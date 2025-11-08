颱風鳳凰逼近 小琉球船班周二周三停航、台電加派人力
中央氣象署最新颱石預測颱風鳳凰動態，最快10日發布海警。往返小琉球各船公司今天調整航班，周一（10日）提早末班船，周二（11日）、周三（12日）則全天停航；台電也整備機具，下周加派人力進駐恆春、小琉球。
中央氣象署預測颱風鳳凰12日、13日接近台灣，12日晚間到13日清晨將登陸中部以北，若路徑上沒有太大變化，預計最快10日白天將會發布海上颱風警報，11日發布陸上颱風警報。往返小琉球船運公司今天紛紛調整10日航班。
東琉線交通客船聯營處暫停支援公船，並將東港發出末班船提早至上午11時30分、琉球末班船提早至下午2時；藍白航運、泰富航運東港末班船為下午1時30分，小琉球末班船下午2時20至30分。11日、12日則為全天停航，13日視海況另行公告。
鹽琉線部分，聯營處10日下午4時30分琉球往鹽埔停航、大福航運小琉球開往鹽埔末班船為11時30分。
另外，台電屏東區處長仇忠銘表示，昨天已召開颱風前整備會議，盤點搶修人員142名，升空車41台、吊臂車27台，及大小型工程車53台等人員、設備機具，預計周一加派人力進駐恆春、小琉球等地區，全力戒備嚴正以待。
台電表示，若發生停電事故，民眾可多加使用網路通報及查詢停復電資訊，不便使用網路者，台電提供1911客服專線或（屏東）區處停電通報電話（08-7322111）。
