颱風鳳凰逼近 花蓮光復鄉、秀林鄉和平村等停班停課

馬來西亞海事機構9日表示，一艘載有緬甸洛興雅人的船隻在泰國與馬來西亞邊境附近沉沒，造成7人死亡、數百人失蹤、13人獲救。根據調查，載有約300人的大船3天前從緬甸若開邦（Rakhine State）出發，在接近馬來西亞海域時轉乘3艘較小的船，每艘約載100人，避免被發現，其中一艘沉沒，另兩艘狀況不明。救援人員已自8日起在蘭卡威（Langkawi）附近約170平方海里的區域展開搜索行動。

Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 1 小時前