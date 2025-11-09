颱風鳳凰轉強成中颱！預計今夜登陸菲律賓 逾10萬人緊急撤離

菲律賓政府已派出救難人員挨家挨戶勸導民眾撤離至高地或避難中心，完成大規模撤離。 圖：翻攝自@rapplerdotcom

[Newtalk新聞] 颱風「鳳凰」（Typhoon Fung-wong）今（9）日已增強為中度颱風，暴風半徑幾乎籠罩整個菲律賓群島。氣象單位預測，鳳凰將於今晚或明（10）日清晨在呂宋島奧羅拉省登陸，菲國政府緊急撤離東部與北部沿岸地區逾 10 萬名居民，全國進入最高警戒狀態。

根據《法新社》（AFP）與《路透社》（Reuters）報導，位於菲律賓東部外海的加丹杜安尼斯島（Catanduanes）是可能被鳳凰「正面襲擊」的重災區。當地今晨已出現強風豪雨與暴潮，海浪一度湧上沿海街道，部分低窪地區出現積水災情。

廣告 廣告

鳳凰颱風中心目前最大風速每小時 185 公里、陣風可達 230 公里，正以偏西方向逼近呂宋島。這也是繼颱風「海鷗」（Kalmaegi）重創宿霧與維薩亞群島後，短短數日內再度襲擊菲律賓的強烈熱帶系統。

颱風鳳凰風速高達每小時 185 公里，將直擊菲律賓呂宋島。 圖：翻攝自氣象屬

菲律賓氣象學家艾斯塔瑞加（Benison Estareja）指出，鳳凰可能帶來超過 200 毫米的降雨量，恐引發大規模洪患與土石流。政府已派出救難人員挨家挨戶勸導民眾撤離至高地或避難中心。

目前，呂宋島東南部地區已發布最高級別的 5 號颱風警報，涵蓋加丹杜安尼斯、北甘鄰省（Camarines Norte）與南甘鄰省（Camarines Sur）等沿海地區；馬尼拉都會區（Metro Manila）及周邊地區則發布 3 號警報。

菲律賓民航主管機關表示，受颱風影響，已有超過 300 班國內外航班取消，部分港口暫時關閉，陸路交通亦受阻。

僅在數日前，颱風海鷗重創宿霧省及中部多處城鎮，造成至少 204 人死亡、109 人失蹤。根據全球災害資料庫 EM-DAT 統計，海鷗為 2025 年全球傷亡最嚴重的颱風。而如今鳳凰再襲，使菲國災後重建雪上加霜。

廣告 廣告

查看原文

更多Newtalk新聞報導

鳳凰颱風不排除「中南部登陸」！下週雨炸3天 降雨熱區一圖看

中颱「鳳凰」環流超大！巨無霸外型引熱議 鄭明典分析風場結構