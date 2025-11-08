颱風鳳凰逼近 台電彰化區處加強戒備調度待命
（中央社記者鄭維真彰化8日電）颱風鳳凰今天清晨2時增強為中颱，台電彰化區營業處為防範供電設備損壞及停電風險，加強巡檢配電線路、修剪樹木等，調度284名搶修人力待命，並提醒民眾做好防颱準備。
中央氣象署表示，第26號颱風鳳凰今天清晨2時增強為中度颱風，中心位於鵝鑾鼻東南方1760公里的海面上，向西北西前進，預測10日會經過呂宋島並進入南海，有北轉接近台灣趨勢，具體影響程度及區域仍需視後續路徑而定。
台灣電力公司彰化區營業處今天發布新聞稿，為防範風雨造成供電設備損壞及停電風險，已於昨天加強巡檢配電線路，辦理預防性樹木修剪作業、鹽塵害地區配電變電設備礙掃作業及防災整備工作，全面動員調度284名搶修人力及117輛搶修車輛待命，並備妥小型抽水機與發電機等。
彰化區處表示，針對不能停電的場所或設備，提醒民眾提前備好發電機或不斷電設備因應，檢視是否能正常運轉；另外，務必加強防範低窪地區、河口地區及地下室淹水，並固定招牌看板、取下懸掛物、修剪樹枝，如遇電線掉落或外露，請立即通知台電處理，勿自行撿拾或碰觸，避免觸電。
彰化區處說，台電配電自動化系統可即時監測各主要配電線路是否發生異常，若民眾家中與附近住戶大範圍停電，台電會知道並盡速派員搶修，民眾不需急著報修；如零星戶數停電，民眾可透過台灣電力APP報修，或進入台電公司網站查詢或通報停電資訊。（編輯：黃世雅）1141108
