颱風鳳凰逼近 台東稻農盼老天垂憐 (圖)

其他人也在看
台灣羽球天后戴資穎宣布正式退役 回顧奧運與傷痛心路歷程
台灣羽球天后戴資穎今（7）日宣布正式退役，感性回顧多年來的球員生涯。她感謝球迷一路以來的支持與陪伴，也談到去年巴黎奧運與膝傷帶來的巨大打擊，讓她意識到身體極限與心靈轉折。儘管無法以完美儀式告別，戴資穎仍以真誠文字向大家致謝，並表示未來將暫時放慢腳步，享受無鬧鐘的生活。鏡報 ・ 22 小時前
（專訪）李程彬走出「童年跟狗搶食」陰影！告別12年「室友」 奇妙緣分曝光
陪伴李程彬12年的愛犬「發發」上月底過世，這是他養的第一隻狗，對他而言意義深重。聊起這段緣分，他直呼「很奇妙」，因他小時候遭生父綁架，單獨被丟在工業區附近孤苦無依，曾跟狗搶食物吃，導致他看到狗就害怕；多年後，當他在網路上看到發發的送養訊息，一個念頭閃過：「想救援牠，也想克服恐懼。」就領養了發發。自由時報 ・ 12 小時前
瑞典與烏克蘭簽訂意向書 將合作武器研發
（中央社記者辜泳秝斯德哥爾摩7日專電）瑞典國防部長約松與烏克蘭國防部長什米哈爾6日在瑞典斯德哥爾摩簽訂合作意向書，兩國將合作武器研發，並計畫在烏克蘭首都基輔建立一個共同的武器研發中心，這會讓防衛武器更快速地從發想、建造並送到士兵手中。中央社 ・ 1 天前
桃園平鎮中豐路橋上休旅車數度偏移 先撞防撞桿再撞對向轎車
徐姓男子今天凌晨近1點駕駛休旅車行經桃園市平鎮區中豐路橋時，疑因精神不濟數度偏移車道，最終與對向陳姓男子駕駛的轎車發生碰撞，還好兩人都僅輕傷；目擊民眾將過程影片PO網，可以看到徐男開車上中豐路橋後，多次偏移車道，2度碰撞防撞桿、後方車輛鳴喇叭提醒，仍無法阻止徐男持續開車前進而發生事故。自由時報 ・ 9 小時前
鳳凰颱風「強大怪物」 撞進台灣挑戰護國神山
鳳凰颱風今凌晨2點增強為中颱，持續向西北西前進，下周一（10日）經過呂宋島進入南海，接著北轉朝台灣逼近。氣象專家林得恩表示，鳳凰達顛峰時的強度直逼中颱上限至強颱等級，是個又強又大的怪物；接近台灣陸地前後，受到中央山脈嚴重破壞結構，將快速減弱，不過仍不可輕忽其帶來的風雨。中時新聞網 ・ 12 小時前
勇鷹高教機出事！驚傳降落台東志航基地「煞車失效衝到草地」
空軍台東志航基地今（7）日下午4時傳出，一架勇鷹高教機降落基地後發生機械故障。軍方人士表示人員平安，事故原因及詳細過程統一由空軍司令部或國防部說明。中天新聞網 ・ 1 天前
在台治病貴四倍！劉建國為「賈伯斯病」患者請命 籲健保補助救命藥物
[Newtalk新聞] 本月10日是「國際神經內分泌腫瘤日」，台灣神經內分泌腫瘤病友關懷協會今（7）日在民進黨立委劉建國陪同下召開記者會，期盼能藉此提高社會大眾對「神經內分泌腫瘤（NET）」的認識，同時呼籲衛福部健保署儘速將新型治療藥物納入健保，減輕病友沉重負擔，避免台灣病友仍需跨海求醫的困境。 劉建國表示，神經內分泌腫瘤是一大類惡性腫瘤統稱，又被稱為「賈伯斯病」，因為蘋果創辦人賈伯斯就是罹患生長於胰臟的神經內分泌瘤。該類腫瘤可能會分泌激素並擴散全身，症狀多元、診斷複雜，需要跨科合作，因此常延誤診斷，許多病友確診時已屬晚期或出現多處轉移。 他指出，神經內分泌腫瘤必須依照症狀不同，由專科醫生進行影像、切片等精準診斷，後續才由內分泌科、血液腫瘤科、放射科等科別共同研判治療方式。只不過，長期以來，神經內分泌腫瘤病友的治療選擇非常有限，台灣已有多年沒有新的藥物獲得健保給付。 台灣神經內分泌腫瘤病友關懷協會理事長林芝聖指出，PRRT（精準放射標靶治療，商品名 Lutathera）已於 2021 年取得台灣 TFDA適應症，全球已有22個國家將其納入健保給付，證實療效與安全性。只不過，在台灣，病友新頭殼 ・ 1 天前
戴資穎宣布退役！陳其邁讚「1精神」鼓舞大家 本人4字回應了
台灣羽球天后戴資穎7日透過社群媒體表示，她要正式卸下選手身分、宣佈退役，許多人都到該篇貼文下方替她加油打氣。高雄市長陳其邁說，戴資穎「相信自己」的精神一直鼓舞著大家；而戴本人則回應「謝謝市長」。三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前
王子偷吃粿粿！周曉涵發文喊「懂被背叛的心情」 遭閨蜜陷害：細思極恐
范姜彥豐先前控訴粿粿與王子邱勝翊「偷吃」事件震撼演藝圈，引發外界熱議。女星周曉涵在風波爆發後曾於社群寫下：「刷了兩天新聞，我完全懂那種細思極恐、隱藏在朋友群裡最後被背叛的心情」，引發聯想是否在針對該事件發聲。她7日出席萬海慈善「讓愛閃耀」公益義賣記者會，首度回應發文初衷，坦言「是有感而發」，因為她過去也曾被閨蜜利用，至今仍難以釋懷。趙浩雲三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前
婆婆剛離世！曾馨瑩火速走出悲傷「慶祝51歲生日」
娛樂中心／周孟漢報導鴻海創辦人、台灣首富郭台銘母親郭初永貞，本月6日上午病逝，享嵩壽100歲，郭台銘本人也透過社群證實此事，消息曝光後，引發各界譁然。不過，雖然這件事讓其親友們相當悲痛，但郭董愛妻曾馨瑩依舊打起精身，疑似在昨（7）日提前與好友們慶生，當天還開心與關穎、賈永婕一同合照。民視 ・ 2 小時前
直擊／顏正國告別式「一票白紗正妹」溫柔送別 來自「殯葬蔡依林」操刀
藝人顏正國從童星出道，拍攝《好小子》走紅，10月7日傳出因罹患肺腺癌四期病逝，享年50歲。今（8）日在新北市立殯儀館舉辦告別式，現場氣派而莊嚴，聚集超過上百人悼念。前來致意的親友除了顏正國的兄弟好友之外，有一批亮麗的禮儀人員頂著艷陽在會場中穿梭，成為儀式中的嬌點。趙浩雲三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前
世界大賽／整年只拿2打席、季後賽沒碰過球棒 他G6救道奇活命卻遭讓渡
道奇7日做出球員異動，除了執行孟西（Max Muncy）和維西亞（Alex Vesia）下季的球隊選擇權之外，也宣布將世界大賽G6的救命英雄迪恩（Justin Dean）放進讓渡名單中，沒想到他馬上就找到新東家，被同區對手巨人撿走。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
王子不倫粿粿全都爆！仍想跟范姜彥豐和解 她疑高人指點：證據很恐怖
范姜彥豐日前開撕妻子粿粿出軌男星王子，對此粿粿也拍了17分鐘道歉影片回應，認了跟王子「有踰矩行為」，至今鬧得沸沸揚揚。然而，廣告小妹日前也發文談及此事，認為兩人在事件鬧大之後，仍然願意談和解，可能是范姜彥豐手頭上的證據很恐怖。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
王子低頭賠錢「證據恐怖不可曝光」 她斷言：粿粿事業已到盡頭
王子（邱勝翊）遭范姜彥豐指控介入他與妻子粿粿的婚姻，王子雖第一時間公開道歉，坦承與粿粿「超越朋友界線」，但否認自己是破壞家庭的第三者，遭輿論撻伐。日前他再度發出聲明，強調會誠實面對、積極解決問題。對此，網紅廣告小妹（凡槿）在社群發文直言，對王子連發兩次道歉感到意外。鏡報 ・ 9 小時前
鳳凰轉中颱「身體胖一倍」 估12日深夜登陸台灣 3縣市首當其衝
第26號颱風「鳳凰」已在今天（8日）凌晨2時增強為中度颱風，且暴風圈足足長胖一圈，中心結構也明顯紮實不少，目前暴風半徑已來到200公里，氣象署最新預估，12日深夜至13日凌晨，就會登陸台灣西南部地區，嘉義、台南與高雄首當其衝，且由於路徑再度西修，甚至不排除從中部登陸的可能性。中時新聞網 ・ 15 小時前
MLB／道奇拚3連霸大谷再扛二刀流 洛時點出休賽季四大問題
道奇隊完成世界大賽2連霸，全隊開心結束球季，《洛杉磯時報》指出，道奇迅速將目光投向明年完成3連霸，現在開始漫長的冬季重建工作，力求打造一支能夠實現目標的陣容，但在休賽季仍要面臨四大問題，能否繼續...聯合新聞網（運動） ・ 2 天前
MLB》命運天差地遠！大谷二連霸 教練嘆神鱒「失去熱情」
完成世界大賽二連霸的洛杉磯道奇球星大谷翔平，才剛帶隊封王，就已經喊出「三連霸」的豪語。過去他效力天使時期的搭檔「神鱒」卓奧特（Mike Trout）則已連續11年無緣季後賽。同樣是洛杉磯代表球星，命運卻天差地遠，也讓曾在天使共事、現任道奇教練的艾貝爾（Dino Ebel）感嘆：「他曾是最出色的球員，但那份熱情逐漸消失了。」中時新聞網 ・ 1 天前
女主播曝「不喜歡用免治馬桶」原因掀論戰！ 肛門科醫師點一關鍵：我也不用
到日本旅遊幾乎隨處可見他們的廁所都採用了「免治馬桶」，在如廁後方便清潔獲得不少使用者的青睞。但其實在日本也有一部分的人不是免治馬桶的愛好者，日前就有一名電視新聞女主播在節目中透露她不喜歡使用免治馬桶，理由是她擔心噴嘴的衛生問題，言論一出立刻引發眾人熱烈討論；節目中也有一名肛門內科醫師表示，她自己也不會使用免治馬桶，並點出使用時應注意的1大關鍵。鏡週刊Mirror Media ・ 12 小時前
林岱樺驚天一哭！高雄市長民調「震撼巨變」網嚇喊：要把她幹掉了
民進黨立委林岱樺雖涉入助理費案，仍爭取參選高雄市長，1日舉辦造勢晚會，現場湧入3萬人，林更多次落淚，哭喊拜託天公伯，給高雄人一個公道，引發熱議。不過，據一份地下賭盤做出的「開盤參考」民調，林岱樺的支持度卻是敬陪末座，而綠委邱議瑩則是追到和同黨同志賴瑞隆對決局面，引發網友討論，有網友直言邱議瑩怎會衝那麼快，這民調感覺要把林岱樺幹掉，但更多網友認為根本低估藍委柯志恩實力。中天新聞網 ・ 11 小時前
颱風路徑急轉！鳳凰恐直撲台灣 「3縣市」淪風眼前線
（記者蔡函錚／綜合報導）中度颱風「鳳凰」持續增強並朝台灣逼近，氣象署最新預測顯示，其暴風圈最快可能於下週中旬觸 […]引新聞 ・ 7 小時前