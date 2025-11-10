颱風鳳凰襲菲律賓「已釀2死」 百萬人緊急撤離！多處損毀

鳳凰颱風襲擊菲律賓，目前已釀成2死，百萬人緊急撤離。（翻攝自X@pnagovph）

超強颱風「鳳凰」（國際命名 Fung-wong）於當地時間週日晚間登陸菲律賓呂宋島東部奧羅拉省，襲擊時風速達到每小時約185公里，陣風更達230公里。颱風持續向西北方向移動，穿越呂宋島，並在凌晨減弱為颱風級，帶來強風暴雨。菲律賓氣象局警告，將有毀滅性強風及威脅生命的風暴潮，嚴重威脅沿海與低窪地區。

超過90萬人撤離 交通與基礎設施受影響

根據《BBC》 、《詢問者報》報導，因應颱風來襲，菲律賓政府已緊急撤離超過127萬民眾至安全地帶。多處機場暫停營運，約300班航班被取消。民防官員報告至少2人死亡，其中一人在卡坦杜安尼斯島溺斃，另一人在卡特巴洛根市因建築物倒塌罹難；另有數人受傷，部分地區受泥石流與洪水侵襲，房屋受損嚴重。清理及救援行動正緊鑼密鼓進行中。

重創加薩災區後再受颱風襲擊 災民擔憂疊加

此次颱風來襲距離數日前的強颱「卡爾梅吉」造成近200死災情尚未完全恢復，菲律賓東部民眾心情更加緊張。多名當地居民表示家中結構脆弱，面對海潮與狂風感到不安，選擇提前撤離。氣象專家指出，雖然氣候變遷未明顯增加颱風數量，但溫暖海水與大氣環境使颱風更為猛烈，帶來更強風力與降雨量，增加沿海地區淹水風險。

農業與基礎設施損失待評估 救災任務持續推進

國家減災管理委員會指出，受災地區已有多處基礎設施受損，農業損失評估仍在進行中。當地道路被厚重泥土掩埋，清理工作迫切展開。颱風雖已略為減弱，但強降雨仍將持續，恐引發山區土石流與城鎮洪水，提醒民眾提高警覺，避免冒險。

菲律賓位於颱風多發帶 防災應變能力持續挑戰

菲律賓位處西太平洋熱帶氣旋活躍區，每年約有20個熱帶氣旋生成，約半數直接影響該國。當地政府多年來持續強化防災系統及撤離機制，但極端氣候下的強颱仍對人民生命財產構成嚴峻挑戰。此次「風王」颱風襲擊，再度考驗菲律賓的防災應變能力。

廣告 廣告

更多鏡週刊報導

風雨一波波！越晚越明顯 氣象專家示警「這些地區下最大」

川普再拋驚人主張！稱關稅讓美國致富 發「紅利」每人至少2千美元

一粒應援跳一半「捂嘴離場」疑身體不適 親曝原因「不是孕吐」報平安