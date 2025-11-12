颱風鳳凰登陸 北北基等9縣市豪、大雨特報

明天天氣如何？ 週三(12日)晚間一直到週四(13日)清晨，颱風中心經過屏東、恆春半島進入東南部、東部海面這段過程中應該就會減弱為熱帶性低氣壓，本身環流的影響幅度會越來越小，但是偏強的東北季風又再度南下控場，加上颱風減弱後殘餘的水氣仍在，預估東北季風迎風面的苗栗以北到宜蘭一帶週三(12日)晚間起到週四(13日)白天降雨又會明顯增多起來，尤其是桃竹苗山區、大臺北南側山區、基隆北海岸以及宜蘭南側山區等迎風面的地形上，累積雨量會比較明顯，可能來到大雨或以上等級，要提醒北臺灣的朋友注意，颱風的影響還沒有結束。相對的，颱風過去之後因為減弱得很快，後續又是東北季風環境，中部以南地區還有花東一帶在午夜過後到週四(13日)清晨之間降雨會逐漸減少下來，週四(13日)白天在花東地區仍有局部短暫陣雨，中南部則可望恢復多雲或有陽光的天氣型態，南北之間的變化差異頗大，要提醒大家在移動時要注意各地天氣不同的變化情況。風力的部分，週三(12日)午夜過後到週四(13日)因為颱風減弱，接下來預期將是以東北季風影響為主，東北季風還是蠻強的，因此即使颱風減弱離開，後續在各地沿海以及外島地區仍將持續有6-8級或以上的強陣風機會，並沒有因為颱風過去風力就減小，窯提醒大家持續留意。 週五到週末(14-16日)持續受東北季風影響，水氣較為減少，迎風面的大臺北山區、基隆北海岸、宜蘭到花東等地仍有局部短暫陣雨，西半部大致為多雲到晴的天氣。北臺灣一整天溫度較涼，其他地方日夜溫差變化較明顯，各地沿海仍有較大陣風機會，尤其是中北部沿海還有外島地區，陣風仍可能有6-7級左右。 下週一起(17日)另一波較強的東北季風再度南下，除了迎風面地區降雨增多以外，溫度有機會明顯的下降，北臺灣的低溫已經直接預報到15-17度左右，郊外空曠地區不排除會更低，白天高溫預報也降到20度以下，看起來會是一波真正有涼意，甚至有點冷的冷空氣將要影響，後續提醒大家颱風過後要持續留意下週溫度下降的預報情況。 以上氣象由 天氣風險 / 吳聖宇 提供

Yahoo奇摩新聞（報氣象） ・ 16 小時前