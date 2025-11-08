颱風鳳凰逼近 台電台南區處加強戒備 (圖)

副總統蕭美琴今（８）日在歐洲議會舉行的IPAC峰會發表演說，這也是首度有台灣現任副總統在歐洲議會發表演說。民進黨立委林宜瑾對此表示，身為台灣人的幸運是，總有群人帶著絲毫不敢鬆懈的奮鬥精神，盡全力守護著每一個我們悄然入睡的時刻。民進黨立委郭昱晴也指出，台灣沒有被封鎖，反而讓世界聽見我們更堅定的聲音。

三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前