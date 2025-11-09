颱風鳳凰逐漸接近台灣 台電部署4千人待命全力戒備

颱風鳳凰逐漸接近台灣，台電今天表示，啟動防颱整備作業，共部署逾4000名搶修人員，必要時將啟動跨區支援機制，並運用無人機協助巡查；針對部分山區及離島也超前派遣人力進駐，戒備颱風帶來的衝擊。台電並指出，已完成防災設備及備料盤點，全面加強線路檢測、樹竹修剪等工作。

因應颱風鳳凰逐步逼近台灣，台電5日指出，啟動防颱整備作業，全面加強鄰近供電線路樹竹修剪，共部署超過4000名搶修人力。（圖／台電提供）

台電今天發布新聞稿說明，依颱風預報路徑，預估東部及中南部地區受影響程度較大，台電對此已整合人力及設備資源，部署超過4000名搶修人力、逾2800輛搶修車輛及逾1700台搶修機具，並備妥各地跨區支援機制，動員最大能量投入修復作業。針對部分山區及離島地區，台電也將超前部署派遣人力進駐，全力戒備颱風帶來的衝擊。

針對丹娜絲風災受損嚴重的嘉南地區，台電指出，目前已完成線路復舊及整備作業，並加強防災檢查及樹竹修剪，針對沿海地區變電所及線路，實施礙掃及線路檢測作業，力求在颱風期間維持穩定供電，保障民眾用電安全。

台電呼籲，民眾應共同加強防颱，降低颱風影響，如加強固定招牌看板、取下懸掛物，若遇電線掉落與外露，請勿碰觸並立即通知台電處理。對於易積水地區的地下室，可於出入口裝置防水閘門或堆置砂包擋水，加強防範地下室淹水。另外，如有抽水站等不能停電的相關單位或設備，或是須24小時使用維生設備的用戶，請及早自備發電機或不斷電設備。

台電強調，針對颱風造成的停電事故，將積極搶修、盡快為民復電，復電順序採供電樞紐變電所、主幹線、分歧線原則，從變電所開始，接著是主要線路，最後是支線，逐步恢復供電，也以先恢復捷運、火車、自來水及電話通信等公用設施為原則。

台電提醒，若發生停電事故，民眾可使用台灣電力APP停電報修功能，或是利用台電網站在颱風期間開設的颱風停復電資訊專區，輸入停電地址、狀況，即可查詢或通報停電資訊，將台電1911客服專線保留給無法使用網路，或仍習慣打電話的用戶通聯使用。