颱風鳳凰狂雨襲宜蘭！釣蝦場淹至池座水面 網笑稱沈浸式釣蝦
記者陳佳鈴／宜蘭報導
鳳凰颱風來襲，宜蘭遭到暴雨侵襲，許多地方大淹水，有網友拍下宜蘭某釣蝦場，淹到快比釣蝦池的水還高， 網友笑稱「沈浸式釣蝦」、「大眾池」、「本來在釣蝦場現在在釣蝦池」。
影片可見，位於宜蘭某釣蝦場的池邊走道水深已高出一般用於釣蝦的欄杆，釣座旁椅子及釣具浸泡在水中，水位仿若超越池中，釣池本身似變身為廣闊水域。網友留言指出：「本來在釣蝦場，現在在釣蝦池」、「大眾池升級版」，網路瞬間炸開。
該釣蝦場目前已暫停營業並配合淹水撤場，業者表示，不僅池邊設施泡水，釣蝦池本身也需全面清淤和消毒，暫時無法恢復營運。縣府指出，颱風豪雨風勢疊加，等風雨過後，業者在復工前需檢視場地結構安全、防水排水設施及環境衛生。
