颱風鳳凰逼近 台東稻農盼老天垂憐 (圖)

[Newtalk新聞] 本月10日是「國際神經內分泌腫瘤日」，台灣神經內分泌腫瘤病友關懷協會今（7）日在民進黨立委劉建國陪同下召開記者會，期盼能藉此提高社會大眾對「神經內分泌腫瘤（NET）」的認識，同時呼籲衛福部健保署儘速將新型治療藥物納入健保，減輕病友沉重負擔，避免台灣病友仍需跨海求醫的困境。 劉建國表示，神經內分泌腫瘤是一大類惡性腫瘤統稱，又被稱為「賈伯斯病」，因為蘋果創辦人賈伯斯就是罹患生長於胰臟的神經內分泌瘤。該類腫瘤可能會分泌激素並擴散全身，症狀多元、診斷複雜，需要跨科合作，因此常延誤診斷，許多病友確診時已屬晚期或出現多處轉移。 他指出，神經內分泌腫瘤必須依照症狀不同，由專科醫生進行影像、切片等精準診斷，後續才由內分泌科、血液腫瘤科、放射科等科別共同研判治療方式。只不過，長期以來，神經內分泌腫瘤病友的治療選擇非常有限，台灣已有多年沒有新的藥物獲得健保給付。 台灣神經內分泌腫瘤病友關懷協會理事長林芝聖指出，PRRT（精準放射標靶治療，商品名 Lutathera）已於 2021 年取得台灣 TFDA適應症，全球已有22個國家將其納入健保給付，證實療效與安全性。只不過，在台灣，病友

