颱風鳳凰逼近 稻作未熟台東農民盼老天垂憐
（中央社記者盧太城台東縣8日電）颱風鳳凰逼近台灣，2期稻尚有大部分未成熟無法搶收，農民盼老天垂憐能躲過災情。台東區農改場呼籲農友強化防範措施。
今天上午農民趁著好天氣趕到田裡加強防颱措施，稻農憂心匆匆。池上鄉青農魏瑞廷告訴中央社記者，今天上午有部分稻農搶收，可以收割的第一批稻穀也差不多收割完了，第2批和第3批則尚未成熟，無法搶收，只能盼老天爺垂憐。
今年的荖葉園在7月間受到颱風丹娜絲重擊，好不容易整修復園，現在又面臨颱風威脅，陳姓農友今天上午請工人搶收，他說「也只能採多少算多少了」。
中央氣象署今天上午表示，第26號颱風「鳳凰」今天清晨2時增強為中度颱風，中心位於鵝鑾鼻東南方1760公里的海面上，向西北西前進，預測下週一會經過呂宋島並進入南海，有北轉接近台灣的趨勢，下週一至下週三各地雨勢將明顯增多，風浪亦增強，由於此颱風下週一後路徑不確定性較高，具體影響的程度及區域仍需視後續路徑而定，請留意氣象署的最新預報。
農業部台東區農業改良場呼籲農友加強排水與田間防護，並提供重要作物預防措施，供農友參考。
水稻部分，已成熟的建議即時收割；近收穫期，未能收割者，建議田區排水放乾，降低倒伏發生；低窪地區應注意排水，避免浸淹造成損害。
果樹方面，颱風來臨前果園應注意排水溝保持暢通，植株應立支柱固定，避免倒伏；迎風面架設防風網，抵禦強風減少倒伏及枝條折損。
台東主要果樹大目釋迦為冬期果果實生長期及秋期果採收期，可採收果實儘速採收。鳳梨釋迦正值果實生長期，中果期的果園，果實可先套蔬果套，並注意果實附近的枝葉修剪，避免果實擦傷。颱風後加強果園附近排水溝清理，以即時排水。颱風後倒伏植株不可立即扶正，以免根系受損，可以支架固定，於植株基部培土，地上部修剪枝葉。
柑桔類為掛果期或採收期，臍橙已近成熟果建議提早採收，果園迎風面架設防風網，可抵禦強風減少枝條折損。焚風發生時，立即啟動灑水設備降溫。（編輯：李亨山）1141108
其他人也在看
馬習會十周年 國台辦強調「九二共識」：攜手開創統一
今天是馬習會十周年，前總統馬英九在臉書發文，呼籲民進黨改變「抗中保台」政策，回到兩岸共同政治基礎，國民黨主席鄭麗文今天出...聯合新聞網 ・ 13 小時前
員榮醫院、台中榮總赴蒙古義診 安排腦瘤、肝癌及脊椎損傷患者來台就醫
員榮醫療體系員榮醫院與台中榮總日前赴蒙古義診，嘉惠近百名患者，其中一名B姓患者，十年前就有腰痛，有時還會痛到臀部，雙腿發熱麻痺，十年來一直無法解決，員榮醫院萊源神經中心主任陳建華醫師診斷後，認定為腰椎退化壓迫神經，將接她來台手術。義診團也將安排罹患腦瘤、肝癌及脊椎損傷的患者來台治療。義診團由員榮醫療體系員榮醫院副院長、胸腔內科涂川洲醫師領隊，成員有員榮萊源神經中心主任、神經外科陳建華醫師、國際醫療部黎雨青醫師與台中榮總神經外科李崇新醫師等人，李崇新醫師專長在顱內動脈瘤手術、微創脊椎手術等。義診團也與當地醫療機構交流，簽署多項合作協議。目前員榮與蒙古國超過三十家醫院簽訂醫療合作備忘錄（MOU）。兩年前，員榮國際醫療平台赴蒙古義診時，一名在蒙古當地被診斷為肺部纖維化，僅剩三個月壽命的患者前來求助，義診團診斷出他罹患罕見疾病——肺蛋白沉積症，隨即安排他來台洗肺，治療前他原本走兩步就喘，治療後情況已大幅改善。此次義診團赴蒙古，他再次前來，診斷後將安排他再來台第二次洗肺。一名M姓患者手肘與手指發麻，頸椎會痛，5月間才動過頸椎間盤手術，但情況並未改善，診斷後將來台手術。蒙古民眾以放牧牛羊維生者不少台灣好新聞 ・ 15 小時前
馬習會10周年 馬英九籲賴總統懸崖勒馬「讓兩岸遠離戰爭」
昨天是馬習會十周年，前總統馬英九強調，這場會晤是「兩岸交流制度化」的最高實踐。他呼籲賴總統，應立即懸崖勒馬，讓兩岸遠離戰...聯合新聞網 ・ 13 小時前
高血壓、心衰竭用藥不純物超標 回收74萬錠
（中央社記者沈佩瑤台北7日電）食藥署近日公布，用於高血壓、充血性心臟衰竭的「依心舒錠4毫克」，連續性安定性試驗時，發現不純物含量超標，疑是儲存或製程問題，廠商將於17日前回收共4批、約74萬錠。中央社 ・ 1 天前
多車道左轉未先駛入內側車道 警追上提醒不停要多罰 男辯沒聽見敗訴
不少民眾可能忽略！依道路交通管理處罰條例規定，在多車道右轉彎，不先駛入外側車道，或多車道左轉彎，不先駛入內側車道可處600至1800元罰鍰。楊姓男子今年5月間開車行經台1線苗栗縣通霄鎮路段左轉128線道時，因車輛未先駛入內側車道被執勤員警目睹，員警開警車從後方追上並鳴笛、廣播要求楊男停車，否則將會再自由時報 ・ 10 小時前
彰化3千尾「先頭烏」現殺現賣！饕客擠爆塭仔港
彰化縣漁民李文德、李浩仁父子昨天立冬在彰化外海捕獲數量高達3000尾肥美的先頭烏，今天（8日）上午9點在塭仔港開賣，已有不少老饕獲得消息準備提早到場搶先開買，現場買氣強強滾。漁民指出，濕的野生烏魚卵價格，約為每台斤1200元到1800元，預料將掀起搶購熱潮。自由時報 ・ 10 小時前
40年前捨臺大醫工作，他成花蓮慈濟第一個外科醫師！72歲陳英和獲醫療奉獻獎：感受「被需要」的幸福
「我同樣的努力，在臺大醫院，頂多錦上添花；我在東部，卻能讓更多病人因為我的努力而得到照顧！」72歲花蓮慈濟醫院名譽院長、骨科權威陳英和，昨（11/1）日獲頒象徵台灣醫療最高榮譽的「醫療奉獻獎」。他是花蓮慈濟第一位報到的醫師，照護花、東鄉親40年如一日。其收治超過200位僵直性脊椎炎患者，曾笑稱「這數字應該是全世界最多」，技術被收錄在美國醫學教科書中，成為全球醫師學習的範本。而他視病猶親，常在診間蹲下身把臉貼近病人的腳，透過嗅覺去分辨傷口有沒有發炎；也因為深知病人完成植皮手術後的皮膚最脆弱，行醫45年來吹了上百顆氣球，讓截肢的病人當坐墊。但陳英和昨天領獎時仍謙稱，「花蓮俗稱後山，但有更多奉獻獎是在山上行醫…；我的工作條件又比更多人好得太多。所以，還更要繼續努力」。幸福熟齡 ・ 10 小時前
日本流感疫情全面大流行！前台大醫籲旅日前「快打疫苗」
生活中心／楊佩怡報導台灣天氣逐漸轉涼，呼吸道疾病進入高峰期，流感疫情持續升溫，就連台人最愛去的國家「日本」，近日的流感疫情也再度升溫。對此，旅日達人、前台大感染科醫師林氏璧（孔祥琪），在臉書發文更新日本流感狀況：「走向全面大流行」，同時也指出目前在台灣日本兩邊流感病毒都在流行，都是同一株A型H3N2，呼籲國人在前往日本旅遊之前，可以考慮施打流感疫苗，減少確診機率。民視 ・ 8 小時前
扯！越籍移工住飯店爆走痛扁同居女友 還拔掉避孕器
越南籍移工阮姓男子與同為越籍的女友小河（化名）結識後在台灣交往同居，但阮男某日突然爆走，在與女友入住飯店時，不只徒手還拿起椅子痛扁小河，並拔除小河左手內側避孕器，導致小河多處受傷、骨折。小河嚇到報警後，阮男被起訴，苗栗地院法官近期依家暴傷害罪判處阮男有期徒刑5個月，如易科罰金，以1000元折算1日。自由時報 ・ 10 小時前
導航一看命差點丟！萬華「百萬保母車」凌晨翻覆 5人連滾帶撞送醫急救
警方指出，駕駛為29歲孫姓男子，當時開著保母車載著36歲的吳姓男子、24歲的曾姓女子、29歲的姚姓女子、29歲的林姓男子及44歲的楊姓男子，準備前往新店區朋友家中休息，沒想到行經華中橋中段時，孫男因查看導航而分神，保母車高速撞上分隔島後整台車失控翻覆，猛烈撞擊聲驚醒...CTWANT ・ 10 小時前
戴資穎宣布退役！陳其邁讚「1精神」鼓舞大家 本人4字回應了
台灣羽球天后戴資穎7日透過社群媒體表示，她要正式卸下選手身分、宣佈退役，許多人都到該篇貼文下方替她加油打氣。高雄市長陳其邁說，戴資穎「相信自己」的精神一直鼓舞著大家；而戴本人則回應「謝謝市長」。三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前
外籍看護騎醫療代步車載嬤看病！路口右轉出車禍慘摔…99歲嬤魂斷回家路
南投縣埔里鎮發生死亡車禍！昨日（7日）上午10時許，一名外籍女看護騎電動醫療代步車，載99歲的陳黃姓阿嬤去看病，結果返家途中右轉時，在路口與一輛左轉的休旅車發生碰撞，阿嬤因摔倒頭部受創，當場無生命跡象，經送醫搶救宣告不治，目前警方正在釐清事故發生原因及肇事責任歸屬。三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前
鳳凰轉中颱「身體胖一倍」 估12日深夜登陸台灣 3縣市首當其衝
第26號颱風「鳳凰」已在今天（8日）凌晨2時增強為中度颱風，且暴風圈足足長胖一圈，中心結構也明顯紮實不少，目前暴風半徑已來到200公里，氣象署最新預估，12日深夜至13日凌晨，就會登陸台灣西南部地區，嘉義、台南與高雄首當其衝，且由於路徑再度西修，甚至不排除從中部登陸的可能性。中時新聞網 ・ 15 小時前
颱風路徑急轉！鳳凰恐直撲台灣 「3縣市」淪風眼前線
（記者蔡函錚／綜合報導）中度颱風「鳳凰」持續增強並朝台灣逼近，氣象署最新預測顯示，其暴風圈最快可能於下週中旬觸 […]引新聞 ・ 7 小時前
鳳凰颱風又大又強！專家揭最新路徑示警：來者不善
生活中心／周孟漢報導熱帶性低氣壓「TD29」已在今（6）日凌晨2時形成今年第26號颱風「鳳凰」，恐成為威脅台灣的首個秋颱，其路徑也備受國人們關注。對此，氣象專家吳聖宇分析了鳳凰颱風的路徑，透露「這天起」將北轉接近台灣，提醒「經過台灣上空的可能性頗大」，並強調鳳凰颱風「來者不善」。民視 ・ 1 天前
鳳凰不是鳥！此颱風3特點罕見 專家直呼：歷史分析太難
【陳靜文／綜合報導】鳳凰颱風來勢洶洶，預估將登陸台灣！氣象專家林得恩表示，「鳳凰」颱風，由香港命名，不是鳥，而是山；而此次的鳳凰颱風有3項特點實屬罕見，要從歷史颱風個案選取來做對應分析，真的是太難了！壹蘋新聞網 ・ 1 天前
鳳凰颱風「準備開眼」恐轉強颱！鄭明典：又是一個大災難
生活中心／周希雯報導颱風「鳳凰」來勢洶洶，生成才2天今日（8）就升級為中度颱風，至今仍持續增強中、有機會變成強颱；氣象署預計下週一（10）開始，颱風外圍環流開始影響台灣，下週三（13）最接近台灣，不排除會在台灣中部一帶登陸，屆時也會陸續發布海、陸警，後續路徑有待觀察。對此，前氣象局長鄭明典點名1國家，直言「對菲律賓又是一個可能的大災難！」民視 ・ 5 小時前
「鳳凰」增強成超級颱風！菲氣象署曝「這1天」強度達巔峰
國際中心／張予柔報導今年第26號颱風「鳳凰」正逐步成形，氣象單位示警，它不僅將在本周末增強為強颱，甚至恐升級為「超級颱風」，直撲菲律賓北部後再北轉朝台灣逼近。菲律賓氣象局（PAGASA）今（7）日最新預測指出，「鳳凰」颱風最快明（8）日晚間就會達到超級颱風等級，並於10日達到強度巔峰，屆時恐帶來極端風雨災情。民視 ・ 1 天前
「鳳凰颱風恐撞進台灣！」超巨真面目曝光 專家：2地天氣肯定爛
鳳凰颱風即將來襲，可能在下週北轉接近台灣。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」分享，鳳凰颱風最新動態，直呼「真的很巨！」也透露颱風幾乎一定北轉，將在週二、週三距離台灣最近，「十一月有這種東西真是見鬼。」三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
恐成強颱！鳳凰持續朝西北移動 氣象署警告「這三天」影響最大
即時中心／謝宛錚、林耿郁報導鳳凰颱風持續朝西北方向移動，預估下周轉向台灣；氣象署稍早召開記者會，表示最快今天就會變成中度颱風、接近菲律賓時可能已經變成強烈颱風。不過後續路徑不確定性仍大，但下週一至周三（10至12日）可能出現強烈風雨，需特別提高警覺！民視 ・ 1 天前