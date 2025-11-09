颱風鳳凰逼近 北大武山等步道11/10午後關閉
（中央社記者黃郁菁屏東縣9日電）中央氣象署預估，颱風鳳凰最快明天下半天發布海警。林保署屏東分署轄管北大武山及浸水營國家步道西段，明天中午12時起預警性關閉；高雄農改場籲農友加強防颱準備。
林業保育署屏東分署發布訊息表示，所轄北大武山及浸水營國家步道西段，將自10日中午12時起預警性關閉，開放日期將視天候狀況影響另行公布。北大武山國家步道檜谷山屋，自步道關閉至公布開放期間，原已核准住宿山友將全額退費。
屏東分署表示，將視颱風動態，持續更新墾丁、雙流國家森林遊樂區及林後四林平地森林園區開休園情形。
高雄區農業改良場長羅正宗表示，目前高屏地區棗園正值小果期，應強化防蟲網固定，降低強風損害；蓮霧已進入花果期，低窪地區應特別注意排水，防止積水影響生育；針對大豆（毛豆）、紅豆、恆春地區黑豆、胡麻及蕎麥等正處苗期至開花期作物，因不耐淹水，務必保持排水溝暢通、避免堵塞。
羅正宗說，恆春半島及高雄林園地區為洋蔥主要產區，現正值育苗與移植階段，洋蔥田與苗圃應加強排水，並可施用過磷酸鈣及亞磷酸氫化鉀強化苗勢；若苗齡達40至45天，可將苗株整理成束，以報紙包覆後直立置入塑膠籃中，於攝氏5度冷藏，待天氣穩定再行定植。
羅正宗提及，秋冬季葉菜類及白玉蘿蔔正值產期，農友應加強排水，防止積水造成腐爛。小果番茄也進入結果期，應強化植株固定與排水管理，避免強風豪雨造成損傷。（編輯：李淑華）1141109
