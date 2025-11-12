颱風鳳凰減弱 陸警範圍縮小為南高屏、台東

（中央社記者張雄風台北12日電）中央氣象署今天傍晚持續發布颱風鳳凰海上陸上颱風警報，隨著颱風持續減弱、縮水，陸警範圍也縮減為南高屏、台東等地；鳳凰並有減弱為熱帶性低氣壓的趨勢。

氣象署傍晚持續發布輕度颱風鳳凰海上陸上颱風警報，下午5時中心位置在北緯22.1度，東經120.2度，即在鵝鑾鼻的西北西方約70公里處，以每小時26轉41公里速度，向東北轉東北東進行。中心氣壓998百帕，近中心最大風速每秒18公尺，七級風平均暴風半徑80公里。

陸上警戒區域包含台南、高雄、台東、屏東、恆春半島；海上警戒範圍為台灣海峽南部、台灣東南部海面、巴士海峽。

前中央氣象局長鄭明典在臉書說明，颱風鳳凰是不是登陸，已經不是很關鍵，鳳凰近中心的對流很弱，風速也不強。現在支撐它還算是颱風的是稍偏外圍的強風，這樣的結構受到地形影響之後，可能會有多旋轉中心出現，那可能是降級颱風的時間點。

氣象署科長林秉煜在颱風記者會表示，颱風鳳凰有減弱為熱帶性低氣壓的趨勢，比較強的對流在颱風的北側；若鳳凰仍能維持強度，未來1、2個小時會通過屏東，今晚至深夜會在台東、屏東一帶出海，南部、花東慎防降雨。

林秉煜補充，目前不排除鳳凰今晚至深夜會減弱為熱帶性低氣壓，若減弱，會發布熱帶性低氣壓特報，提醒各地區風雨情況。

林秉煜指出，今晚至明晨儘管颱風減弱，受到其外圍環流影響，基隆北海岸、花東、屏東及大台北山區仍可能會有局部豪雨；明天白天東北季風影響，北台灣雨勢相對比較明顯，中南部、花東轉為穩定。

此外，林秉煜提到，受到颱風影響，各沿海及離島可能會有3至5公尺浪高，其中東沙島附近海面已出現6公尺浪高，中部以北、東半部及馬祖要注意長浪；同時提醒台灣各沿海及離島地區仍有6至8級陣風。

林秉煜說，14日持續受東北季風影響，桃園以北、宜花地區有局部降雨；15、16日東北季風減弱，桃園以北、宜蘭剩零星降雨。

他並指出，下一波東北季風17日報到，北部、宜花地區轉局部短暫雨，台東、中南部山區有零星短暫雨；特別提醒這波東北季風冷空氣較強，下週起各地低溫16至18度，會是入冬以來感受偏涼的天氣。（編輯：吳素柔）1141112