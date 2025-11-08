颱風鳳凰逼近 小琉球船班調整、台電加派人力
（中央社記者黃郁菁屏東縣8日電）氣象署預估，颱風鳳凰最快10日發布海警。往返小琉球各船公司今天調整航班，10日提早末班船，11、12日則全天停航；台電也整備機具，下週加派人力進駐恆春、小琉球。
中央氣象署預測，颱風鳳凰12、13日接近台灣，12日晚間到13日清晨將登陸中部以北，若路徑上沒有太大變化，預計最快10日白天將會發布海上颱風警報，11日發布陸上颱風警報。
往返小琉球船運公司今天紛紛調整10日航班。東琉線交通客船聯營處暫停支援公船，並將東港發出末班船提早至上午11時30分、琉球末班船提早至下午2時；藍白航運、泰富航運東港末班船為下午1時30分，小琉球末班船下午2時20至30分。11、12日則為全天停航，13日視海況另行公告。
鹽琉線部分，聯營處10日下午4時30分琉球往鹽埔停航、大福航運小琉球開往鹽埔末班船為上午11時30分。
台電屏東區處長仇忠銘表示，昨天已召開颱風前整備會議，盤點搶修人員142名，昇空車41台、吊臂車27台，及大小型工程車53台等人員、設備機具，預計下週一加派人力進駐恆春、小琉球等地區，全力戒備嚴正以待。
台電表示，若發生停電事故，民眾可多加使用網路通報及查詢停復電資訊，不便使用網路者，台電提供1911客服專線或（屏東）區處停電通報電話（08-7322111）。（編輯：謝雅竹）1141108
其他人也在看
【第二十一屆林榮三文學獎】新詩獎首獎吳浩瑋：我想當大家一眼就可以看出來的人
連續四年獲獎，吳浩瑋今年以〈一起回家〉奪得新詩獎桂冠。獲獎後他在致詞時表示：「這是我站上講台第四次了，但是是吳浩瑋第一次拿到麥克風。吳浩瑋其實非常害怕。因為吳浩瑋以為文學偶爾可以讓他變酷，但他每一次都講不出什麼酷話來。吳浩瑋其實非常愛慕虛榮，如果你讀過他這四年來的作者簡介與得獎感言就會知道，他很討厭自由時報 ・ 7 小時前
來對獎！「今彩539、39樂合彩、三星彩、四星彩」11/08獎號一次看
台彩今（8）晚開出今彩539、39樂合彩、三星彩、四星彩的中獎獎號，獎號依序為：．今彩539：07、08、09、26、34。．39樂合彩：07、08、09、26、34。．3星彩：773。．4星彩：24台視新聞網 ・ 7 小時前
陽柏翔回台出賽想打「漂亮安打」 (圖)
旅日樂天金鷲隊野手陽柏翔（圖）近日回家鄉台灣打交流賽，首戰在家人面前打出內野安打，他8日受訪時表示，「希望今天有漂亮的安打」。中央社 ・ 13 小時前
【第二十一屆林榮三文學獎】散文獎三獎馬瑞霞：重新提筆，為了幫媽媽完成任務
曾經拿下多項散文、小說獎項的馬瑞霞，停筆多年，直到有感於母親半年多住院臥床的痛苦歷程，再次提筆寫文。擒獲第二十一屆林榮三文學獎散文獎三獎的〈A Good Death〉，寫出呼吸照護病房的眾生相，以及母親最終拔管的艱難抉擇。她下筆時順其自然，沒有刻意去營造什麼，只是覺得「這個過程值得記錄」。馬瑞霞說，自由時報 ・ 6 小時前
俄羅斯頻繁挑釁增風險！歐盟全面收緊對俄簽證 取消多次入境許可
據《德國之聲》7日報導，歐盟宣布，將全面停止向俄羅斯公民發放多次入境簽證，未來俄國人若想造訪歐洲，必須「每次都重新申請簽證」。歐盟此舉被視為對俄羅斯持續威脅歐洲安全的回應，目的是防止「破壞行動與簽證濫用」等風險。三立新聞網 setn.com ・ 14 小時前
鳳凰颱風將襲 小琉球忙運物資 遊憩業者收遊具
周休二日雖然屏東的小琉球遊客不少，但是鳳凰颱風轉往台灣海峽，讓居民好緊張，由於交通船預告周二周三二天要停航，居民已經忙著多運物資到島上，同時遊憩業者也急著先把用不到的遊具和立槳陸續收進室內，以防被颱風吹走，而民宿業者也接到下周的退房電話，只能趕快退錢。 #鳳凰颱風#小琉球#物資#收遊具東森新聞影音 ・ 7 小時前
民進黨新住民委員會議登場 傾聽心聲落實在地服務
（記者陳志仁／台中報導）民進黨長期關注新住民權益，致力打造友善、多元的社會；中央黨部於2023年成立「新住民事 […]引新聞 ・ 5 小時前
台東「池上大橋」改建 公路局拚農曆年前北上線通車
連接台東縣內池上鄉、關山鎮的「池上大橋」正由交通部公路局進行改建工程，公路局今（8日）說明，會力拚北上線在明年農曆年前完工並通車；南下線將在2027年3月完成、四月雙向通車。池上大橋位於花東縱谷平原，橫跨卑南溪，串聯台東縣池上鄉與關山鎮，是縱谷地區台9線上極為重要的交通幹線。現在既有的橋梁年久及抗洪自由時報 ・ 6 小時前
台日韓交流賽》對桃猿中繼1局失1分但滿意沒保送 蕭齊飆速150公里「珍藏」直球有原因
桃園亞洲職棒交流賽第2天上演「樂天內戰」，效力日職東北樂天金鷲的台灣投手蕭齊在5局登板中繼，繳出1局失1分的內容，丟掉球隊的領先優勢，退場後他接受媒體訪問，自評不知道該給自己幾分，「但是知道做得好跟做不好的部分，今天比較好的是沒有保送，教練也說有勇敢跟打者對決就夠了。」蕭齊5局下接替投球，面對到第一位打者是中職樂天桃猿的游承勳，讓他擊出游擊滾地球出局，接著卻被許賀捷敲出右外野邊線的二壘安打，雖然後面用界外飛球解決了高中同窗何品室融，但2出局後仍難逃張趙紘敲出中外野平飛球，形成帶有1分打點的追平二壘安打。「把今天當成一軍比賽，所以跟教練說，要先拿出能丟進好球帶的球種去對決。」蕭齊點出自己課題一直是直球系的控球，二縫線和四縫線都還在想辦法勇敢丟進好球帶，所以此役並沒有使用太多速球，「不知道今天球速算好或不好，但跟平常差不多。」根據官方紀錄，他今天最快球速是150公里。樂天桃猿陣中有許多蕭齊認識的故友，今天難得重逢卻在場上分庭抗禮，他表示許久未見，大家都進步很多，雖然自己挨打失分，但也成了繼續努力的動力，下次會再拚回來。蕭齊過去就讀穀保家商時，張趙紘就是宿敵平鎮高中的同屆敵手，而且去年也曾同麗台運動報 ・ 8 小時前
鄭麗文追思政治受難者包含吳石 綠諷：蔣介石地下有知會哭死
政治中心／綜合報導國民黨主席鄭麗文出席白色恐怖秋祭追思大會，現場唱起中國紅色歌曲安息歌，還有人高喊兩岸一家親，尤其追思的對象，還包括共諜吳石，更讓外界質疑她是為統戰活動背書。鄭麗文澄清，她要紀念政治受難者，跟吳石是間諜不同。民進黨立委諷刺，蔣介石若地下有知，恐怕會哭出來。民視 ・ 9 小時前
邁入「零核家園」！台灣能源轉型面臨3大挑戰 專家揭關鍵
台灣正式邁入零核家園時代！隨著核三廠2號機於5月17日停機除役，台灣最後一座核能發電廠正式畫下句點，面對核能發電缺口，台電積極擴建天然氣發電設備。台灣因半導體製造及AI產業發展，預計2024至2033年電力需求年均成長率達2.8%，2033年用電量將高達3641億度，使能源轉型面臨更大挑戰。台灣用電分布與科技產業密切相關，台中市因「中科園區」位居全台用電量第一，台南市和高雄市分別因「台南科學園區」和「路竹科學園區」而位居第二、第三名。專家指出，台灣六成用電來自產業和能源部門，未來產業變動將決定電力需求結構，能源轉型之路依然充滿挑戰！TVBS新聞網 ・ 3 小時前
國家海洋研究院最新調查 國人海洋保護意識提升、行動仍待落實
CNEWS匯流新聞網記者胡照鑫／台北報導 國家海洋研究院自112年起，每年進行全國性電話抽樣調查，平均訪問約2,000名公民。最新結果顯示近九成五的公民認同海洋保護重要性，但實際投入海洋行動者卻不到三成。台灣公民的海洋保護意識已呈現逐年提升的趨勢，顯示政府政策推動卓有成效，但多數仍屬「被動愛海」，因為怕被罰所以不破壞，而非主動出發、以行動愛海。 國家海洋研究...匯流新聞網 ・ 1 天前
（影）王宇婕認了生活白痴！錯買洗衣機「乾脆送司機」 常忘帶鑰匙慘遭鎖門
「本土劇女神」王宇婕個性開朗又自然，近日被YouTube頻道「哈哈台」街訪時，意外自曝一連串「生活白痴」糗事，她透露買洗衣機前未先量尺寸，結果體積太大放不進陽台乾脆送人。不僅如此，王宇婕被鎖在門外的次數太過於頻繁，鎖匠也因此讓她以「月結」付帳，讓主持人直呼太誇張。自由時報 ・ 7 小時前
花毯節.小琉球湧遊客「好天氣快玩」 蚵農防颱急收蚵棚回港
台中市 / 綜合報導 鳳凰颱風來勢洶洶，台中花毯節今（8）日開幕，有民眾趁颱風來之前，趕快先去拍照，因為如果到時候風雨影響，花況不佳可能就會關園，屏東東琉線碼頭今天一早也是湧入遊客，趁好天氣到小琉球玩，不過島上業者不敢掉以輕心已經開始防颱，把生財工具，獨木舟、SUP等先收好，另外嘉義蚵農也是抓緊時間，將蚵棚收進港內。6萬株波斯菊、百日草等花卉隨風飄搖，還有飛天小女警造景，超級Q吸引民眾拍照打卡，台中花毯節8日上午開幕，吸引大批遊客出遊賞花，民眾說：「感覺(鳳凰颱風)那個風滿大的，想說趕快趁今天(8日)，第一天開幕來看看。」種苗改良繁殖場長張定霖說：「陣風超過8級以上會倒，如果強降雨的話，就會壓垮，花況如果已經不適合觀賞的話，就會關場。」趁颱風還沒來，趕快玩的還有這，一早東琉線滿滿的遊客，都要搭船去小琉球玩，不過島上居民面對颱風可不敢掉以輕心，船上也開始載物資，因為10日下午就是末班船，1112號也確定停航2天，小琉球業者也抓緊時間先防颱。屏東小琉球業者說：「所有東西都要收起來，不然會被吹走。」屏東小琉球業者說：「獨木舟，SUP，都會陸續搬回來店裡。」同樣繃緊神經的還有嘉義布袋，蚵農紛紛把蚵棚收進來，加緊固定作業，就擔心颱風期間，強風大浪，會造成嚴重損失，嘉義蚵農說：「趕快來整理，不然颱風來整個都不見。」嘉義蚵農說：「颱風路線，感覺會很嚴重，怎麼變化是還不知道，先預防起來。」蚵農想起之前颱風把10幾個蚵棚都吹走了，實在心疼，所以這回就算蚵還不大，也先收回來港內，東石蚵農同樣加緊作業能收多少是多少，嘉義蚵農說：「大家盡量防颱，像這個棚子用好也要固定好，我之前養在布袋港外面那邊，(颱風來)整個都不見。」嘉義蚵農說：「現在蚵還很小(但還是得先收)，大家都很害怕啊，怎麼可能不會影響。」鳳凰颱風來勢洶洶，民眾趁好天氣趕快出遊，業者蚵農也加緊腳步先準備防颱，只求損害降到最低。 原始連結華視影音 ・ 9 小時前
「2026新北消防形象月曆」開賣！不只帥哥美女 還有「小小消防員」
即時中心／廖予瑄報導新北市政府消防局今（8）日上午9時30分於板橋區重慶路行人徒步區舉辦「2026新北消防形象月曆」發表會。新北消防月曆迄今推出已邁入第18屆，長期深受民眾喜愛與肯定，激發更亮麗的消防形象月曆。民視 ・ 7 小時前
防範〈鳳凰〉撲台 台電台北西區、南區、北北區處總動員
【民眾新聞葉柏成新北報導】依據中央氣象署最新預估路徑，鳳凰颱風下週一(10)日將進入呂宋島，接著北轉朝台灣方向 […]民眾日報 ・ 11 小時前
台中男酒後持刀狂捅友人逃逸 警循線逮人 (圖)
台中市大里區李姓男子（左2）8日與友人飲酒發生口角衝突，竟持水果刀刺傷友人後逃逸。警方獲報循線逮捕李男帶回偵訊。中央社 ・ 8 小時前
台電高雄、鳳山區營業處致力防颱準備工作
[NOWnews今日新聞]台電公司高雄區營業處及鳳山區營業處為因應輕颱鳳凰來襲，今(8)日致力於防颱準備工作，針對高雄地區轄區內樹木進行修剪，盡可能降低強風一刮，樹木掃到架空線路，造成停電事故的機率，...今日新聞NOWNEWS ・ 7 小時前
印尼校園清真寺爆炸案增至96傷 警持續調查涉案學生
（中央社雅加達8日綜合外電報導）印尼首都雅加達北部1所學校內的清真寺昨天發生爆炸案，截至今天傷者增至96人。印尼當局今天表示，他們正在調查1名據信涉案的學生。中央社 ・ 5 小時前
第73屆全縣運動會隆重開幕 王副縣長表揚全運會優秀選手
【記者 謝雅情／南投 報導】南投縣第73屆全縣運動會11月8日至11日舉行，8日上午在縣立體育場隆重開幕，由台灣好報 ・ 7 小時前