颱風鳳凰逼近 台電提前盤點整備機具、人力 (圖)

中颱鳳凰逼近 嘉義市強化防颱整備 (圖)
颱風鳳凰8日清晨2時增強為中颱，嘉義市府依據中央氣象署的預報，推測12至13日對嘉義市影響最顯著，嘉義市府已在易淹水區部署26部移動式抽水機，並強化防颱整備。中央社 ・ 15 小時前
鳳凰颱風將襲 小琉球忙運物資 遊憩業者收遊具
周休二日雖然屏東的小琉球遊客不少，但是鳳凰颱風轉往台灣海峽，讓居民好緊張，由於交通船預告周二周三二天要停航，居民已經忙著多運物資到島上，同時遊憩業者也急著先把用不到的遊具和立槳陸續收進室內，以防被颱風吹走，而民宿業者也接到下周的退房電話，只能趕快退錢。 #鳳凰颱風#小琉球#物資#收遊具東森新聞影音 ・ 7 小時前
鳳凰颱風登陸點恐再往北！14縣市暴風圈侵襲率逾5成
中颱鳳凰持續增強中，未來路徑北轉恐會侵襲台灣。據氣象署最新公布的颱風暴風侵襲機率顯示，澎湖縣、金門縣、台南市都突破6成、另外有11縣市突破5成。且與稍早的颱風路徑潛勢預報相比，可能再往北一點，有機率在台中以北登陸。中時新聞網 ・ 11 小時前
2025好友港節市集 華山文創園區登場
（中央社記者李雅雯台北8日電）台港經濟文化合作策進會（策進會）與大陸委員會（陸委會）今天在華山文創園區舉辦「2025好友港節市集」，由在台港澳人士擺攤，帶來港澳美食與文創小物，市集活動明天尚有一天。中央社 ・ 8 小時前
破獲創意私房等案 中檢檢察官陳祥薇獲紫絲帶獎
（中央社記者趙麗妍台中8日電）台中地檢署婦幼專組檢察官陳祥薇，接連破獲Telegram「SCP」群組、「台版N號房」及暗網「創意私房」等案件，截至113年10月，累計起訴13名被告，今天獲衛生福利部頒紫絲帶獎肯定。中央社 ・ 7 小時前
曾沛慈戴450萬珠寶首登北流開唱！才唱3首歌就嗆粉絲「你們生病了嗎」
[FTNN新聞網]記者吳雨婕／台北報導「國民姊姊」曾沛慈出道18年，今（8）日首次站上北流舞台開唱，舉辦「關於愛這件事」巡迴演唱會台北站，吸引超過4000名歌迷...FTNN新聞網 ・ 7 小時前
【第二十一屆林榮三文學獎頒獎典禮】短篇小說獎決審委員黃美娥：史上最難評，自己都需要推翻自己
黃美娥表示：「今年是歷來最難產的一次評審經驗。」就連她在家裡打完成績，到會場經過討論，原本的名次竟也翻盤。她一向溫和，但忍不住用「這輩子最凶的口吻，為我想支持的篇章捍衛」。黃美娥細數五篇得獎作，首獎劉大芸〈我不過是一個雪人〉，用很溫柔的筆觸和非常理性的角度，問出與藝術相關的深沉問題；陳信傑的〈鸚形目自由時報 ・ 6 小時前
李遠訪視宜蘭百大基地 看見世代對土地熱愛
（中央社記者趙靜瑜宜蘭8日電）宜蘭利澤國際偶戲藝術村、白米木屐村等5處場域為文化部「百大基地」，文化部長李遠今天訪視時表示，這群中壯世代返鄉工作，認同土地，而且都堅持了10年以上，讓他很感動。中央社 ・ 9 小時前
矽品精密虎尾廠投產 展開公益活動耕耘雲林
（中央社記者姜宜菁雲林縣8日電）矽品精密在中部科學園區虎尾園區設廠，11月正式投產，已有500名員工進駐，並開始規劃斗六廠，兩廠預計帶來5000個工作機會。為落實企業社會責任，今天舉辦千人星空電影院。中央社 ・ 8 小時前
立冬熱到像夏天！全台晴朗微熱 下週鳳凰颱風恐襲台恐掀暴風雨
今天（7日）迎來二十四節氣中的「立冬」，但天氣卻一點也不冷！中央氣象署指出，今、明兩天全台大多為晴到多雲的好天氣，白天高溫上看33度，宛如夏日重現。不過專家提醒，下週鳳凰颱風恐將接近台灣，可能帶來強風豪雨，需密切留意天氣變化。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
南韓酒駕致死最高「只判8年」？實例與法律最重終身監禁不符，民眾要求政府嚴格執行
南韓首爾近日接連發生多起因酒駕致死（DUI）的致命車禍，受害者中包含多名外籍人士，相關案件被電視台報導後，很快就引發公眾的憤怒，眾多民眾和專家再次呼籲政府，希望加重酒駕實際刑罰並嚴格落實執法。前述多起酒駕車禍致死，一起發生在首爾東大門，來自大阪的日籍母女走在行人穿越道上，被迎面而來的車輛撞上，50歲的母親當場死亡、30多歲的女兒重傷；警方事後發現、汽車駕駛的......風傳媒 ・ 9 小時前
輪椅籃球／一哥呂駿逸18分準大三元！台灣輪籃隊亞洲盃首勝到手了
202大洋洲暨亞洲盃輪椅籃球錦標賽如火如荼在泰國曼谷開打，台灣輪椅男籃代表隊首戰雖以5分差惜敗科威特，不過8日小組賽第二戰面對擁有身高優勢的沙烏地阿拉伯，靠著球隊多點開花，當家一哥呂駿逸更繳出18分、13籃板、9助攻的「準大三元」成績，終場台灣代表隊就以56：39大勝，拿下關鍵勝利，10日將繼續交手菲律賓，力拚分組前2晉級。三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前
警用重機也來這保養！ 汽車美容地下室藏賭場
警用重機也來這保養！ 汽車美容地下室藏賭場EBC東森新聞 ・ 9 小時前
鳳凰強度直逼「超級颱風」 菲律賓示警致命暴潮
颱風「鳳凰」8日持續逼近菲律賓東岸，當地氣象預報，隔天登陸前就會增強為「超級颱風」（super typhoon），並示警恐怕會掀起浪高5公尺的致命暴潮，挾帶的狂風也極具摧毀力量。三立新聞網 setn.com ・ 11 小時前
非洲豬瘟解禁 全國肉品正常、毛豬價格平穩
[NOWnews今日新聞]非洲豬瘟禁令解除，昨日起已恢復活豬拍賣與屠宰，而零售市場也恢復販售溫體豬肉。截至今（8）日下午5時，全國肉品市場均正常交易，毛豬價格也平穩，規格豬平均約111.92元。截至下...今日新聞NOWNEWS ・ 8 小時前
鳳凰恐撲台「颱風假」有望？全台「暴風圈侵襲機率」曝
生活中心／李明融報導儘管已經進入到秋冬季節，但依舊有颱風生成，中颱鳳凰目前正朝菲律賓本島前進，未來有相當大的機會北轉朝台灣本島襲來，甚至在東北季風影響下出現共伴效應，對此，中央氣象署最新預測指出鳳凰颱風即將成為強烈颱風，未來120小時內的暴風侵襲機率，澎湖縣68%最高，其次為台南市62%、金門縣61%，總共有14縣市破5成。民視 ・ 11 小時前
開車、騎車族快看！油箱「見底才加油」超傷車 正確加油時機曝
台灣交通發達，滿街都是汽車、機車，但是對於油車來說，其實油箱見底才加油，對車子而言是很傷的一件事。有網友就說自己的朋友很愛車，但是每次都油箱見底才去加油，而其實中油公司也有提醒過，不要等油箱見底再去加油，這樣對於油箱底部之汽油泵非常不友善，中油也提供了「最佳加油時機」供民眾參考。鏡報 ・ 16 小時前
蔡反停砍年金 醫酸不甘寂寞：權力太迷人
[NOWnews今日新聞]國民黨推動修法，停砍退休公教年金，前總統蔡英文臉書發文稱，年金改革不該半途而廢，只靠政府預算，救不了大家的退休金，更何況，這是前總統馬英九交接時交代民進黨的任務。精神科名醫沈...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
鳳凰鬼轉！暴風圈恐侵襲台北 市府曝颱風假準則：依照動向調整
【緯來新聞網】中央氣象署說明，中颱鳳凰可能在接下來幾天急轉彎，朝台灣本島靠近。根據最新推估，台北市未緯來新聞網 ・ 5 小時前
「鳳凰颱風恐撞進台灣！」超巨真面目曝光 專家：2地天氣肯定爛
鳳凰颱風即將來襲，可能在下週北轉接近台灣。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」分享，鳳凰颱風最新動態，直呼「真的很巨！」也透露颱風幾乎一定北轉，將在週二、週三距離台灣最近，「十一月有這種東西真是見鬼。」三立新聞網 setn.com ・ 1 天前