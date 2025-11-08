颱風鳳凰逼近 台電台南區處加強樹修礙洗戒備

（中央社記者張榮祥台南8日電）颱風鳳凰逼近，台電台南區營業區加強戒備，已展開樹修及礙洗作業，巡視變電所，以因應風災可能帶來災害。

台南區處今天指出，正加強日常巡視，進行樹修及礙洗作業，預防瞬間強陣風導致樹木碰觸、電桿傾倒，且對較低窪地區變電所做好防水閘門措施及備妥沙包，完成抽水機測試。

台南區處呼籲提供配電場所用戶，應設置防水患因應措施，尤其是抽水站等不能停電的單位或設備，應及早自備發電機或不斷電設備。市民應加強防範地下室淹水，固定招牌看板，取下懸掛物及修剪樹枝等。

台南區處表示，若遇上電線掉落和外露，應立即通知台電，切勿自行撿拾或碰觸，避免觸電。台電配電自動化系統可即時監測主要配電線路是否異常，如果居家和附近住戶停電，台電會知道，應耐心等候不需急著報修，台電將儘速派員搶修。

台南區處說明，颱風復電程序將採「供電樞紐變電所→主幹線→分歧線→變壓器」原則，且以火車站、高鐵站、醫院、應變中心、自來水、加壓站（抽水站）及電話通信等公用設施優先，接著才是一般用戶，但搶修進度仍受停電範圍、交通路況、風雨情況等影響。（編輯：李亨山）1141108