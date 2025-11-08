颱風鳳凰逼近 台電台南區處加強戒備 (圖)

其他人也在看
馬公市代會副主席莊國輝 關切幼兒園安全及設施設備問題
馬公市民代表會第12屆第6次臨時會，副主席莊國輝針對市立托兒所公共設施安全與行政管理，提出多項具體質疑與建議，強調幼教環境必須符合法規並保障孩童安全與受教品質。莊國輝指出，園本部剛改善並驗收完畢的幼幼班廁所，並未設置供成人使用的廁所，此舉明顯不符現行法規。依據《幼兒園及其分班基本設施設備標準》第13自由時報 ・ 10 小時前
不爽被超車竟惡意逼車、丟水瓶還揮舞棍棒 火爆男被判刑3月
蔡姓男子不滿陳姓男子駕車逆向超車，憤而加速追上前故意急踩煞車，還朝陳男車門丟擲水瓶並伸出棍棒作勢威嚇，惡行惡狀全被行車紀錄器拍下來，經陳男向警方舉報，蔡男被依妨害自由等罪送辦，屏東地院檢視全案情狀後，依恐嚇危害安全罪判刑3個月，可易科罰金及上訴。自由時報 ・ 10 小時前
今天動了梅》東園國小奪世界少棒冠軍 不打罵、重溝通奪冠關鍵曝光
東園國小少棒隊今年夏天勇闖威廉波特，睽違29年為台灣奪下世界少棒冠軍。總教練駱振宇在關鍵第六局、7：0領先時仍喊暫停，對孩子說出那句被轉播收音記錄下的經典話：「都是你們在帥，我都沒帥到，我只是上來帥一下。」他笑稱早知有別麥克風，但「就算沒別，我們也一樣，因為球隊從不靠打罵教育。」中時新聞網 ・ 10 小時前
蕭美琴赴歐洲議會演說！綠委讚「台灣沒被封鎖」：民主對抗威權的見證
副總統蕭美琴今（８）日在歐洲議會舉行的IPAC峰會發表演說，這也是首度有台灣現任副總統在歐洲議會發表演說。民進黨立委林宜瑾對此表示，身為台灣人的幸運是，總有群人帶著絲毫不敢鬆懈的奮鬥精神，盡全力守護著每一個我們悄然入睡的時刻。民進黨立委郭昱晴也指出，台灣沒有被封鎖，反而讓世界聽見我們更堅定的聲音。三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前
「台灣富士山」南庄加里山2登山客迷途走進原始林區 救難人員深入帶出
苗栗縣南庄鄉加里山景致宜人，是台灣小百岳之一，更享有「台灣富士山」美譽，但是不時發生登山客迷途事件。苗栗縣政府消防局6日下午2點獲報，2名登山客下山時繞錯路線深入原始林區因而失去方向，南庄消防分隊與救難人員立刻入山救援，於6日傍晚6點多接觸到迷途山友後，將人帶下山。自由時報 ・ 10 小時前
大樂透連15槓！下期上看6.2億元 創近5年最高獎金紀錄
[FTNN新聞網]記者張書翰／綜合報導大樂透第1114000103期今（7）日晚間開獎，中獎號碼依序為04、11、22、32、33、41，特別號為43。不過頭獎再度槓龜，已是第15...FTNN新聞網 ・ 21 小時前
當年調漲健保費…楊志良驚曝「恐嚇取財」祕辛：「他」當然懂了
衛福部原擬調整《健保法》，股利年結達一定門檻將收取補充保費，因股民不滿，遭政院「踩剎車」。前衛生署長楊志良昨（7日）則透露，自己當年要調漲保費時，第一個反對的是時任行政院長吳敦義，因雙方意見不合，還被時任總統馬英九找去；他還透露當時是採用「恐嚇取財」方式說服馬英九。中時新聞網 ・ 9 小時前
桃園交流賽》暖！為了陽柏翔 樂天金鷲特殊作戰
樂天金鷲20歲小將陽柏翔今晚用飛快腳程自我介紹，「跑」出職棒生涯在台灣球場的首安，可惜金鷲隊未能延續攻勢，終場以1：1跟KT巫師隊握手言和，金鷲隊為了讓陽柏翔能在家鄉球迷前風風光光，總教練三木肇賽後透露想做球給他。金鷲隊首戰先發打線就擺上陽柏翔，擔任二棒二壘手，前2打席有些近鄉情怯，分別擊出投手前滾自由時報 ・ 22 小時前
讚蕭美琴歐洲議會演說！民進黨嘆：鄭麗文在台灣被中國看見
副總統蕭美琴今（８）日在歐洲議會舉行的IPAC峰會發表演說，這也是首度有台灣現任副總統在歐洲議會發表演說。民進黨稍早發文表示，一覺醒來，蕭美琴讓世界看見台灣，鄭麗文在台灣被中國看見。大酸下午將出席紀念活動，追思白色恐怖期間遭處決的中共地下黨員吳石等人的鄭麗文。三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前
追妨害風化案攔錯人！女主持人遭包圍、搶手機 警致歉：執法過程符合規定
這名女主持人發文表示，當時她在車上突然被警察包圍，要求她立刻下車，手機還直接被拿走，3名警察圍在身旁，將她和同行友人分開詢問，「但我說什麼他們也都不相信，證件給他查，通通都說了，我說拜託你們調監視器！」女主持人提到，在一陣混亂後，她終於證明自身清白，「我原...CTWANT ・ 10 小時前
集集清水溪疑遭排污淪「牛奶河」 環局緝凶最重罰300萬元
南投集集鎮流經市區的清水溪，近日突然白濁淪為「牛奶河」，疑遭人偷排廢水污染，南投縣環保局獲報採檢並溯源追查，依廢棄物清理法最重可處6000元罰鍰，若造成河川污染，依水污染防治法更可處300萬元罰鍰，提醒民眾切勿以身試法。集集鎮公所表示，近日在鎮上的清水溪河道，從市區初中橋一直延伸到下游清水橋、林尾橋自由時報 ・ 10 小時前
妻子辛苦跑完紐約馬拉松！ 洋基隊長「法官」在終點迎接送上擁抱和親吻
體育中心／丁泰祥 報導世界五大馬拉松之一的紐約馬拉松，今年邁入第54屆，在終點線附近，出現了一位身材高壯的男子，他是大聯盟紐約洋基隊的隊長，超級巨星法官Aaron Judge，他是來迎接太太Samantha，回到終點後，法官給了老婆大大的擁抱，恭喜她再度完成比賽。FTV Sports ・ 5 天前
網球》球后莎巴蓮卡再闖年終賽冠軍戰 強碰同樣不敗蕾巴金娜
莎巴蓮卡（Aryna Sabalenka）歷經3盤激戰，6：3、3：6、6：3再挫美國對手安尼西莫娃（Amanda Anisimova），白俄羅斯現任世界球后4連勝，鎖定2025年利雅德WTA年終總決賽女單冠軍戰門票，壓軸對手為同樣自小組賽起未嘗敗績的哈薩克勁敵蕾巴金娜（Elena Rybakina自由時報 ・ 13 小時前
王子偷吃粿粿！周曉涵發文喊「懂被背叛的心情」 遭閨蜜陷害：細思極恐
范姜彥豐先前控訴粿粿與王子邱勝翊「偷吃」事件震撼演藝圈，引發外界熱議。女星周曉涵在風波爆發後曾於社群寫下：「刷了兩天新聞，我完全懂那種細思極恐、隱藏在朋友群裡最後被背叛的心情」，引發聯想是否在針對該事件發聲。她7日出席萬海慈善「讓愛閃耀」公益義賣記者會，首度回應發文初衷，坦言「是有感而發」，因為她過去也曾被閨蜜利用，至今仍難以釋懷。趙浩雲三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前
世界大賽／整年只拿2打席、季後賽沒碰過球棒 他G6救道奇活命卻遭讓渡
道奇7日做出球員異動，除了執行孟西（Max Muncy）和維西亞（Alex Vesia）下季的球隊選擇權之外，也宣布將世界大賽G6的救命英雄迪恩（Justin Dean）放進讓渡名單中，沒想到他馬上就找到新東家，被同區對手巨人撿走。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
婆婆剛離世！曾馨瑩火速走出悲傷「慶祝51歲生日」
娛樂中心／周孟漢報導鴻海創辦人、台灣首富郭台銘母親郭初永貞，本月6日上午病逝，享嵩壽100歲，郭台銘本人也透過社群證實此事，消息曝光後，引發各界譁然。不過，雖然這件事讓其親友們相當悲痛，但郭董愛妻曾馨瑩依舊打起精身，疑似在昨（7）日提前與好友們慶生，當天還開心與關穎、賈永婕一同合照。民視 ・ 3 小時前
王子不倫粿粿全都爆！仍想跟范姜彥豐和解 她疑高人指點：證據很恐怖
范姜彥豐日前開撕妻子粿粿出軌男星王子，對此粿粿也拍了17分鐘道歉影片回應，認了跟王子「有踰矩行為」，至今鬧得沸沸揚揚。然而，廣告小妹日前也發文談及此事，認為兩人在事件鬧大之後，仍然願意談和解，可能是范姜彥豐手頭上的證據很恐怖。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
直擊／顏正國告別式「一票白紗正妹」溫柔送別 來自「殯葬蔡依林」操刀
藝人顏正國從童星出道，拍攝《好小子》走紅，10月7日傳出因罹患肺腺癌四期病逝，享年50歲。今（8）日在新北市立殯儀館舉辦告別式，現場氣派而莊嚴，聚集超過上百人悼念。前來致意的親友除了顏正國的兄弟好友之外，有一批亮麗的禮儀人員頂著艷陽在會場中穿梭，成為儀式中的嬌點。趙浩雲三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前
王子低頭賠錢「證據恐怖不可曝光」 她斷言：粿粿事業已到盡頭
王子（邱勝翊）遭范姜彥豐指控介入他與妻子粿粿的婚姻，王子雖第一時間公開道歉，坦承與粿粿「超越朋友界線」，但否認自己是破壞家庭的第三者，遭輿論撻伐。日前他再度發出聲明，強調會誠實面對、積極解決問題。對此，網紅廣告小妹（凡槿）在社群發文直言，對王子連發兩次道歉感到意外。鏡報 ・ 10 小時前
鳳凰轉中颱「身體胖一倍」 估12日深夜登陸台灣 3縣市首當其衝
第26號颱風「鳳凰」已在今天（8日）凌晨2時增強為中度颱風，且暴風圈足足長胖一圈，中心結構也明顯紮實不少，目前暴風半徑已來到200公里，氣象署最新預估，12日深夜至13日凌晨，就會登陸台灣西南部地區，嘉義、台南與高雄首當其衝，且由於路徑再度西修，甚至不排除從中部登陸的可能性。中時新聞網 ・ 16 小時前