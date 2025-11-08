颱風鳳凰逐漸接近 吳德榮：台灣大量降雨機率高

（中央社記者余曉涵台北8日電）氣象專家吳德榮今天說，颱風鳳凰預估10日起逐漸接近台灣，雖然在接近台灣過程中強度有減弱趨勢，但在其與共伴效應威脅台灣期間、發生暴風及大量降雨的機率仍很高，路徑還要再觀察。

根據中央氣象署觀測，颱風鳳凰今天清晨2時的中心位置在北緯12.2度，東經134.0度，以每小時31公里速度，向西進行。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在氣象應用推廣基金會「洩天機教室」專欄指出，10日鳳凰外圍環流逐漸接近，北部及東半部的降雨逐漸增大，高屏及各地山區亦轉有降雨機率。

吳德榮指出，11、12日慎防鳳凰挾暴風及大量降雨的威脅，各地風雨的分布、模式仍在調整，需持續觀察，13日白天起鳳凰減弱遠離，天氣由南而北、先後好轉，14日西半部多雲時晴，東半部偶局部短暫雨。

吳德榮說，歐洲（ECMWF）系集模式模擬與顯示，鳳凰的系集平均路徑經呂宋島，在台灣西南方海面北轉，進入台灣海峽，侵襲台灣；各別模擬路徑則顯示，鳳凰北轉過程，因陸續受到呂宋島破壞、台灣地形阻斷部分水氣及部分中緯度穩定空氣的逸入而逐漸減弱，但也因為各別模擬強度減弱的幅度有差異，模擬路徑也更加分散。

吳德榮表示，美國（GEFS）系集模式模擬更顯示，其各別模擬強度減弱的幅度比歐洲模式還大，模擬路徑也更加混亂，使得系集平均路徑甚至轉往西南遠離。

吳德榮表示，最新氣象署路徑潛勢預測圖顯示，鳳凰在受到呂宋島破壞之前已增強至強烈颱風，登陸呂宋島後、進入台灣西南方海面，逐漸北轉，其強度有逐漸減弱的趨勢，但在其與共伴效應威脅台灣期間、發生「暴風及大量降雨」的機率仍很高；尤其路徑、強度還有很大變數，需持續觀察。

至於今天的天氣，吳德榮表示，今、明兩天秋老虎再現，各地天氣晴朗，為白天熱，早晚涼的天氣，北海岸及東半部偶有局部零星飄雨的機率。（編輯：李亨山）1141108