各地雨勢再趨緩，環境偏東北風，中部以北、東北部有短暫陣雨，其他地區為局部短暫雨；14日、15日為東北季風影響，北部、東半部有局部短暫雨。

氣溫方面，張承傳提到，今天西半部高溫約攝氏30至33度，宜花約27、28度；明天北部高溫會降至約23、24度，低溫約22度；中南部變化不大，明天仍有30度高溫，接著因降雨的影響，高溫約降為26至28度。

張承傳提醒，今明兩天風力逐漸增大，台南以北、基隆北海岸、各離島留意8級陣風，苗栗、台中、彰化、恆春半島可能有11級強陣風；台灣附近各海面浪高約4至6公尺，南部海面慎防6公尺以上浪高。（編輯：管中維）1141109