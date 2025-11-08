颱風鳳凰逼近 嘉義市強化防颱整備

（中央社記者姜宜菁雲林縣8日電）颱風鳳凰今天清晨2時增強為中颱，嘉義市府依據中央氣象署預報，推測12至13日對嘉義市影響最顯著，市府已在易淹水區部署26部移動式抽水機，並強化防颱整備。

氣象署表示，颱風鳳凰今天清晨2時增強為中度颱風，中心位於鵝鑾鼻東南方1760公里海面上，向西北西前進，預測下週一會經過呂宋島並進入南海，並有北轉接近台灣的趨勢，下週一至下週三各地雨勢將明顯增多。

嘉義市府根據預報，預估颱風12至13日對嘉義市影響最顯著，因應颱風外圍環流及東北季風，可能挾帶強風豪雨，市長黃敏惠已指示市府各單位全面戒備、強化防颱整備作業。

嘉義市府預先通知農田水利署嘉南管理處嘉義工作站將中央排水、埤麻腳排水倒伏壩及將軍圳水閘門開啟或倒伏，嘉義市政府與中央單位共同合作做好防颱各項整備工作、災害應變的統合調度及橫向溝通協調機制。

嘉義市工務處與環保局加強排水溝巡查工作，確保排水系統暢通，目前完成26部移動式抽水機部署在易淹水地區，其餘7部機動調度支援，湖內、後湖抽水站及移動式抽水機均已完成油料補充及運轉測試。

嘉義市府也要求各單位的興建中工程完成防颱自主檢查，確保工地安全及周邊排水渠道暢通。市府已將部分沙包送達東區公所指定暫置地點及西區公所指定暫置地點等處，以供市民就近取用。

工務處呼籲請民眾多加留意最新颱洪訊息，如發現排水溝阻塞或淤積情形時可通報里辦公處或市府單位、或打1999便民服務專線，利於迅速派工處理，民眾也可利用「愛嘉義APP」隨時關注水情。（編輯：黃世雅）1141108