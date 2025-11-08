颱風鳳凰逼近 台電金門區處防颱整備 (圖)

其他人也在看
台電高雄區營業處人員颱風前修剪樹木 (圖)
颱風鳳凰逼近，台電高雄區處戒備，除加強樹木修剪外，並巡視變電所、測試抽水機。中央社 ・ 15 小時前
戴資穎退役！ 邱品蒨闖女單冠軍戰2／邱品蒨退印尼小將 生涯首闖超級300賽決賽
羽球天后戴資穎宣布退休後，目前台灣女單選手中，世界排名最高的就是邱品蒨，世界排名第20名。她今（8日）在超級300系列南韓羽球大師賽交手印尼小將，最終以局數2比1上演逆轉勝，成功晉級。鏡新聞 ・ 9 小時前
賴瑞隆、邱議瑩民調領先？陳其邁：許智傑也不錯
（中央社記者洪學廣高雄8日電）高雄市長陳其邁今天答覆媒體，民主進步黨高雄市長初選參選人邱議瑩與賴瑞隆是否民意調查領先時說，4人差距都很小，大家都很努力，「許智傑也不錯啊，你也不要把他當塑膠」。中央社 ・ 13 小時前
極光培育計畫》林蔚然亞錦賽初登場就摘金 看齊偶像羽生結弦傷病也能克服
極光冰場11歲小將林蔚然今年8月在亞洲花式滑冰錦標賽小齡男子個人賽、國際賽首戰就摘金，9月在全國花式滑冰錦標賽升級挑戰少年男子組也拿下金牌，他從髮型、戰袍都向2022年結束競技生涯、2屆冬季奧運金牌的偶像羽生結弦看齊，挑戰更多國際賽舞台。TSNA ・ 17 小時前
鳳凰颱風逼近 東琉線「下週二、三」全面停航
屏東小琉球今（8）天相當熱鬧！晚間將舉辦一場大型演唱活動，吸引大批遊客登島參加。碼頭邊搭船人潮絡繹不絕，現場大排長龍。旅遊業者預估，今日登島人數有望突破一萬人。不過，受颱風逐漸接近影響，交通單位提醒旅台視新聞網 ・ 13 小時前
加速軍售交付速度！ 美防長：革新武器採購制度
美國國防部長赫格塞斯宣調整軍方武器採購方式，強調交付速度是原則，也是維持威嚇與作戰優勢的決定性因素，而最大的改變是擺脫過去追求精良昂貴的「完美產品」程序，改向採取能更快交付，效果不盡理想的方案，另外原本負責外國軍售的「國防安全合作署」，也改由負責「採購與維持」的次長管轄，希望透過把對外軍售的業務，納入總額4000億美元的五角大廈武器採購體系，縮短流程，減少美國盟友夥伴長期面臨軍購的交付延宕問題。TVBS新聞網 ・ 9 小時前
台灣外交大突破！不只蕭美琴 蔡英文將赴柏林自由會議演說
重大外交突破看到副總統蕭美琴受邀到歐洲議會發表演說，也是我國史上首位現任副總統，到國外議會演講，她提到台灣之所以重要，因為國際體系的完整與全球的繁榮，有賴於一個強韌和自由的台灣。這番演說讓歐洲議會響起掌聲，不過中國對此表示強烈憤慨，向歐方提出嚴正交涉。三立新聞網 setn.com ・ 13 小時前
梨山幸福巴士3小時直達市區 金馬女配角是常客
（中央社記者趙麗妍台中8日電）台中市梨山幸福巴士環繞四大部落，梨山到市區只要3小時。以電影「哈勇家」獲金馬獎最佳女配角的林詹珍妹是巴士常客，她表示，梨山到市區直達車和走紅毯一樣，幸福一路相伴。中央社 ・ 13 小時前
林森北路爆發「百萬債務糾紛」 兩派人馬持刀街頭互砍
警方初步調查，唐姓男子積欠吳姓、林姓等友人共逾100萬元，遲遲未歸還，雙方相約談判。今日下午3時許，雙方人馬攜帶刀械在林森北路、農安街口碰面，爆發肢體衝突，分持刀械相砍。路人目睹後趕緊報警，雙方多人掛彩，所幸無大礙，隨即四散逃離現場。警方據報調派大批警力到場...CTWANT ・ 12 小時前
日職/西武獅對林安可有興趣 高層讚：很有吸引力的球員
中職統一7-ELEVEn獅隊強打林安可正式行使旅外自由球員權利，外傳日職球隊西武獅對他有興趣，西武球團本部長廣池浩司近日受訪時就分享自己對林安可的看法，稱讚他的打擊有一大特色。中天新聞網 ・ 16 小時前
川普砸800億建十座核電廠 台美電力股掀多頭行情
論壇中心／綜合報導美國總統川普近期宣布將投入800億美元興建十座核能發電廠，重新塑造美國的能源版圖。由於美國電力市場的法規由聯邦制定，但零售電力由各州管理，此舉勢必牽動全國電網的重新布局。資深分析師陳建全在《財經週末趴》中分析，這不僅是能源政策轉向，也是在為AI算力中心的龐大耗電需求提前鋪路，電網建設概念股因此成為市場新焦點。近期，美國電力設備類股如MYR等呈現強勁多頭走勢，台灣相關族群也受激勵表現亮眼。特別是華城因布局美國市場，傳出拿下「星門計畫」大型變壓器訂單，市場對其營收成長空間充滿想像。而隨著4000億台幣電網標案陸續發包，陳建全提醒，台股電力族群已進入收割階段，投資人應該要謹慎布局。值得注意的是，東元與鴻海近期宣布換股合作，引發市場熱議。東元旗下的美國「西屋電器」過去是全球核能技術領頭羊，鴻海看準機電整合契機積極加碼。不過陳建全指出，東元股價近期出現盤頭跡象，技術面需謹慎觀察。同時，寶佳集團先前以約30元成本取得25%股權，如今股價突破百元，潛在獲利逾400億元，是否會選擇獲利了結，將成為後續觀察重點。整體來看，川普核電政策加上AI大爆發帶動的能源轉型，讓電網與基礎建設概念股再度成為市場主軸。但在股價大漲後，投資人仍須留意籌碼變化與獲利調節風險，警惕多頭行情進入高檔震盪期。《民視新聞網》提醒您：內容僅供參考，投資人於決策時應審慎評估風險，並就投資結果自行負責。原文出處：週末趴(影)／AI時代電力先行 電網基建與電源IC族群掀起新一波資金攻勢？ 更多民視新聞報導AI國防應用商機夯！達人：看好無人機低基期股具長線價值震盪中浮現新焦點！軍工需求推升新商機AI應用股落後補漲可期！達人點名這幾檔：只會買貴不會買錯民視財經網影音 ・ 1 天前
外送員注意！Foodpanda沒保強制險遭罰30萬 裁罰撤銷定讞
【記者莊曜聰／台南報導】台南市政府前年、去年針對Foodpanda（富胖達）公司未幫外送員投保汽車強制險、機車第三人責任險等，連續開罰共30萬元，Foodpanda不服提出訴訟，高雄高等行政法院地方庭審理後，認定保險屬中央法令，南市府依地方自治條例規範裁罰，違反中央法令、違憲，撤銷原處分物罰，南市府再提上訴，被該院高等庭判決駁回並定讞。壹蘋新聞網 ・ 12 小時前
「鳳凰颱風恐撞進台灣！」超巨真面目曝光 專家：2地天氣肯定爛
鳳凰颱風即將來襲，可能在下週北轉接近台灣。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」分享，鳳凰颱風最新動態，直呼「真的很巨！」也透露颱風幾乎一定北轉，將在週二、週三距離台灣最近，「十一月有這種東西真是見鬼。」三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
鳳凰颱風恐鬼轉侵台！是否放颱風假北市府回應了
[FTNN新聞網]生活中心／台北報導中度颱風「鳳凰」恐將鬼轉直奔台灣而來，根據最新的颱風暴風侵襲機率預測，台北市未來120小時遭暴風侵襲機率為45%。對於是否...FTNN新聞網 ・ 9 小時前
鳳凰颱風又大又強！專家揭最新路徑示警：來者不善
生活中心／周孟漢報導熱帶性低氣壓「TD29」已在今（6）日凌晨2時形成今年第26號颱風「鳳凰」，恐成為威脅台灣的首個秋颱，其路徑也備受國人們關注。對此，氣象專家吳聖宇分析了鳳凰颱風的路徑，透露「這天起」將北轉接近台灣，提醒「經過台灣上空的可能性頗大」，並強調鳳凰颱風「來者不善」。民視 ・ 1 天前
今立冬大太陽！諺語「立冬暖冬天冷」 氣象署數據揭可信度
中央氣象署官方臉書粉絲專頁「報氣候 - 中央氣象署」有貼文指出，有關立冬節氣諺語是否真的貼近台灣氣候，以台灣4個代表測站和全台測站平均數據分析，南部的立冬日幾乎都是大晴天，23年間有21年沒有下雨，台北和台中則有20次。至於花蓮和平地11站的平均值相對少些，但晴天的...CTWANT ・ 1 天前
鳳凰不是鳥！此颱風3特點罕見 專家直呼：歷史分析太難
【陳靜文／綜合報導】鳳凰颱風來勢洶洶，預估將登陸台灣！氣象專家林得恩表示，「鳳凰」颱風，由香港命名，不是鳥，而是山；而此次的鳳凰颱風有3項特點實屬罕見，要從歷史颱風個案選取來做對應分析，真的是太難了！壹蘋新聞網 ・ 1 天前
「鳳凰」增強成超級颱風！菲氣象署曝「這1天」強度達巔峰
國際中心／張予柔報導今年第26號颱風「鳳凰」正逐步成形，氣象單位示警，它不僅將在本周末增強為強颱，甚至恐升級為「超級颱風」，直撲菲律賓北部後再北轉朝台灣逼近。菲律賓氣象局（PAGASA）今（7）日最新預測指出，「鳳凰」颱風最快明（8）日晚間就會達到超級颱風等級，並於10日達到強度巔峰，屆時恐帶來極端風雨災情。民視 ・ 1 天前
鳳凰颱風「準備開眼」恐轉強颱！鄭明典：又是一個大災難
生活中心／周希雯報導颱風「鳳凰」來勢洶洶，生成才2天今日（8）就升級為中度颱風，至今仍持續增強中、有機會變成強颱；氣象署預計下週一（10）開始，颱風外圍環流開始影響台灣，下週三（13）最接近台灣，不排除會在台灣中部一帶登陸，屆時也會陸續發布海、陸警，後續路徑有待觀察。對此，前氣象局長鄭明典點名1國家，直言「對菲律賓又是一個可能的大災難！」民視 ・ 13 小時前
鳳凰颱風恐「攔腰斷頭式」橫掃台灣！預計中部登陸宜蘭出海
中度颱風鳳凰正以每小時29公里速度向西移動，中央氣象署最新預估路徑顯示，颱風將成為「攔腰斷頭颱」，預計13日清晨自台灣中部登陸，同日晚間8時由宜蘭出海，對台灣本島威脅持續增加。中天新聞網 ・ 4 小時前