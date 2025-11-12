颱風鳳凰致宜蘭豪雨成災 蔣萬安：可隨時支援
（中央社記者陳昱婷台北12日電）受到颱風鳳凰外圍環流及東北季風共伴影響，宜蘭縣蘇澳鎮昨天晚間嚴重積淹水。台北市長蔣萬安今天表示，已致電宜蘭縣代理縣長林茂盛，表達若有需要可隨時派人力及機具支援。
蔣萬安今天出席114年度台北市環保志義工環保獎章暨績優環保義工隊頒獎典禮，會前被媒體問及颱風假等議題。他說，市府就是依照科學和專業數據來決定正常上班上課，但他與太太都很關心宜蘭災情，因此已致電林茂盛表達願提供支援。
蔣萬安說，林茂盛告訴他積淹水已慢慢消退，只剩幾處可能需要協助，他則說隨時可以派人力及機具支援，請林茂盛不用客氣，隨時與他聯絡。
宜蘭縣蘇澳鎮昨天晚間豪雨成災，積淹水最深處超過1層樓高，主要連外道路因淹水受阻，今天上午淹水退去，民眾開始整理家園。（編輯：蕭博文）1141112
其他人也在看
週三有望颱風假？最新鳳凰風雨預測出爐 16縣市今達「停班停課標準」
根據中央氣象署最新資料顯示，第26號颱風鳳凰中心目前在鵝鑾鼻西南方海面，向北北東移動，暴風圈正逐漸進入臺灣南方近海，臺南、高雄、屏東、臺東、恆春半島應嚴加戒備。中央氣象署今（11）日上午7時風雨預測指出，今日全台共有16縣市累積雨量或風力已達停班課標準。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
嚴加戒備！「鳳凰」大迴轉襲台 氣象署曝海陸警發布時間
即時中心／顏一軒、謝宛錚報導中颱「鳳凰」來勢洶洶，恐將北轉直撲台灣。中央氣象署預報員朱美霖今（10）日上午於記者會說明，今日下午至傍晚可能發布海警；陸警則可能落在明（11）日上半天，12、13日是颱風最接近台灣的時候，預計是以「輕颱」的程度影響，但仍會帶來風雨，提醒民眾嚴加戒備。民視 ・ 1 天前
高雄颱風假有望？鳳凰路徑南修「估登陸高屏」 陳其邁親自回應了
即時中心／黃于庭、魏熙芸報導今（2025）年第26號颱風「鳳凰」持續逼近台灣，氣象署今（11）早發布陸上颱風警報，預估今晚至明（12）清晨從南部一帶登陸。對此，高雄市長陳其邁指出，目前山區已啟動預防性撤離，至於外界關心「是否放颱風假」，他也做出最新回應。民視 ・ 13 小時前
快訊／週二颱風假？最新風雨預測「12縣市達標」
鳳凰颱風持續逼近台灣，中央氣象署今（10）日17時30發布海上颱風警報。外界關注明（11）日是否停班課，根據氣象署最新公布的風雨預報，共有12縣市達到停班停課標準。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
有颱風假？最新風雨預測出爐 12縣市達停班課標準
從中央氣象署最新風雨預報，明日雨量預測達停班課標準地區，包括台北市山區、新北市山區、桃園市山區、宜蘭縣、花蓮縣和台東縣山區。至於從最新風雨預報中，明日風力預測達停班課標準地區，包括桃園市濱海鄉鎮、苗栗縣濱海鄉鎮、台中市濱海鄉鎮、彰化縣濱海鄉鎮、連江縣、金...CTWANT ・ 1 天前
僅12里颱風假！市民灌爆蔣萬安臉書 一覺起來改口了：明確決定
鳳凰颱風逐漸朝台灣逼近，中央氣象署今（11）日清晨5點半發布陸上颱風警報。昨晚台北市政府宣布，今天除了陽明山區12個里外，其餘地區正常上班上課，消息一出引來網友不滿，紛紛湧入蔣萬安的臉書開罵，然而過了11小時，隨著颱風強度減弱、風雨變小，網友態度也變了。中時新聞網 ・ 1 天前
鳳凰來襲傍晚海警明日陸警 北北基桃準備放假？侯友宜：能早就盡量
[FTNN新聞網]記者孫偉倫／綜合報導鳳凰颱風今明兩天北轉靠近台灣，預計週三起將在南部登陸。中央氣象署將於今（10）日傍晚5時30分發布海上颱風警報，明日上班...FTNN新聞網 ・ 1 天前
蕭美琴登歐洲議會！他戳破3假消息：造神
[NOWnews今日新聞]副總統蕭美琴日前受邀出訪歐洲，參加「對中政策跨國議會聯盟」（IPAC）峰會並發表演說。外交部長林佳龍全程陪同，他表示，「這次蕭副總統成功踏入歐洲議會，象徵著台歐共創歷史新頁」...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
【觀傳媒持續更新】鳳凰轉輕颱路徑曝光 12日全台停班停課一覽
（觀傳媒）【編輯中心/綜合報導】鳳凰颱風逼近台灣，中央氣象署已於今（11）日清晨發布陸上颱風警報。根據最新觀測 […]觀傳媒 ・ 13 小時前
新北「明風雨達高峰」！侯友宜：將與北基桃會商停班停課事宜
（記者張芸瑄／綜合報導）颱風「鳳凰」逐漸靠近台灣，新北市政府今（10日）表示，依中央氣象署最新預報，新北市預計 […]引新聞 ・ 1 天前
新北明達停班課標準 風雨最劇烈！侯友宜回應了
鳳凰颱風今（10）日起與東北季風產生共伴效應影響台灣，新北市長侯友宜指出，預計明天白天會風大雨大，提醒民眾提高警覺，希望民眾提高警覺，市府會隨著颱風相關資訊，在會議結束後再度召開整備會議與北基桃討論，確認明天是否上班上課。新北市消防局指出，預估明日風雨達到停班課標準。中時新聞網 ・ 1 天前
鳳凰颱風強度減弱！登陸位置又變了 估週二發陸警「半個台灣紫爆」
今年第26號颱風鳳凰，目前強度為中度颱風，氣象署持續發布海上颱風警報，提醒台灣海峽北部、台灣海峽南部、巴士海峽、東沙島海面航行及作業船隻應嚴加戒備。另也針對宜蘭縣發布降雨警戒。至於何時發布陸警，氣象署表示，預估將在明（11）日上午發布陸上颱風警戒。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
鳳凰轉輕颱「最新雷達回波曝」鄭明典見1狀喊好現象
颱風鳳凰轉成輕颱，11日8時的中心位置在北緯19.6度，東經118.4度，在鵝鑾鼻的西南方約360公里之處，以每小時12公里速度，向北北東轉東北進行。氣象局長鄭明典今（11）日一早也在臉書上發布最新雷達回波圖，指出台灣東部海面持續有強回波發展，多數從海面通過，他表示這是好現象。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
颱風鳳凰暴風圈侵襲率14縣市超過80% 愈晚雨愈大 最快下午發海警
颱風鳳凰即將北轉吹向台灣，過程會維持中颱強度，中央氣象署「120小時颱風暴風圈侵襲機率」14個縣市超過80%。氣象署表示，今、明（10及11日）兩天因颱風鳳凰及東北季風共伴，愈晚雨愈大，大台北、宜花地區會有豪雨以上的降雨；鳳凰周三（12日）可能會通過台灣上空，中南部、花東地區防局部豪雨；最快今天下半天發布海警、明天上半天陸警。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 1 天前
逼近！ 鳳凰颱風發海警 陸警最快周二上半天
鳳凰颱風恐成11月罕見登陸颱風！氣象專家：全台各地皆受影響，東部、北部防豪雨。氣象局已發布海上颱風警報，明發布陸上警報。專家分析，颱風移動速度越慢對台威脅越弱，但東北季風加入戰局，全台難倖免。預估宜花累積雨量可達700至1000毫米，民眾須嚴加戒備！鳳凰颱風可能週三下午登陸，週四往東北方向離台，務必做好防颱準備。TVBS新聞網 ・ 1 天前
鳳凰龜速慢慢行！恐拖到「這天」才出海 強度依舊維持輕颱
即時中心／顏一軒、魏熙芸報導輕颱「鳳凰」海陸警齊發，全台嚴加戒備中。中央氣象署預報員朱美霖今（11）日上午於最新一報的記者會中指出，「鳳凰」的路徑與上一報相比有略微偏南，在過去3個小時內強度並未有明顯變化，仍是「輕颱」，預計明 （12）日傍晚左右登陸高屏附近，後（13）日清晨左右從台東附近出海。民視 ・ 22 小時前
鳳凰颱風要來了！蔣萬安6點裁示：停止上班課「即早評估、盡早發布」
受到鳳凰颱風以及東北季風影響，大台北今（10）日恐越晚雨勢越大，且120小時鳳凰颱風暴風圈侵襲率台北市也高達69%，是否會放颱風假受到關注。台北市長蔣萬安稍早做出6點裁示，並強調「關於停止上班課、疏散門啟閉，以及市區紅黃線停車等訊息，請人事處、教育局、水利處及交通局，依照作業流程『即早評估』，並且與臨近縣市保持密切聯繫，盡早發布相關的訊息」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
12日有颱風假？鳳凰颱風最新風雨預測 西半部8縣市、台東縣達標
[FTNN新聞網]記者蔡曉容/綜合報導鳳凰颱風逐漸逼近台灣，受到外圍環流與東北季風共伴效應，北部、東北部出現風雨，中央災害應變中心今（11）日表示，截至上午...FTNN新聞網 ・ 19 小時前
蔣萬安緊張了？王世堅點名親征台北市長 卓榮泰回應了
即時中心／顏一軒、魏熙芸報導民進黨立委王世堅近期接受網路政論節目專訪時，點名行政院長卓榮泰、行政院副院長鄭麗君親自上陣參選台北市長，粉碎現任國民黨籍市長蔣萬安的連任之路。對此，卓榮泰今（11）日打趣回應，「我跟所有國人一樣，每4年都會去選一次台北市長」。今早8時55分，卓榮泰在行政院秘書長張惇涵與發言人李慧芝等人的陪同下，率各部會首長前往立法院進行施政報告並備質詢，同時於會前接受媒體聯訪。記者提問，王世堅接受專訪時，推薦您是適合代表綠營參選台北市長的人選，請教園長回應？對此，卓榮泰表示，「首都市長是一個非常重要的工作，一定要跟中央充分的配合，我跟所有國人一樣，每4年都會去選一次台北市長」。原文出處：快新聞／蔣萬安緊張了？王世堅點名親征台北市長 卓榮泰回應了 更多民視新聞報導權值點火！台股早盤漲逾300點 台積電開1490元降雨已破500毫米！鳳凰直擊西南部 氣象署：風雨恐「既大且久」惡鄰居！國軍偵獲中國11機艦出海擾台 1架次越中線闖我空域民視影音 ・ 1 天前
鳳凰11月強勢直撲！全台「風雨時程表」出爐 粉專：沒有地方能倖免
鳳凰颱風來勢洶洶，不僅可能成為罕見的11月登陸颱以外，更讓中南部地區今年第二度直面颱風威脅。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」提醒，由於加上東北季風的共伴影響，這次全台幾乎無處能倖免，差別只在各地風雨的時間落差。中天新聞網 ・ 1 天前