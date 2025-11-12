颱風鳳凰登陸 北北基等9縣市豪、大雨特報

其他人也在看
登陸20分鐘瓦解！ 鳳凰颱風減弱成TD 解除海陸警
鳳凰颱風創58年來11月首登台灣紀錄！僅20分鐘減弱為熱帶低氣壓，但共伴東北風帶來驚人雨勢，宜蘭東澳嶺累積雨量高達1065毫米，蘇澳測站648.5毫米、基隆269毫米皆破11月單站紀錄。氣象專家提醒，週四北台灣降雨仍明顯，週五隨東北季風增強，高溫降至20至22度，下週一二東北風再南下，各地溫度將降至16至18度，民眾需多加保暖。TVBS新聞網 ・ 9 小時前
鳳凰颱風持續發威 豪大雨特報「9縣市」下到晚上
即時中心／林韋慈報導鳳凰颱風及其外圍環流持續在台灣影響，易有短延時強降雨，今（12）日上午氣象署發布豪雨特報，花蓮縣山區、台東縣山區及屏東縣山區有局部大雨或豪雨，基隆北海岸、宜蘭、高雄、屏東、花蓮、台東、澎湖地區及台北山區有局部大雨發生的機率，山區請嚴防坍方、落石、土石流及山洪暴發，低窪地區請慎防積淹水。民視 ・ 21 小時前
1111光棍節「1人宅」爆衝248萬戶創新高 專家：不婚不生快樂一生！
1111光棍節到來，「一人宅」已爆量2百逾萬戶！根據不動產資訊平台統計，全台一人宅數量達248.8萬宅，10年來暴增57%，遠超過2人宅與3人宅的36%與18%，成為住宅結構中成長最快族群。(陳韋帆)三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
一分鐘報天氣 / 週四 (11/13) 鳳凰颱風減弱遠離，東北季風持續影響，週四北部東半部陰陣雨
明天天氣如何？ 週三(12日)晚間一直到週四(13日)清晨，颱風中心經過屏東、恆春半島進入東南部、東部海面這段過程中應該就會減弱為熱帶性低氣壓，本身環流的影響幅度會越來越小，但是偏強的東北季風又再度南下控場，加上颱風減弱後殘餘的水氣仍在，預估東北季風迎風面的苗栗以北到宜蘭一帶週三(12日)晚間起到週四(13日)白天降雨又會明顯增多起來，尤其是桃竹苗山區、大臺北南側山區、基隆北海岸以及宜蘭南側山區等迎風面的地形上，累積雨量會比較明顯，可能來到大雨或以上等級，要提醒北臺灣的朋友注意，颱風的影響還沒有結束。相對的，颱風過去之後因為減弱得很快，後續又是東北季風環境，中部以南地區還有花東一帶在午夜過後到週四(13日)清晨之間降雨會逐漸減少下來，週四(13日)白天在花東地區仍有局部短暫陣雨，中南部則可望恢復多雲或有陽光的天氣型態，南北之間的變化差異頗大，要提醒大家在移動時要注意各地天氣不同的變化情況。風力的部分，週三(12日)午夜過後到週四(13日)因為颱風減弱，接下來預期將是以東北季風影響為主，東北季風還是蠻強的，因此即使颱風減弱離開，後續在各地沿海以及外島地區仍將持續有6-8級或以上的強陣風機會，並沒有因為颱風過去風力就減小，窯提醒大家持續留意。 週五到週末(14-16日)持續受東北季風影響，水氣較為減少，迎風面的大臺北山區、基隆北海岸、宜蘭到花東等地仍有局部短暫陣雨，西半部大致為多雲到晴的天氣。北臺灣一整天溫度較涼，其他地方日夜溫差變化較明顯，各地沿海仍有較大陣風機會，尤其是中北部沿海還有外島地區，陣風仍可能有6-7級左右。 下週一起(17日)另一波較強的東北季風再度南下，除了迎風面地區降雨增多以外，溫度有機會明顯的下降，北臺灣的低溫已經直接預報到15-17度左右，郊外空曠地區不排除會更低，白天高溫預報也降到20度以下，看起來會是一波真正有涼意，甚至有點冷的冷空氣將要影響，後續提醒大家颱風過後要持續留意下週溫度下降的預報情況。 以上氣象由 天氣風險 / 吳聖宇 提供Yahoo奇摩新聞（報氣象） ・ 16 小時前
冬衣準備好！鳳凰降級遠離 北部氣溫有感下滑
即時中心／林耿郁報導原第26號颱風「鳳凰」昨（12）晚7時40分登陸屏東縣恆春鎮，並於20分鐘後、晚間8時減弱為熱帶性低氣壓。今（13）日天凌晨2時，中心位在台東東北東方80公里處，向東北移動中；受熱低壓及東北季風增強影響，今日台灣附近各海面及巴士海峽易有8至11級強陣風，且風浪偏大，請海面航行及作業船隻特別注意。民視 ・ 2 小時前
3縣市大雨特報！ 入秋以來最強冷空氣下週報到「低溫下探12度」
氣象署發布大雨特報，熱帶性低氣壓影響及東北季風增強，今天（13日）基隆北海岸及臺北市山區有局部大雨發生的機率，請慎防坍方及落石。大雨地區：基隆市、台北市、新北市。 氣象署表示今天（13日）水氣仍中廣新聞網 ・ 3 小時前
比慢性病可怕，「孤獨」殺傷力如每天15根菸！醫4招教你活出健康獨立老
提到「孤獨」，您腦中浮現的是「好寂寞」還是「沒人聊天」？別以為孤獨只是情緒低落那麼簡單，研究發現，孤獨對身體的傷害，竟可與「一天抽15根菸」相提並論，不僅讓心臟...早安健康 ・ 22 小時前
颱風鳳凰超大豪雨炸宜蘭 冬山、蘇澳淹水汪洋一片 軍方擬派橡皮艇救援
颱風鳳凰為宜蘭帶來超大豪雨！蘇澳鎮公所今晚指出，鎮內民貴街因雨勢不斷，嚴重積水，水深最高已至成人肩膀，軍方將出動軍車、橡皮艇，前往救援當地居民。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 1 天前
北市東區精品店被抄！店內CHANEL、LV全是仿冒品 侵權逾3千萬
台市東區的兩家精品店販售仿冒CHANEL、LV、DIOR等包包遭檢舉，刑事局智慧財產權偵查大隊前往查緝，查獲仿冒商品近600件，初估侵權市值逾3千萬元，涉案的林姓（50歲）、蕭姓（58歲）女負責人及張姓（45歲）女員工等3人已被依違反商標法法辦。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
起床快查帳戶！普發1萬「今凌晨陸續入帳」 民眾領到錢嗨翻
普發現金1萬元5日上午8時起開放分流登記，且今年一共開放5種領取方式，其中就包含「登記入帳」、「ATM領現」、「郵局領現」、「特定對象直接入帳」、「特定偏鄉造冊發放」。10日開始全面開放登記入帳，不限身分證尾數，目前已經有超過600萬人登記入帳，今（12）天凌晨已經有許多民眾收到銀行的入帳通知。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
G7外長會議將登場 聚焦烏克蘭問題與關鍵礦物
（中央社蒙特婁10日綜合外電報導）七大工業國集團（G7）外交部長明天將在加拿大召開會議，預料將聚焦烏克蘭問題，並尋求為結束這場已長達4年的衝突達成共識。此外，關鍵礦產供應鏈也將成為重要議題。中央社 ・ 1 天前
台灣健保NO.1！領先全球 這7國也被點名
[NOWnews今日新聞]全球醫療保險差距巨大，外媒整理8個擁有強大醫療保險體系的國家，其中台灣的健保制度在各項評估都名列前茅，是全球標竿。韓國、澳洲、新加坡和美國也都各有優點。旅遊媒體「Travel...今日新聞NOWNEWS ・ 20 小時前
9縣市豪大雨特報！北、東部珍惜「中場休息」 氣象粉專：雨又要多了
今日受颱風及其外圍環流影響，易有短延時強降雨，氣象署發布豪大雨特報，指花蓮縣山區、台東縣山區及屏東縣山區有局部大雨或豪雨，基隆北海岸、宜蘭、高雄、屏東、花蓮、台東、澎湖地區及台北山區有局部大雨發生的機率。氣象署提醒民眾，山區請嚴防坍方、落石、土石流及山洪...CTWANT ・ 21 小時前
下班注意！11縣市豪大雨特報 大雷雨狂轟新北、宜蘭
颱風外圍環流及東北季風影響，易有短延時強降雨，氣象署發布豪大雨特報，宜蘭縣地區有局部大豪雨或超大豪雨，北海岸、花蓮縣地區、綠島有局部豪雨或大豪雨，基隆市地區、新北市地區、台東縣地區、台北市山區、桃園市山區、屏東縣山區、恆春半島及蘭嶼有局部大雨或豪雨。氣象署另針對新北市、宜蘭縣發布大雷雨即時訊息。中時新聞網 ・ 1 天前
入冬最強冷空氣報到 北台灣低溫恐見13度
入冬最強冷空氣報到 北台灣低溫恐見13度EBC東森新聞 ・ 20 小時前
鳳凰一走 恐冷到吱吱叫！氣象粉專曝「這一天」迎入秋最低溫
輕颱鳳凰預計於明（12）日登陸，全台須嚴防強烈風雨，預計13日凌晨會出海。不過颱風一走，緊接者要擔心下周一「入冬最強冷空氣」報到。氣象粉專「觀氣象看天氣」指出，目前在西伯利亞有冷源高壓正在醞釀，預計11／17日南下影響台灣，甚至有可能達到冷氣團標準，平地最低恐只有13度！三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
明天能放颱風假？鳳凰颱風暴風侵襲機率出爐 7縣市破50％
鳳凰颱風來襲，暴風圈已經觸陸，中心預計將在今天（11/12）傍晚登陸，對全台多個縣市帶來威脅。根據氣象署「120小時暴風侵襲機率」顯示，全台有7縣市暴風侵襲機率超過5成，民眾應小心提防。太報 ・ 20 小時前
還有機會放颱風假？鳳凰將登陸屏東 4縣市達停班課標準
[Newtalk新聞] 鳳凰颱風將登陸台灣，雖然強度持續減弱，但仍不能掉以輕心，根據氣象署最新的風雨預測，明(13)天共有4個縣市風力達到停班課標準，分別為台中市濱海鄉鎮、彰化縣濱海鄉鎮、雲林縣濱海鄉鎮、澎湖縣，對此，氣象署指出，目前颱風持續向東移動，預估未來1到2個小時就會通過屏東。 氣象署指出，今日下午5時鳳凰颱風位於鵝鑾鼻的西北西方約 70 公里處，目前正持續向東移動，較強對流集中在北邊，剛好通過澎湖一帶，預估未來1到2個小時就會通過屏東甚至略過鵝鑾鼻，移動過程中將會為南部地區帶來強陣雨，之後就一路從台東到屏東一帶出海，過程中如果減弱，不排除降為熱帶性低氣壓，並改發熱帶性低氣壓特報。 雖然鳳凰持續減弱，但根據最新風雨預測，明天上午6時至12時台中市濱海鄉鎮、彰化縣濱海鄉鎮、雲林縣濱海鄉鎮、澎湖縣風力仍達到停班停課標準，最高可能出現十級陣風；雨量的部分，雖然目前都沒有地方達到停班課標準，但氣象署也提醒，在今晚到明日鳳凰移動的過程中，北部、東半部、高屏地區和澎湖仍有可能出現豪大雨，要特別注意。 根據《天然災害停止上班及上課作業辦法規定》，氣象預報颱風暴風半徑於四小時內可能經過之地區，新頭殼 ・ 14 小時前
高雄颱風假有望？鳳凰路徑南修「估登陸高屏」 陳其邁親自回應了
即時中心／黃于庭、魏熙芸報導今（2025）年第26號颱風「鳳凰」持續逼近台灣，氣象署今（11）早發布陸上颱風警報，預估今晚至明（12）清晨從南部一帶登陸。對此，高雄市長陳其邁指出，目前山區已啟動預防性撤離，至於外界關心「是否放颱風假」，他也做出最新回應。民視 ・ 1 天前
【觀傳媒持續更新】鳳凰轉輕颱路徑曝光 12日全台停班停課一覽
（觀傳媒）【編輯中心/綜合報導】鳳凰颱風逼近台灣，中央氣象署已於今（11）日清晨發布陸上颱風警報。根據最新觀測 […]觀傳媒 ・ 1 天前