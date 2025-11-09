颱風鳳凰逼近 新北市籲勿上山及從事水域活動

（中央社記者王鴻國新北9日電）新北市政府今天表示，颱風鳳凰雖然距新北市仍有一段距離，但外圍環流將與東北季風形成共伴效應，除籲請市民預作防颱準備外，也提醒勿上山及進行水域活動。

交通部中央氣象署今天表示，最快明天下半天發布颱風鳳凰海上警報，明天和11日東北季風及颱風外圍環流影響，有共伴效應發生，大台北及宜花地區慎防豪雨等級以上的降雨。

新北市政府表示，受颱風外圍環流將與東北季風形成共伴效應影響下，預測新北市10日起就會開始降雨，北海岸及東側山區雨勢將較為明顯，共伴效應影響預計11日達到最強，屆時全市各地都將有大雨發生的機率。

針對日前新店區錦秀、碧瑤社區的邊坡擋土牆坍塌，新北市政府工務局已展開坡面掛網及噴漿等緊急防護措施，撤離住戶將持續安置在收容場所。

工務局表示，經專業評估，目前工區狀態及各項監測數值皆保持穩定，儘管如此，未來連續降雨仍恐造成土石鬆軟，新北市府提醒山坡地社區切勿掉以輕心，務必加強巡檢。

市府也籲請民眾盡量減少外出活動，避免前往海邊或海域，山區道路需留意落石與坍方等潛在危險，低窪地區請注意防範積淹水。另因適逢大潮，沿海浪高可達5公尺，提醒民眾勿前往北海岸及東北角觀浪，以策安全。（編輯：黃名璽）1141109