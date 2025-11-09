颱風鳳凰逼近 宜蘭太平山10日下午起預警休園

（中央社記者王朝鈺宜蘭9日電）颱風鳳凰逼近，林業及自然保育署宜蘭分署今天表示，太平山國家森林遊樂區明天下午2時起預警性休園，園區內8條自然步道同步封閉，所轄10條社區型自然步道也暫停開放。

交通部中央氣象署今天表示，最快明天下半天發布颱風鳳凰海上警報，明天和11日東北季風及颱風外圍環流影響，有共伴效應發生，大台北及宜花地區慎防豪雨等級以上的降雨。

宜蘭分署表示，考量太平山園區內宜專1線7公里處，先前因崩塌路基仍有安全疑慮，且聯外道路台7線、台7甲線、宜51線等，逢豪大雨恐有封閉、中斷疑慮，顧及旅遊安全，園區（含鳩之澤溫泉區）從明天下午2時起預警性休園。

宜蘭分署指出，園區內8條自然步道，包含鳩之澤自然步道、見晴懷古步道、檜木原始林步道、鐵杉林自然步道、茂興懷舊步道、翠峰湖環山步道、望洋山步道、台灣山毛櫸步道同步封閉。

宜蘭分署表示，所轄社區型10條自然步道，包含林美石磐步道、礁溪跑馬古道、聖母登山步道、拳頭姆自然步道、新寮瀑布步道、九寮溪自然步道、松羅步道、朝陽步道、南澳古道、金瓜寮魚蕨步道同步暫停開放；羅東林業文化園區目前維持正常開園，但若宜蘭縣政府公告停止上班、上課時，則同步休園。（編輯：黃名璽）1141109