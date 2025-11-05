颱風鳳凰生成「最新動態曝」！今水氣減少 北台灣高溫回升

氣象署表示，今天（6日）東北季風減弱，水氣減少，迎風面降雨區域縮小，北部及宜蘭高溫回升，中南部及花東感受溫暖舒適，不過各地早晚仍偏涼，早出晚歸還是要加件衣物，明天天氣如何？氣象署指出，明天到周日（7日到9日）白天各地大多為多雲到晴，迎風面降雨範圍縮小，周日晚間到下周一（9日到10日）東北季風增強，北部及宜蘭氣溫稍下降，水氣增加，迎風面雨勢增，其他地區天氣影響較小，仍為多雲到晴，午後中南部山區有零星短暫陣雨。

目前太平洋地區有兩個颱風，包括中度颱風海鷗、輕度颱風鳳凰；位於關島西南方海面的熱帶性低氣壓，今天凌晨2時發展成第26號颱風「鳳凰」，中心位於鵝鑾鼻東南東方2640公里的海面上，以西北方向前進，過程中還會再增強長胖，預計下周一會移動到呂宋島附近，在下周二之後將會影響到台灣附近的天氣，下周二、下周三會是對台灣影響最明顯的兩天，北部、東半部及南部應防豪雨，至於程度的大小要視後續路徑而定，目前不確定性仍大，請留意氣象署對此颱風的最新預報；至於第25號颱風「海鷗」，未來持續朝越南方向前進，有增強為強烈颱風的趨勢，對台灣無直接影響。

廣告 廣告

目前太平洋地區有兩個颱風，包括中度颱風海鷗、輕度颱風鳳凰。（圖取自中央氣象署網站）

東北風偏強，今日晨至明日晚上蘭嶼、綠島、桃園市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、屏東縣、澎湖縣、金門縣、連江縣局部地區有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率（黃色燈號），請注意。

今天（6日）東北季風減弱，水氣減少，迎風面降雨區域縮小，只有在大台北地區及宜花有局部降雨機率，台東及恆春半島有零星短暫雨，桃園以南多為晴到多雲的天氣；氣溫方面，北部及宜蘭高溫回升至27、28度，而中南部及花東可來到28～31度，感受溫暖舒適，不過各地早晚仍偏涼，低溫普遍為21～23度，早出晚歸還是要加件衣物。

氣象署在臉書預報，明天到周日（7日到9日）白天各地大多為多雲到晴，迎風面降雨範圍縮小，僅基隆北海岸、大台北山區、東半部地區及恆春半島有零星短暫雨，午後中南部山區亦有零星短暫陣雨。

明天到周日低溫預測為台灣各地22～24度；高溫預測為北部、東半部27～29度，中南部29～32度。

周日晚間到下周一（9日到10日）東北季風增強，北部及宜蘭氣溫稍下降；水氣增加，迎風面雨勢增，北台灣有短暫陣雨，宜蘭及大台北地區雨勢明顯，有局部大雨發生的機率，花東及恆春半島有局部短暫陣雨，其他地區天氣影響較小仍為多雲到晴，午後中南部山區有零星短暫陣雨。下周三到下周三（11日到12日）為颱風最接近台灣的時候，受東北季風及颱風或其外圍環流影響，北部、東半部及南部地區有陣雨並有大雨或局部豪雨發生的機率，其他地區亦有局部短暫陣雨。

下周一到下周三低溫預測為北部、宜蘭20～22度，中南部、花東22～24度；高溫預測為北部、宜花22～24度，中南部、台東28～31度。

下周四（13日）熱帶性低氣壓或颱風外圍環流影響，北部、東半部及南部有短暫陣雨，其他地區有局部短暫陣雨；下周五到下周六（14日到15日）東北季風影響，北部及東北部天氣稍涼，其他地區早晚亦涼；北部、東北部及東部地區有局部短暫雨，東南部地區及恆春半島有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴；東北季風與熱帶性低氣壓或颱風外圍環流可能有交互作用，使迎風面降雨有增加的趨勢，惟熱帶性低氣壓或颱風發展的強度及路徑不確定性大，對降雨的影響仍需密切觀察，請留意最新預報資訊。

撰稿：吳怡萱