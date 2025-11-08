颱風鳳凰逼近 台電金門區處防颱整備 (圖)

論壇中心／綜合報導美國總統川普近期宣布將投入800億美元興建十座核能發電廠，重新塑造美國的能源版圖。由於美國電力市場的法規由聯邦制定，但零售電力由各州管理，此舉勢必牽動全國電網的重新布局。資深分析師陳建全在《財經週末趴》中分析，這不僅是能源政策轉向，也是在為AI算力中心的龐大耗電需求提前鋪路，電網建設概念股因此成為市場新焦點。近期，美國電力設備類股如MYR等呈現強勁多頭走勢，台灣相關族群也受激勵表現亮眼。特別是華城因布局美國市場，傳出拿下「星門計畫」大型變壓器訂單，市場對其營收成長空間充滿想像。而隨著4000億台幣電網標案陸續發包，陳建全提醒，台股電力族群已進入收割階段，投資人應該要謹慎布局。值得注意的是，東元與鴻海近期宣布換股合作，引發市場熱議。東元旗下的美國「西屋電器」過去是全球核能技術領頭羊，鴻海看準機電整合契機積極加碼。不過陳建全指出，東元股價近期出現盤頭跡象，技術面需謹慎觀察。同時，寶佳集團先前以約30元成本取得25%股權，如今股價突破百元，潛在獲利逾400億元，是否會選擇獲利了結，將成為後續觀察重點。整體來看，川普核電政策加上AI大爆發帶動的能源轉型，讓電網與基礎建設概念股再度成為市場主軸。但在股價大漲後，投資人仍須留意籌碼變化與獲利調節風險，警惕多頭行情進入高檔震盪期。《民視新聞網》提醒您：內容僅供參考，投資人於決策時應審慎評估風險，並就投資結果自行負責。原文出處：週末趴(影)／AI時代電力先行 電網基建與電源IC族群掀起新一波資金攻勢？ 更多民視新聞報導AI國防應用商機夯！達人：看好無人機低基期股具長線價值震盪中浮現新焦點！軍工需求推升新商機AI應用股落後補漲可期！達人點名這幾檔：只會買貴不會買錯

民視財經網影音 ・ 1 天前