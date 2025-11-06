颱風鳳凰生成 氣象署曝最新路徑
位於關島西南方海面的熱帶性低氣壓，今(6)日凌晨2時發展成第26號颱風「鳳凰」，中央氣象署表示，中心位於鵝鑾鼻東南東方2640公里的海面上，以西北方向前進，預計下週一會移動到呂宋島附近，在下週二之後將會影響到臺灣附近的天氣，至於程度的大小要視後續路徑而定，目前不確定性仍大。
氣象署指出，今日東北季風減弱，水氣減少，迎風面降雨區域縮小，只有在大臺北地區及宜花有局部降雨機率，臺東及恆春半島有零星短暫雨，桃園以南多為晴到多雲的天氣。
氣溫方面，北部及宜蘭高溫回升至27、28度，而中南部及花東可來到28至31度，感受溫暖舒適，不過各地早晚仍偏涼，低溫普遍為21至23度，早出晚歸還是要加件衣物。
離島天氣：澎湖晴時多雲，24至26度；金門晴時多雲，21至26度；馬祖多雲時晴，19至23度。
風力方面，桃園至嘉義、恆春半島沿海空曠地區及各離島易有平均風6級以上或陣風8級以上的強風，海邊活動請多加留意。
「大」驚喜！安平北提釣到龍膽石斑 長153cm重78kg
