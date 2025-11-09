颱風鳳凰逼近 台中市加固非洲豬瘟掩埋場
（中央社記者蘇木春台中9日電）颱風鳳凰逼近，台中市府今天召開災害應變中心工作會議，有關非洲豬瘟掩埋場因應措施，市長盧秀燕表示，已跟中央討論並獲得指導，按規定進行加固作業，並加強巡視與補強。
氣象署今天表示，預計明天午後發布颱風鳳凰海警，11日發布陸警，這兩天因颱風外圍環流與東北季風共伴影響，在未來一週雨勢最顯著，大台北、宜花防豪雨等級以上降雨。
台中市府今天召開颱風鳳凰風災災害應變中心工作會議，會中成立應變中心三級開設，要求各局處及區公所報告準備進度。
盧秀燕會中接受媒體聯訪時表示，這次颱風較為特殊，市府提前2天進行整備，這次颱風將從西部過來，可能從中部登陸，缺少中央山脈保護，市府提高警戒，即時展開相關防災整備工作，確保市民生命財產安全。
有關非洲豬瘟12處掩埋場因應颱風的準備措施，盧秀燕說，已跟中央討論並獲指導，掩埋場按照規定進行加固作業，包括鋪設大量防水布，並在防水布上釘上鉚釘加上沙包，從昨天起連夜展開作業，已大致完成，近日會加強巡視，加強尚未完善之處。（編輯：黃名璽）1141109
