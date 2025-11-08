颱風鳳凰逼近 嘉義市強化防颱整備
（中央社記者姜宜菁雲林縣8日電）颱風鳳凰今天清晨2時增強為中颱，嘉義市府依據中央氣象署預報，推測12至13日對嘉義市影響最顯著，市府已在易淹水區部署26部移動式抽水機，並強化防颱整備。
氣象署表示，颱風鳳凰今天清晨2時增強為中度颱風，中心位於鵝鑾鼻東南方1760公里海面上，向西北西前進，預測下週一會經過呂宋島並進入南海，並有北轉接近台灣的趨勢，下週一至下週三各地雨勢將明顯增多。
嘉義市府根據預報，預估颱風12至13日對嘉義市影響最顯著，因應颱風外圍環流及東北季風，可能挾帶強風豪雨，市長黃敏惠已指示市府各單位全面戒備、強化防颱整備作業。
嘉義市府預先通知農田水利署嘉南管理處嘉義工作站將中央排水、埤麻腳排水倒伏壩及將軍圳水閘門開啟或倒伏，嘉義市政府與中央單位共同合作做好防颱各項整備工作、災害應變的統合調度及橫向溝通協調機制。
嘉義市工務處與環保局加強排水溝巡查工作，確保排水系統暢通，目前完成26部移動式抽水機部署在易淹水地區，其餘7部機動調度支援，湖內、後湖抽水站及移動式抽水機均已完成油料補充及運轉測試。
嘉義市府也要求各單位的興建中工程完成防颱自主檢查，確保工地安全及周邊排水渠道暢通。市府已將部分沙包送達東區公所指定暫置地點及西區公所指定暫置地點等處，以供市民就近取用。
工務處呼籲請民眾多加留意最新颱洪訊息，如發現排水溝阻塞或淤積情形時可通報里辦公處或市府單位、或打1999便民服務專線，利於迅速派工處理，民眾也可利用「愛嘉義APP」隨時關注水情。（編輯：黃世雅）1141108
其他人也在看
【教育新訊】連十年全國第一 新北推動友善校園
十年不間斷，新北再奪第一!教育部114年「友善校園獎」結果出爐，新北市以21件亮眼成果奪冠，締造連續10年蟬聯全國第一的紀錄，獲獎件數更超過全國半數，堪稱全國友善校園推動的標竿。獲獎學校與人員今（7）日於台鋼科技大學接受教育部公開表揚，展現新北教育團隊在學生輔導與校園安全上的深耕與行動力。鏡新聞 ・ 12 小時前
國家海洋研究院最新調查 國人海洋保護意識提升、行動仍待落實
CNEWS匯流新聞網記者胡照鑫／台北報導 國家海洋研究院自112年起，每年進行全國性電話抽樣調查，平均訪問約2,000名公民。最新結果顯示近九成五的公民認同海洋保護重要性，但實際投入海洋行動者卻不到三成。台灣公民的海洋保護意識已呈現逐年提升的趨勢，顯示政府政策推動卓有成效，但多數仍屬「被動愛海」，因為怕被罰所以不破壞，而非主動出發、以行動愛海。 國家海洋研究...匯流新聞網 ・ 1 天前
颱風鳳凰逼近 台電高雄區處整備應對強化巡檢
（中央社記者林巧璉高雄8日電）颱風鳳凰逼近，台電高雄區處戒備，共整備224位工程人員、41輛工程車、25輛吊臂車、30輛昇空車、27台發電機、38台抽水機及挖土機等，除加強樹木修剪外，並巡視變電所、測試抽水機。中央社 ・ 13 小時前
靜脈曲張、足踝傷口潰爛逾10年 鐳射閉合術治癒
彰化縣現年61歲的賴姓男子，10多年前腳踝受傷、潰爛，一直無法醫治癒，日前到員榮醫療體系員榮醫院求診，醫師判定靜脈瓣膜閉鎖不全所致，透過「靜脈曲張鐳射閉合術」一個多月後痊癒。賴男10多年前右足踝因受傷留下傷口，無法癒合，這10年來到中部外科診所求診均無法治癒，以致他洗澡時必須以塑膠袋將整個小腿包起來自由時報 ・ 14 小時前
鳳凰颱風過菲律賓後北轉 週三週四可能登陸西半部｜#鏡新聞
中度颱風鳳凰步步逼近，氣象署預計在週三晚上到週四清晨，就會登陸台灣西半部機率大。從週一開始迎風面台東花蓮就會有明顯雨勢，週三晚上開始風雨開始變強，必須要嚴加戒備。 加入頻道會員支持鏡新聞： https://www.youtube.com/channel/UC4LjkybVKXCDlneVXlKAbmw/join 鏡電視綜合台YouTube👉http://pse.is/59enw2 鏡電視直播台YouTube👉https://pse.is/4w3gts鏡新聞 ・ 7 小時前
從家鄉味到米其林的高雄新臺菜
味道是喚醒記憶與情感的鑰匙，即使在高雄能輕易品嘗各國料理，從小吃到大的臺灣味依然信傳媒 ・ 10 小時前
八點檔男星婚後禁忌曝光「婚前承諾都要忘記」 遇女星夜敲房門嚇傻
陳熙鋒與老婆Karen結婚5年，育有3歲女兒和1歲半兒子。他7日出席萬海慈善「讓愛閃耀」公益畫展記者會。針對近來沸沸揚揚的「粿王事件」，被問能否接受老婆和異性走太近，他秒答：「當然不能接受！」表示夫妻之間有默契與分寸，「我老婆也有異性朋友，但我相信她會拿捏好，我是放心的。」自由時報 ・ 15 小時前
桃園慈護宮廟埕寫生 吸引百組各界人士參與
桃園慈護宮八日上午在廟埕舉辦寫生活動，慈護宮主任委員簡征潭表示，這是慈護宮酬恩五朝圓醮系列活動之一，寫生比賽是為了弘揚媽祖信仰及傳統文化，並鼓勵學生從事藝術創作，以記錄宗教盛事和提升美學藝術。簡征潭表示，在廟埕內他偏好靜態活動，所以規劃了寫生比賽活動，非常感謝桃園國小楊雅真校長率領的團隊協助辦理，有媽祖的庇佑，今天風和日麗，希望大家都能夠在媽祖的慈悲關懷下，畫出心目中最美好的媽祖廟埕。負責協辦的楊雅真校長表示，慈護宮是桃園歷史悠久、香火鼎盛的廟宇，有幸能夠參加此次盛會倍感榮幸，感謝廟方還提供點心及礦泉水給參賽的家長及選手。楊雅真說，八日參加的各組別包括國小親子組、國小中年級組、國小高年級組、國中組、高中組及大專社會人士組共一百多組與會，除了描繪廟宇的宏偉外，包括將廟宇的建築、人文風貌、龍柱、媽祖神像及群眾膜拜的各種姿態都繪入參賽者寫生的範圍，借以彰顯媽祖庇佑萬民的神威。更多新聞推薦 ● 出席醫師節慶祝大會 賴清德：盼提升醫療服務品質、改善醫療人力與工作環境台灣好新聞 ・ 13 小時前
李遠視察宜蘭百大基地 迺菜市場感受在地人文（1） (圖)
文化部長李遠（右1）8日前往宜蘭縣，視察「百大基地」，宜蘭市南北館市場的「來宜蘭迺菜市場」在創辦人方子維（右2）帶領之下聆聽攤商祖傳多代歷史，李遠及攤主也藉此鼓勵大眾，大家可以安心多多享用新鮮好吃的台灣豬肉。中央社 ・ 11 小時前
3千萬買翡翠金剛杵一摔就斷！ 惡徒300元假貨騙婦
新竹發生一起高價詐騙案，一名75歲婦人因為平時喜歡收藏骨董字畫，被詐欺集團得知有出售變現的需求後，分別以節稅為由提供鑑定報告，讓婦人以3132萬元，購買131支翡翠金剛杵。但婦人買回去後發現，翡翠一摔...華視 ・ 12 小時前
鳳凰颱風將襲高雄！農民務必搶收X防風X防積水一次做足
【記者 王苡蘋╱高雄 報導】依中央氣象署預報，高雄地區11月10日至11月13日受鳳凰颱風及外圍環流影響，有陣台灣好報 ・ 11 小時前
新北消防形象月曆出爐！ 白髮猛男退休前達成與長官當年約定
新北消防形象月曆出爐！ 白髮猛男退休前達成與長官當年約定EBC東森新聞 ・ 12 小時前
「鳳凰颱風恐撞進台灣！」超巨真面目曝光 專家：2地天氣肯定爛
鳳凰颱風即將來襲，可能在下週北轉接近台灣。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」分享，鳳凰颱風最新動態，直呼「真的很巨！」也透露颱風幾乎一定北轉，將在週二、週三距離台灣最近，「十一月有這種東西真是見鬼。」三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
鳳凰最快36小時強度達顛峰！專家曝「最新路徑」：恐登陸台灣陸地
今年第26號颱風「鳳凰」來勢洶洶，中央氣象署預估，將在週日（9日）增強為強颱，10日進到菲律賓北側陸地，隨後將北轉接近台灣，預計週二、週三影響最劇烈。對此，氣象粉專「氣象報馬仔」指出，預期鳳凰西進過程可望持續增強，未來36-48小時強度將達顛峰，進一步增強為強烈颱風機率高。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
鳳凰轉中颱「身體胖一倍」 估12日深夜登陸台灣 3縣市首當其衝
第26號颱風「鳳凰」已在今天（8日）凌晨2時增強為中度颱風，且暴風圈足足長胖一圈，中心結構也明顯紮實不少，目前暴風半徑已來到200公里，氣象署最新預估，12日深夜至13日凌晨，就會登陸台灣西南部地區，嘉義、台南與高雄首當其衝，且由於路徑再度西修，甚至不排除從中部登陸的可能性。中時新聞網 ・ 20 小時前
鳳凰颱風又大又強！專家揭最新路徑示警：來者不善
生活中心／周孟漢報導熱帶性低氣壓「TD29」已在今（6）日凌晨2時形成今年第26號颱風「鳳凰」，恐成為威脅台灣的首個秋颱，其路徑也備受國人們關注。對此，氣象專家吳聖宇分析了鳳凰颱風的路徑，透露「這天起」將北轉接近台灣，提醒「經過台灣上空的可能性頗大」，並強調鳳凰颱風「來者不善」。民視 ・ 1 天前
鳳凰颱風將登陸台灣 下週有機會停班課？北市府回應了
中颱鳳凰持續增強，且路徑逼近台灣，根據中央氣象署最新颱風暴風圈侵襲機率預測指出，有14縣市超過5成，其中台北市達45%，不少民眾關心，台北市是否會納入陸上警戒範圍？有機會放颱風假嗎？對此，北市府回應了。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前
今立冬大太陽！諺語「立冬暖冬天冷」 氣象署數據揭可信度
中央氣象署官方臉書粉絲專頁「報氣候 - 中央氣象署」有貼文指出，有關立冬節氣諺語是否真的貼近台灣氣候，以台灣4個代表測站和全台測站平均數據分析，南部的立冬日幾乎都是大晴天，23年間有21年沒有下雨，台北和台中則有20次。至於花蓮和平地11站的平均值相對少些，但晴天的...CTWANT ・ 1 天前
鳳凰不是鳥！此颱風3特點罕見 專家直呼：歷史分析太難
【陳靜文／綜合報導】鳳凰颱風來勢洶洶，預估將登陸台灣！氣象專家林得恩表示，「鳳凰」颱風，由香港命名，不是鳥，而是山；而此次的鳳凰颱風有3項特點實屬罕見，要從歷史颱風個案選取來做對應分析，真的是太難了！壹蘋新聞網 ・ 1 天前
下週有望颱風假？鳳凰颱風鬼轉撲台 最新路徑曝光了
即時中心／林耿郁報導今（7）天各地大多為晴到多雲的天氣，迎風面基隆北海岸、大台北山區、東半部地區及恆春半島，偶有零星短暫雨，午後中南部山區，也有零星降雨機率。民視 ・ 1 天前