颱風鳳凰襲台 梅花鹿倒臥墾丁沙灘 疑遭流浪狗咬傷待救援
颱風鳳凰襲台，暴風圈已進入台灣南部陸地，墾丁今天（12日）下午天氣轉陰並出現大浪，民眾發現有一頭梅花鹿倒臥在南灣沙灘，通報墾管處人員前往處理。墾管處表示，初步研判該頭梅花鹿遭狗咬傷，由於受到驚嚇，暫時在沙灘上，受限浪況較惡劣，擔心人、鹿皆有危險，將待梅花鹿自行往岸上移動後，再由復育區人員協助救治。
受到颱風鳳凰影響，恆春半島午後天氣轉陰、下起毛毛細雨。今天下午2時許，民眾目擊一頭梅花鹿疑因受傷倒臥南灣沙灘上，數度想站起來卻無法施力，有民眾想前往協助，但梅花鹿嚇得往海裡逃，民眾後續通報墾管處人員前往處理。
墾丁國家公園管理處保育研究科技佐闕脩育接受媒體聯訪表示，通常梅花鹿到沙灘或海中，都是野狗追逐所致，受到驚嚇後往海邊方向跑，正常情況下，梅花鹿並不會到海邊活動；剛剛已觀察該頭梅花鹿受傷情況，研判應是被狗咬傷。
闕脩育說，由於梅花鹿已受到驚嚇，暫時在沙灘上，受限於海況較惡劣，擔心人、鹿都有危險，因此只能等牠自行移動到岸上後，再由復育區人員進行救治。
闕脩育表示，墾丁偶爾會發生流浪犬追逐野生動物，呼籲民眾不要任意丟棄犬隻，也不要餵食流浪犬，保護野生動物不受到流浪犬傷害。
責任主編：于維寧
其他人也在看
受傷梅花鹿困墾丁南灣！海浪險捲走 專家：可能遭野狗追逐
颱風鳳凰襲台期間，墾丁南灣沙灘上演一場驚心動魄的救援！一隻疑似遭野狗咬傷的梅花鹿，受困於海邊多次險遭大浪捲走。由於風浪過大，救援人員難以靠近，只能眼睜睜看著梅花鹿在海浪中載浮載沉、奮力掙扎。專家指出，受驚嚇的梅花鹿可能才會逃往海邊，平時並不會在此活動，目前只能等候天氣轉好，才能展開救援行動。TVBS新聞網 ・ 14 小時前
苗栗柚農以草養地守護石虎 16農友友善耕作共築綠網
苗栗縣是全台石虎最主要棲地，石虎保育近年來大幅翻轉過去農民討厭石虎的觀念。西湖鄉徐姓文旦柚農，加入友善農作行列，透過專家指導，以草生栽培等方式經營農園，不但文旦柚品質提升，更展現友善耕作與生態共榮的成中廣新聞網 ・ 8 小時前
謝侑芯遺體險被盜領！大馬警證實：是當地人
[NOWnews今日新聞]台灣網美謝侑芯命喪馬來西亞，而事發當下在現場的黃明志被以危險藥物法、謀殺罪起訴。日前傳出有不明人士假冒謝侑芯家屬，並且拿到了官方機構授權，想要將她的遺體領走，不過遭警方識破驅...今日新聞NOWNEWS ・ 19 小時前
「肚子塞滿人肉」 日本9年前的熊襲慘劇預示了當前的熊害
日本這個秋季的熊害十分驚人，今年至今已有13人被熊殺害、1人遭熊襲後仍下落不明，人命損失的狀況打破2023年6人死亡的記錄。許多人都指出原本被視為性情較溫馴、體型也較小的日本黑熊，如今卻似乎集體「變壞」。有專家警示，2016年的「十利山」黑熊集體吃人事件，恐怕就是今日的預言。太報 ・ 1 天前
心疼片／「這次真的需要幫助」楊懷民心碎宜蘭狗園泡水 颱風重創！園主冒險救129隻毛孩
鳳凰颱風昨（12日）晚間7時40分於屏東縣恆春鎮登陸，但在正式靠岸前，共伴效應已讓東部地區連日豪雨不斷，其中宜蘭成為重災區。位於冬山的「飛翔蜜境」——由藝人楊懷民斥資4千萬打造的流浪動物之家，不幸也遭受滅頂之災。園區內的129隻貓狗眼看洪水湧入，只能站在墊子上漂浮求生；大型犬則被主人拉著項圈、艱難涉水避難，畫面讓網友直呼：「看不下去，好心疼！」鏡週刊Mirror Media ・ 1 小時前
破產、離婚又喪母！徐亨嘆「活得好累」 沉痛喊：現在只剩努力還債
資深演員徐亨近年鮮少出現在螢光幕前，昨（12日）深夜他在社群平台發文，吐露自己這些年經歷破產、重病、離婚（且淨身出戶）、母親離世等人生低谷，感嘆「人生所有最坎坷的事都被我碰到了」，並坦言如今「活著的意義，只剩努力還債」。字字句句透露出無奈與心酸，引起不少網友關心。鏡週刊Mirror Media ・ 6 小時前
估9縣市放颱風假「賭100隻烤雞」 他醒來傻眼：變天了
估9縣市放颱風假「賭100隻烤雞」 他醒來傻眼：變天了EBC東森新聞 ・ 1 天前
梅花鹿颱風天衝墾丁南灣玩水！大浪拍打驚險畫面曝光 真相讓人超心疼
颱風鳳凰襲台，墾丁12日下午開始出現大浪，有民眾直擊一隻梅花鹿在海邊，擔心牠遭浪捲走通報墾管處。原來，梅花鹿並非貪玩不顧命，疑似因為遭野狗咬傷，才會卡在沙灘上，但由於浪況惡劣，冒然營救恐人、鹿皆處在危險中，只能等牠自行上岸再協助救治，直至天黑，還卡在沙灘令人相當心疼。三立新聞網 setn.com ・ 16 小時前
鐵道迷必追！富岡鐵道藝術生活節11/22起登場 搭藍皮解憂號、鐵道模型展、主題市集、交通資訊一次看！
2025富岡鐵道藝術生活節將於11月22日至12月7日登場！今年以「懷舊時光」為策展主軸，活動延續去年廣受歡迎的「藍皮解憂號」觀光列車，並邀請藝文團體於EMU500列車演出列車移動劇場，不僅能搭乘藍皮解憂號列車、欣賞藝術展演，以及結合音樂、美食與手作的主題市集與街區演出，還可順道觀賞仙草花紫色花海、品嚐客家美食，感受鐵道與藝術的時光之旅。Yahoo奇摩旅遊編輯部 ・ 2 小時前
MLB》大谷翔平、山本由伸是否參加WBC？ 道奇總經理回應
山本由伸在今年世界大賽密集出賽後，外傳可能缺席明年世界棒球經典賽，對此今天洛杉磯道奇總經理Brandon Gomes針對包括山本由伸、大谷翔平、佐佐木朗希等日本球員是否參加世界棒球經典賽的問題做出回應。TSNA ・ 1 天前
台北市議會無異議通過北士科T17、T18解約案 輝達要出「這金額」
即時中心／徐子為報導台北市政府與新光人壽解約北士科T17、T18，「分手」金額共44.3億元，報告案今（12）日送市議會備查，台北市副市長李四川也出席報告指出，除了市府已收的權利金之外，新壽成本約14.41億元，這部分輝達願意概括承受，將納入未來予輝達議約；而未來專案設定地上權予輝達，權利金應不超過125億元。民視 ・ 16 小時前
流浪貓每晚現身陪散步！大雨夜仍準時赴約 她見感動一幕秒收編
國外一名網友每天傍晚都會到公園散步，一週前她發現，公園裡出現一隻流浪貓，總會在晚上8點準時現身，默默陪著她一起走。未料近日突下大雨，她擔心浪貓的安危，立刻趕往公園查看，貓咪全身淋濕，靜靜地坐在長椅底下等待，這一幕讓她深受感動，決定收編牠成為家人。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
中國全球抓捕沈伯洋 他曝藍大咖處境更危險
[NOWnews今日新聞]中國喊全球抓捕沈伯洋，引發國內熱議，而戰鬥藍召集人趙少康昨發文與國民黨統一口徑，直指總統賴清德將兩岸關係搞糟，後面又稱扯沈伯洋是大罷免戰犯，黑熊學院拿美國錢，「我們才不是沈伯...今日新聞NOWNEWS ・ 2 小時前
「颱風假預言」翻車！台大生請300份雞排珍奶 業者送200隻烤雞
日前一名自稱台大大氣系的學生，預測台北市至少放2天颱風假，慘遭打臉後，他宣布將在16號兌現賭約，發放300份雞排跟珍奶；而預言失敗要發祭品的還有這位烤雞店老闆，先前預測9個縣市，12號禮拜三通通會放颱台視新聞網 ・ 15 小時前
沒放假就請吃100隻雞！烤雞店賭「這9縣市」全放颱風假
即時中心／温芸萱報導颱風「鳳凰」持續逼近台灣，雖強度從中度降為輕度，但外圍環流已影響全台，南部、東部及山區降雨最明顯。今（11）日凌晨，一家烤雞店在臉書幽默發文，「彰化、南投、雲林、嘉義、台南、高雄、屏東、台東、花蓮，這週三都會放颱風假。如上述縣市沒全放颱風假，就罰我請吃100隻烤雞」，引發網友搞笑留言，「雞：到底關我甚麼事？」、「移民署：你為什麼要移民，雞：台灣又再賭雞了」。民視 ・ 1 天前
東京聽奧》代表團今天啟航！李洋親自送機 與大家擊拳打氣
2025年第25屆東京達福林匹克運動會(簡稱聽奧)即將於11月15日至26日登場，我國代表團陸續啟程前往日本東京參賽。運動部李洋部長今（13）日親自前往桃園機場為最大團，包括羽球隊12人、女籃隊13人及團本部人員送機，並一一與大家擊拳打氣，鼓勵勇敢迎戰，突破自我。TSNA ・ 1 小時前
黃明志被指跟KOL謝侑芯「有超過友誼的特別關係」 11/11命案最新進度曝光
黃明志日前捲入KOL謝侑芯命案，被通緝到案說明之後，已經被馬來西亞警方二度申請延長扣押到13日，11日最近進度曝光，吉隆坡總警長拿督法迪爾對媒體透露，黃明志跟謝侑芯之間有「超過友誼」的特別關係。林政平｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前
賭颱風假大翻車發雞排！台大生曝「珍奶縮水」苦喊：沒錢了
一名自稱台灣大學大氣系學生的網友日前因預測台北市颱風假失準，兌現承諾將發放雞排和珍奶，但因經費問題調整了飲料數量，珍奶從原先承諾的300杯縮減至100杯。中天新聞網 ・ 2 小時前
旅天下Q3獲利暴增逾14倍 明年Q1掛牌上櫃
旅天下 Q3 獲利暴增逾 14 倍 明年 Q1 掛牌上櫃鉅亨網 ・ 3 小時前
颱風天梅花鹿倒臥墾丁沙灘 疑遭流浪犬咬傷待營救
（中央社記者李卉婷屏東縣12日電）颱風鳳凰襲台，墾丁出現大浪，今天下午2時許，有頭梅花鹿倒臥南灣沙灘待營救；墾管處表示，初步研判遭流浪犬咬傷，因浪況差，待受驚嚇梅花鹿自行往岸上移動後，由復育區人員協助救治。中央社 ・ 21 小時前