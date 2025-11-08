颱風鳳凰生成 嘉市府籲提前做好防颱準備
中央氣象署預報，今(114)年度第26號鳳凰颱風在太平洋地區生成，未來預估路徑將朝向西北西前進，預計11月10日(下週一)前後接近巴士海峽至台灣附近海面。依發展趨勢預估，11月12日至11月13日（下週三至四）將對嘉義市影響最顯著。因應颱風外圍環流及東北季風，可能挾帶強風豪雨，市長黃敏惠已指示市府各單位全面戒備、強化防颱整備作業，全力守護市民安全。
市府指出，面對鳳凰颱風發展強度、暴風圈大小以及路徑不確定性，市府全員戒備啟動相關防颱整備機制，與中央各單位完成橫向密切聯繫，經濟部水利署第五河川分署必要時可支援大型移動式抽水機協助；預先通知農田水利署嘉南管理處嘉義工作站將中央排水、埤麻腳排水倒伏壩及將軍圳水閘門開啟或倒伏，嘉義市政府與中央單位共同合作做好防颱各項整備工作、災害應變的統合調度及橫向溝通協調機制。
此外，工務處與環保局加強排水溝巡查工作，確保排水系統暢通，嘉義市共33部大型移動式抽水機，其中26部已部署於易淹水地區，其餘7部可機動調度支援，湖內、後湖抽水站及移動式抽水機均已完成油料補充及運轉測試，5處車行與7處人行地下道機房抽水設備也已完成測試，並清除集水井內之淤泥，避免車行地下道發生積水，影響交通情形。
市府也要求各單位之在建工程完成防颱自主檢查，確保工地安全及周邊排水渠道暢通。市府已將部分沙包送達東區公所指定暫置地點(公園聯合里、新南聯合里、東南門聯合里、北門聯合里)及西區公所指定暫置地點(長榮聯合里辦公處、北興聯合里辦公處、竹園聯合里辦公處、八掌聯合里辦公處、北鎮聯合里辦公處)等處，以供市民就近取用。
工務處呼籲請市民多加留意最新颱洪訊息，提前做好防颱應變措施，懸掛在屋外的看板、招牌等懸掛物，應確實加強綁牢固定或取下，已有招牌廣告物等破損、搖晃不穩或懸掛鬆動之情形時，應立即拆除或更換，避免強風吹落造成公安事故。
大樓地下室抽水泵浦要先行檢修，必要時加設防水閘門或備妥沙包，鼓勵市民申請設置防水閘門(板)，每戶最高補助10萬元，可在豪雨來襲時第一時間阻擋雨水流入住家或地下室，降低災損風險。請市民維護自家排水孔暢通，並清除家門前排水溝格柵上的堆積物，如發現排水溝阻塞或淤積情形時可通報里辦公處或市府單位、或打1999便民服務專線，利於迅速派工處理。
民眾亦可利用「愛嘉義APP」隨時關注水情，多一分準備，少一分災害。市府將持續密切關注颱風動態，並呼籲市民做好自我防護，共同守護市民的生命財產安全。
