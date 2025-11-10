颱風鳳凰逼近！馬太鞍溪堰塞湖紅色警戒 光復台9線涵管便道戒備

颱風鳳凰明天（11日）逐漸接近台灣，花蓮面臨豪雨侵襲。花蓮馬太鞍溪堰塞湖警戒值今天上午7時達紅色警戒。公路局表示，已嚴密監控跨馬太鞍溪的涵管便道水情變化，加強巡查與現場警示布設，不排除啟動緊急封閉措施。

台9線馬太鞍溪橋遭洪水沖斷，聯絡縱谷的交通要道中斷，替代道路繞行時間多出40分鐘到2小時；在交通部公路局全力動員、日夜趕工下，涵管便道在10月10日下午通車。颱風鳳凰逼近，花蓮馬太鞍溪堰塞湖警戒值11月10日上午7時達紅色警戒。涵管便道不排除啟動緊急封閉措施。（中央社資料照）

依據中央氣象署氣象情資，颱風鳳凰接近及東北季風增強影響，馬太鞍溪上游轉有陣雨發生，農業部林業及自然保育署花蓮分署於今天清晨7時發布馬太鞍溪堰塞湖紅色警戒，馬太鞍集水區未來24小時累積降雨預測402毫米達紅色警戒。

廣告 廣告

林保署針對馬太鞍溪堰塞湖警戒標準為氣象署集水區雷達降雨估計、定量降水預報，未來24小時預測累積雨量超過200毫米，即發布紅色警戒。

颱風鳳凰逼近，花蓮馬太鞍溪堰塞湖警戒值10日上午7時達紅色警戒。涵管便道不排除啟動緊急封閉措施。（中央社資料照）

公路局東區養護工程分局花蓮工務段表示，為維護用路人安全，台9線231k+952馬太鞍溪橋南下及北上便道不排除依馬太鞍溪上游雨量、堰塞湖水位變化及涵管水位監控管理值（警戒及行動）只出不進禁止人車通行。

花蓮工務段指出，已派員嚴密監看水情加強巡查與現場警示布設，視水情不排除啟動緊急封閉措施。

封閉管制措施包括：一、於臨時便道堤頂設置封鎖設施及指揮人員，確保第一時間封閉並維持淨空；二、封閉前由巡查人員確認便道內無滯留人車，並與施工單位保持即時通聯；三、於南北兩端主線銜接處設置交通錐、警示燈及封鎖柵欄，並張貼封閉公告與替代道路指引。

因應紅色警戒溢淹範圍，於馬太鞍溪橋南北二端台9線230k+900及236k+500設置管制站，建議改道路線為：花蓮－台東改以台9線、台11線（經花蓮大橋）為主要路線；花蓮－瑞穗、玉里、富里則由台9線-台11線-台30線-台9線行駛。公路局呼籲用路人颱風期間持續注意道路管制訊息並預先規畫行程及相關應變措施。