颱風鳳凰轉中颱逼近 稻作未熟台東農民盼老天垂憐
颱風鳳凰已增強為中度颱風，並逐漸靠近台灣。今天上午台東農民趁著好天氣趕到田裡加強防颱措施，但二期稻尚有大部分未成熟無法搶收，農民盼老天垂憐能躲過災情。台東區農改場呼籲農友強化防範措施。
稻農憂心忡忡，池上鄉青農魏瑞廷告訴中央社記者，今天上午有部分稻農搶收，可以收割的第一批稻穀也差不多收割完了，第二批和第三批則尚未成熟，無法搶收，只能盼老天爺垂憐。
今年的荖葉園在7月間受到颱風丹娜絲重擊，好不容易整修復園，現在又面臨颱風威脅，陳姓農友今天上午請工人搶收，他說「也只能採多少算多少了」。
農業部台東區農業改良場呼籲農友加強排水與田間防護，並提供重要作物預防措施，供農友參考。
水稻部分，已成熟的建議即時收割；近收穫期，未能收割者，建議田區排水放乾，降低倒伏發生；低窪地區應注意排水，避免浸淹造成損害。
果樹方面，颱風來臨前果園應注意排水溝保持暢通，植株應立支柱固定，避免倒伏；迎風面架設防風網，抵禦強風減少倒伏及枝條折損。
台東主要果樹大目釋迦為冬期果果實生長期及秋期果採收期，可採收果實盡速採收。鳳梨釋迦正值果實生長期，中果期的果園，果實可先套蔬果套，並注意果實附近的枝葉修剪，避免果實擦傷。颱風後加強果園附近排水溝清理，以即時排水。颱風後倒伏植株不可立即扶正，以免根系受損，可以支架固定，於植株基部培土，地上部修剪枝葉。
柑桔類為掛果期或採收期，臍橙已近成熟果建議提早採收，果園迎風面架設防風網，可抵禦強風減少枝條折損。焚風發生時，立即啟動灑水設備降溫。
（責任主編：莊儱宇）
