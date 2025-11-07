颱風鳳凰逼近 台電新營區處啟動整備

（中央社記者張榮祥台南7日電）7月颱風丹娜絲重創台南山區、沿海電力，如今颱風鳳凰又逼近，台電公司新營區營業處已啟動整備，且巡視修剪電力線路沿線樹木，全力待命。

台電新營區處今天指出，颱風鳳凰可能升級為中颱，周末可能增至強颱，預估11日到南海，且有北轉趨勢，12日、13日最接近台灣、影響最大，10日可能發布海上警報，11日發布陸上警報。

台電新營區處表示，已啟動盤點相關搶修人力、車輛機具、物料及通訊設備等，且巡視轄內變電所，颱風來襲前完成防水閘門裝設，修剪過密、過高、偏重一側或電力線路沿線樹木。

新營區處同時呼籲市民做好防颱準備，陽台、窗邊、戶外插座應拔除電源，加強固定招牌看板及取下懸掛物，沿海養殖業者及偏遠山區民眾提前自備發電機或不斷電設備，以防災損，低窪地區及大樓地下室應加強防範淹水，備置沙包或防水閘門等。

另外，如遇電線掉落與外露，應立刻通知台電處理，切勿自行撿拾或碰觸，以避免觸電。台電配電自動化系統也可即時監測各主要配電線路是否異常，停電發生時將主動派員搶修。

新營區處表示，復電程序將採「供電樞紐變電所→主幹線→分歧線」原則搶修，先是大眾運輸、自來水及電話通信等公用設施，接著才是一般用戶；搶修進度仍受停電範圍、交通路況、風雨情況等影響。（編輯：黃世雅）1141107