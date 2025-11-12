颱風鳳凰致宜蘭豪雨成災 蔣萬安：可隨時支援

（中央社記者陳昱婷台北12日電）受到颱風鳳凰外圍環流及東北季風共伴影響，宜蘭縣蘇澳鎮昨天晚間嚴重積淹水。台北市長蔣萬安今天表示，已致電宜蘭縣代理縣長林茂盛，表達若有需要可隨時派人力及機具支援。

蔣萬安今天出席114年度台北市環保志義工環保獎章暨績優環保義工隊頒獎典禮，會前被媒體問及颱風假等議題。他說，市府就是依照科學和專業數據來決定正常上班上課，但他與太太都很關心宜蘭災情，因此已致電林茂盛表達願提供支援。

蔣萬安說，林茂盛告訴他積淹水已慢慢消退，只剩幾處可能需要協助，他則說隨時可以派人力及機具支援，請林茂盛不用客氣，隨時與他聯絡。

宜蘭縣蘇澳鎮昨天晚間豪雨成災，積淹水最深處超過1層樓高，主要連外道路因淹水受阻，今天上午淹水退去，民眾開始整理家園。（編輯：蕭博文）1141112