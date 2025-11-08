颱風鳳凰逼近 台電彰化區處加強巡檢樹修 (圖)

為加速2050淨零碳排進程，並因應AI應用爆發對電網穩定性及供電韌性帶來的挑戰，本年度台電呼應政府「智慧國家2.0綱領」中AI產業化、產業AI化的核心戰略，以「點亮數據，電力永續」為主題，舉辦主題式資料分析應用競賽。競賽聚焦於「數位驅動」、「綠色能源」、「淨零轉型」和「永續發展」四大面向，旨在深化員工的資料分析應用能力，並超前部署以數據智慧提升電網韌性與營運效率。來自台電的菁英團隊在歷時數個月的參賽、提案及課程訓練後，主題式資料分析競賽成果於11月5日揭曉。

工商時報 ・ 1 天前