颱風鳳凰逼近 小三通金廈、金泉航線雙向停航

（中央社記者張已亷金門縣10日電）颱風鳳凰逼近，小三通金門至廈門及泉州航線今天雙向停航，金門縣府進行防颱整備，消防局對最主要災情「風倒木」，完成全縣主次要道路優先搶通順序規劃，妥適分配救災能量。

金門縣港務處今天透過臉書Facebook表示，「金廈航線」上午9時30分起雙向全面停航，「金泉航線」全日雙向停航。旅客搭船前，應預先向船公司確認航班，若有疑問可洽金門縣港務處082－324280。

金門縣消防局說明，依中央氣象署資料，颱風鳳凰目前強度為中度颱風，依現階段路徑研判，暴風圈及外圍環流可能自12日起逐漸影響金門。

金門縣消防局今天發布新聞稿指出，為因應可能災害，提前進行各項防颱整備工作，並通報金門縣政府相關局處、台電、中華電信及鄉鎮公所等單位，妥善整備救災人員與機具，嚴陣以待。

金門縣消防局表示，借鑑歷次颱風應變經驗，整合相關單位，針對颱風侵襲期間最主要災情「風倒木」，完成全縣「主次要道路優先搶通順序」規劃，以利各單位妥適分配救災能量，並於颱風來臨前超前部署各式人力機具。

金門縣消防局指出，為減少災時停電導致鄉親生活不便，持續與台電金門區營業處合作，透過爭取台電及中華電信於颱風來襲前調度人力進駐，強化管線搶修效能。

金門縣消防局長呂英華表示，颱風目前預報路徑仍有不確定性，呼籲民眾及工地把握時間儘早做好防颱準備，沿海地區則可能有長浪發生機率，民眾應視情況暫停水域遊憩，避免至海域進行活動，執行海上作業船隻也應注意安全。（編輯：方沛清）1141110