颱風鳳凰襲台 梅花鹿倒臥墾丁沙灘 疑遭流浪狗咬傷待救援

颱風鳳凰襲台，暴風圈已進入台灣南部陸地，墾丁今天（12日）下午天氣轉陰並出現大浪，民眾發現有一頭梅花鹿倒臥在南灣沙灘，通報墾管處人員前往處理。墾管處表示，初步研判該頭梅花鹿遭狗咬傷，由於受到驚嚇，暫時在沙灘上，受限浪況較惡劣，擔心人、鹿皆有危險，將待梅花鹿自行往岸上移動後，再由復育區人員協助救治。

颱風鳳凰逼近，墾丁12日下午出現大浪，民眾發現一頭梅花鹿（圖）倒臥南灣沙灘上待援，墾丁國家公園管理處派員前往，初步研判應是被犬隻咬傷所致。（民眾提供／中央社）

受到颱風鳳凰影響，恆春半島午後天氣轉陰、下起毛毛細雨。今天下午2時許，民眾目擊一頭梅花鹿疑因受傷倒臥南灣沙灘上，數度想站起來卻無法施力，有民眾想前往協助，但梅花鹿嚇得往海裡逃，民眾後續通報墾管處人員前往處理。

墾丁國家公園管理處保育研究科技佐闕脩育接受媒體聯訪表示，通常梅花鹿到沙灘或海中，都是野狗追逐所致，受到驚嚇後往海邊方向跑，正常情況下，梅花鹿並不會到海邊活動；剛剛已觀察該頭梅花鹿受傷情況，研判應是被狗咬傷。

闕脩育說，由於梅花鹿已受到驚嚇，暫時在沙灘上，受限於海況較惡劣，擔心人、鹿都有危險，因此只能等牠自行移動到岸上後，再由復育區人員進行救治。

闕脩育表示，墾丁偶爾會發生流浪犬追逐野生動物，呼籲民眾不要任意丟棄犬隻，也不要餵食流浪犬，保護野生動物不受到流浪犬傷害。

責任主編：于維寧