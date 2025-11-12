颱風鳳凰續減弱暴風圈縮小 最快傍晚轉熱帶低壓

（中央社記者余曉涵台北12日電）氣象署表示，颱風鳳凰持續減弱，暴風圈也縮小，未來路徑持續接近台灣西南方近海，傍晚晚間通過恆春半島一帶後往東北移動，有逐漸減弱為熱帶性低氣壓的趨勢，時間點預計在傍晚左右。

根據中央氣象署觀測，颱風鳳凰今天中午11時的中心位置在北緯21.8度，東經119.5度，即在鵝鑾鼻的西方約140公里之處，以每小時18轉31公里速度，向東北東轉東北進行，近中心最大風速每秒18公尺（約每小時65公里），相當於8級風，7級風暴風半徑120公里。

氣象署表示，根據最新資料顯示，鳳凰過去3小時強度稍減弱且暴風圈亦縮小，中心目前在鵝鑾鼻西方海面，向東北東轉東北移動，其暴風圈已進入台灣南部陸地，對嘉義、南投以南及花蓮、台東構成威脅，預計此颱風有逐漸減弱為熱帶性低氣壓的趨勢。

氣象署預報員朱美霖表示，鳳凰未來持續朝西南方近海移動，預估傍晚到晚間通過恆春半島一帶，有逐漸減弱為熱帶性低氣壓的趨勢，不排除時間會稍微提前。氣象署說，預估鳳凰中心碰到陸地後沒多久就會減弱，時間點落在傍晚到晚間。

朱美霖說，陸上警戒區域沒有更改，維持嘉義以南以及花東，海上警戒區域為台灣海峽、台灣東北部海面、台灣東南部海面、巴士海峽、東沙島海面。

朱美霖表示，隨著鳳凰環流以及東北季風影響，今天到明天各沿海浪高有3到4米，台灣海峽有4到5米。

朱美霖指出，今天白天到晚間鳳凰接近台灣陸地的過程中，沿海區域會有較大風力，今晚後各沿海仍有較大風勢，明天白天到晚間，受到東北季風增強以及鳳凰往東北移動，北台灣風勢強勁，氣象署也持續發布陸上強風特報。

氣象署說，今天至明天高雄市、屏東縣、澎湖縣局部地區有平均風9級以上或陣風11級以上發生的機率，基隆市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、宜蘭縣、花蓮縣、台東縣（含蘭嶼、綠島）、連江縣局部地區有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率。

雨勢部分，朱美霖說，東南邊雨勢今天還是會斷斷續續，未來12小時的降雨預報來看，隨著鳳凰接近，中南部今天晚間降雨增多，北台灣則是風向轉為偏北風，降雨增強，基隆北海岸、宜蘭山區也有明顯降雨。

朱美霖指出，晚間左右隨著鳳凰減弱或者變性為溫帶氣旋，在風場影響下，北台灣降雨仍會持續，週末東北季風減弱雨勢減少，17日東北季風增強氣溫下降，降雨增加。（編輯：李亨山）1141112