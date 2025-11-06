颱風鳳凰生成 11日後影響台灣附近天氣

（中央社台北6日電）交通部中央氣象署表示，位於關島西南方海面的熱帶性低氣壓今天凌晨2時發展成第26號颱風「鳳凰」，11日後將影響台灣附近天氣，程度大小視後續路徑而定，目前不確定性仍大。

輕度颱風鳳凰（國際命名FUNG－WONG）凌晨2時中心位於鵝鑾鼻東南東方2640公里海面上，以西北方向前進，預計10日移動到呂宋島附近，須留意氣象署最新預報。

至於第25號颱風「海鷗」未來持續朝越南方向前進，有增強為強烈颱風趨勢，對台灣無直接影響。

廣告 廣告

此外，今天東北季風減弱，水氣減少，迎風面降雨區域縮小，只在大台北地區及宜花有局部降雨機率，台東及恆春半島有零星短暫雨，桃園以南多為晴到多雲天氣。

氣溫方面，北部及宜蘭高溫回升到攝氏27、28度，而中南部及花東可達28到31度，感受溫暖舒適，但各地早晚仍偏涼，低溫普遍為21到23度，早出晚歸還是要加衣物。

離島天氣，澎湖晴時多雲，24到26度；金門晴時多雲，21到26度；馬祖多雲時晴，19到23度。

風力方面，桃園到嘉義、恆春半島沿海空曠地區及各離島易有平均風6級以上或陣風8級以上強風，海邊活動須多留意。（編輯：李明宗）1141106