颱風鳳凰襲台 南投縣召開防災會議 (圖)

台北市長穩了！曹興誠向賴清德力薦沈伯洋：他各方面輾壓蔣萬安
[FTNN新聞網]記者吳家豪／台北報導在今年的立委罷免案全力投入的聯電榮譽董事長曹興誠今(11/12)表示，民進黨不分區立委沈伯洋近日遭中共通緝與恐嚇，若兼任民...FTNN新聞網 ・ 5 小時前
蕭美琴登歐洲議會！他戳破3假消息：造神
[NOWnews今日新聞]副總統蕭美琴日前受邀出訪歐洲，參加「對中政策跨國議會聯盟」（IPAC）峰會並發表演說。外交部長林佳龍全程陪同，他表示，「這次蕭副總統成功踏入歐洲議會，象徵著台歐共創歷史新頁」...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
普發一萬新竹市加碼5000元！全台地方政府加碼進度一次看【不斷更新】
普發1萬元最快11月11日晚上6點入帳！普發一萬共有5類：登記入帳、ATM領現、郵局領現、造冊發放、特定對象直接入帳。地方縣市也傳出呼籲普發現金的聲浪，新竹市代理市長邱臣遠率先表示，向新竹市民發放5000元消費金。台北市議會民進黨團也提案向台北市民普發2.1萬元，引發討論。究竟各地方政府會不會跟進普發現金？Yahoo新聞編輯室整理全台22縣市普發進度，帶你一次了解！Yahoo奇摩新聞編輯室 ・ 1 個月前
中共發布通緝沈伯洋 黃國昌：中國無權抓捕台灣公民
中共指控民進黨立委沈伯洋涉犯「分裂國家罪」，宣布由公安立案偵辦，揚言透過國際刑警組織全球抓捕。總統賴清德期待立法院長韓國瑜站出來率跨黨派立委聲援沈伯洋。民眾黨團總召黃國昌今天表示，中國無權抓捕任何台灣公民，但至今看不到政府作為。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 2 小時前
黃國昌便當會！趙少康：這兩人能贏蘇巧慧
[NOWnews今日新聞]前中廣董事長趙少康昨曬出和民眾黨主席黃國昌合照，趙少康今（11）日受訪透露，雙方談到2026年新北市長選舉，黃國昌稱，民眾黨的內部民調結果，只要藍白合作，不論派台北市副市長李...今日新聞NOWNEWS ・ 23 小時前
網傳駐日代表申請「中華民國」更名「台灣」遭日本重罰 官方回應了
近期社群平台瘋傳一則訊息，宣稱台灣駐日代表將原「中華民國」申請更名為「台灣」，因此遭日本裁罰，必須繳納7000萬日圓（約新台幣2100萬元），貼文並指稱「這樣的大事國內媒體竟然不敢報導」。然而，經事實查核中心調查，實際情況是，駐日館舍為保障國家財產權，辦理館產由個人名義移轉至法人名義的登記，與國名變更或日本裁罰無關。對於網傳消息，台灣日本關係協會秘書長張仁久......風傳媒 ・ 14 小時前
中國戰狼外交官曬航艦照片 威脅日本別管台海 不只海空軍力 「火箭軍」如解放軍皇冠上的明珠 CNN獨家揭露大量飛彈基地 「關島殺手」恫嚇美印太戰略｜全球聊天室｜#鏡新聞
日本首相高市早苗日前在眾議院備詢，提及鄰國若受到軍艦武力攻擊，對日可能構成「存立危機事態」，屆時不排除觸發「集體自衛權」。這番言論再次惹怒中方，中國駐大阪總領事薛劍發文秀出解放軍3艘航空母艦示威。 中共的遠程軍力投射不只展現在海上，「火箭軍」也是重點發展項目。CNN透過衛星影像揭露，中國有約99座飛彈相關設施，且規模還在擴大當中。而智庫統計解放軍人力和飛彈部署，也發現中國的戰略布局已經發生變化…… 面對極化政治、武力威逼，台灣前總統蔡英文也走出國門，爭取歐洲盟友支持，共同對抗挑戰。 加入頻道會員支持鏡新聞： https://www.youtube.com/channel/UC4LjkybVKXCDlneVXlKAbmw/join 鏡電視綜合台YouTube👉http://pse.is/59enw2 鏡電視直播台YouTube👉https://pse.is/4w3gts鏡新聞 ・ 17 小時前
相隔47年！日本擬「明年起調漲簽證費」 台灣人入境受影響之處一次看
即時中心／徐子為報導日本官方通訊社《共同社》昨（10）日引述知情人士披露，日本政府計畫在明（2026）財政年度提高外國籍遊客簽證手續費，因為目前的費用與美歐相較之下，明顯偏低。至於台灣籍旅客目前受惠於兩國相互給予對方短期入境免簽，暫時影響不大。民視 ・ 1 天前
中共揚言全球抓捕沈伯洋 陸委會：典型跨國鎮壓 將與國際友盟研議反制
中共日前點名民進黨立委沈伯洋涉「分裂國家罪」，將展開全球抓捕。陸委會主委邱垂正今天受訪表示，這是典型跨國鎮壓做法，意圖對台恫嚇與分化，朝野、全國應該團結一心，不要讓中共得逞。陸委會強調，中共對台不具備司法管轄權，將配合外交部與國際友盟合作，研議反制作為，不配合中共濫用「全球協緝」制度。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 5 小時前
賴總統喊話韓國瑜應聲援沈伯洋 藍白批情勒
中國大陸以「涉嫌分裂國家罪」對民進黨立委沈伯洋立案偵查，大陸官媒央視更播出「起底台獨沈伯洋」影片，宣稱要對沈伯洋展開全球...聯合新聞網 ・ 8 小時前
【觀傳媒持續更新】鳳凰轉輕颱路徑曝光 12日全台停班停課一覽
（觀傳媒）【編輯中心/綜合報導】鳳凰颱風逼近台灣，中央氣象署已於今（11）日清晨發布陸上颱風警報。根據最新觀測 […]觀傳媒 ・ 17 小時前
中國外交官薛劍嗆「斬首」！高市早苗不甩
[NOWnews今日新聞]日本首相高市早苗近日表達，若「台灣有事」伴隨對方使用武力的情況，日本可根據安全保障法治行使集體自衛權的「存亡危機事態」，對此，中國駐大阪總領事薛劍在社群平台X上竟威脅要斬首高...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
緬甸軍方清剿詐騙園區！近150棟建物遭拆 豪華建築化為瓦礫
（記者許皓庭／綜合報導）緬甸軍政府持續加大打擊境內詐騙產業的力道。軍方於9日宣布，將拆除位於泰國邊境一帶、曾被 […]引新聞 ・ 1 天前
不甩威脅！高市早苗拒撤回台灣有事屬日本「生存威脅」言論
[Newtalk新聞] 日本內閣總理大臣高市早苗將「台灣有事」列為可能構成「生存威脅」並可行使集體自衛權的緊急狀態的言論，前（8）日遭到中國駐日本大阪總領事薛劍以「砍下你們骯髒的頭顱」放話警告。稍早，高市早苗在日本國會答詢時，表示她先前的說法「這符合政府的現有立場，所以我無意撤回或撤銷。」 《日本經濟新聞》報導，高市早苗首相今（10）日在眾議院預算委員會會議上，答覆立憲民主黨議員大串博志有關其對台灣可能構成「生存威脅」，並可行使集體自衛權的緊急狀態的言論作出回應。她表示，對在界定該狀態時，具體列舉具體案例表示遺憾。 高市早苗解釋她於 7日在眾議院預算委員會會議上，答覆立憲民主黨議員岡田克也向首相提問台灣緊急狀態的問題時，「我當時考慮到最壞的情況，所以做了一些具體的表述。」她補充道：「以後我會避免發表此類言論。」 關於國防開支將增至國內生產總值（GDP）的 2%，高市早苗表示：「我希望在確保國防開支得到妥善保障的同時，也致力於支出改革。」她指出：「我希望採取措施增加稅收，但不會提高稅率。」查看原文更多Newtalk新聞報導辦外交可以這麼野蠻？中國駐大阪總領事貼文嗆「要砍高市早苗的頭」高市新頭殼 ・ 1 天前
高市：台灣有事.日本出兵 中駐日官發「斬首文」
日本自衛隊因歷史因素，在主動行使武力上有諸多限制。2015年，前首相安倍晉三擴大解釋自衛權，放寬使用武力條件，其中一項為「存亡危機事態」；該法定義如果同盟國或友好國受到攻擊，且狀況危及日本國土、國民，則自衛隊可行使武力以達到防衛作用。而日相高市早苗在答詢時，表示台灣有事構成存亡危機事態。中共駐大阪總領事薛劍對此發文，暗示要將高市早苗斬首，引發日本政府不滿，對北京當局發出強烈譴責。TVBS新聞網 ・ 1 天前
美國政府關門四十天見曙光 參院投票破僵局
美國政府停擺影響擴大，參議院9日終於在新一輪的投票中打破僵局，推進一項妥協法案，把政府資金延長到明年1月，並撤銷川普政府早前開除聯邦雇員的決定。德國之聲 ・ 1 天前
蕭美琴歐洲議會演說！綠議員曝「這細節」：保密到家
【論壇中心／綜合報導】副總統蕭美琴應邀進入歐洲議會，出席對中政策跨國議會聯盟（IPAC）年度峰會並發表演說，總統賴清德表示，台灣自信走向國際，也要傳達訊息給國際社會「台灣是良善力量」，能對國際社會有所貢獻，也有助於全球的和平穩定，而駐歐盟大使謝志偉也在臉書曝光當時到機場接機影片，並表示「圓滿的接機，是達成任務的開始。飛機準時起飛，無失誤。飛機準時抵達，無失誤」。民進黨新北市議員卓冠廷今日在《頭家來開講》節目中指出，這件事情第一個成功的關鍵是「保密」，當時外館得知這個訊息之後，先跟外交部長林佳龍報告，而林佳龍再與總統賴清德報告，除了第一線少數在執行的同仁，府院黨幾乎沒有人知道，連副總統蕭美琴都不知情，整件事情保密到家，卓冠廷表示，保密這件事之所以重要，就是因為中國可能無所不用其極的想要阻撓，據了解，副總統蕭美琴直到歐洲方面「全開綠燈」後才得知這件事，最後賴總統才在會議中拍板，請副總統蕭美琴親自出席。除了副總統蕭美琴出席IPAC峰會之外，前總統蔡英文也出訪德國，並出席「柏林自由會議」發表演說，對於蔡英文、蕭美琴同一週相繼訪歐，曾任歐洲議會友台小組主席的前歐洲議會議員包瑞翰表示，這在過去是不可想像的，顯示台歐關係正顯著升溫。原文出處：頭家講(影)／蕭美琴歐洲議會演說！綠議員曝「這細節」：保密到家 更多民視新聞報導高雄颱風假有望？鳳凰路徑南修「估登陸高屏」 陳其邁親自回應了自我感覺良好？白營民調曝「黃國昌能選贏蘇巧慧」 趙少康證實了連眾多中配都受不了檢舉！錢麗涉煽動武統 政府要審查她居留資格了民視影音 ・ 7 小時前
花蓮馬太鞍溪水暴漲 洪水淹沒萬榮鄉明利村部分房舍 擬擴大撤離範圍
颱風鳳凰外圍環流及東北季風影響引進豪雨，花蓮馬太鞍溪水暴漲，從左岸無堤防處沖入萬榮鄉明利村，今天上午持續降雨，明利村長林萬成表示，今天上午發現水量比昨天更大，至少成長10倍，範圍也更廣。萬榮鄉公所表示，不排除擴大明利村預警性撤離範圍。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 3 小時前
撥款法案送眾院表決 川普嗨喊「重大勝利」：重啟國家運作
美國眾議院12日針對重啟政府的撥款法案進行投票。共和黨領袖希望這項法案能通過，送交川普總統簽署。在此同時，美國40個最繁忙機場的航班削減幅度，今天進一步擴大到6%。（戚海倫報導） 美國聯邦參議院中廣新聞網 ・ 8 小時前
川普白忙一場？「泰柬和平協議」才簽2週又生變
綜合外媒報導，參威拉恭表示，他同意國防部與軍方的建議，認為此次事件顯示對泰國的敵意並構成持續的安全威脅。泰國國防部長納克帕尼特（Nattapon Narkphanit）則指出，爆炸的地雷很可能是柬埔寨新埋設的，因為該地點在泰國士兵定期巡邏的路徑上。泰國國防部已透過外交部向柬...CTWANT ・ 1 天前