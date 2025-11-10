颱風鳳凰逼近 花蓮光復鄉訂下午4時前完成撤離

（中央社記者李先鳳花蓮縣10日電）颱風鳳凰逼近，馬太鞍溪集水區未來24小時預估累積降雨量435.4毫米，紅色警戒發布，受影響的花蓮縣光復鄉啟動人員撤離，6輛遊覽車、10輛軍卡車支援，預計今天下午4時完成。

光復鄉長林清水接受媒體聯訪表示，農業部林業及自然保育署花蓮分署上午7時就發布「紅色警戒」，比原本預計時間提前，已緊急調派人手，包括替代役等支援，先安排光復國民小學、馬太鞍教會、大進國小、部落之心、富田教會、西富國小及富源國中收容所設備、福慧床與物資等就位。

他說，另安排遊覽車、軍卡車載民眾到收容所避難，預計下午4時完成撤離。

這次撤離方式有收容所、依親與垂直避難，林清水表示，不論住家有2樓、3樓，上次淹水高度超過1.5公尺家戶不能選垂直避難，一定要疏散撤離。提醒民眾帶重要證件、藥品與簡便行李，依通知到指定避難處所。

根據花蓮分署發布訊息，監測顯示，馬太鞍溪堰塞湖水位高程1019.5公尺，湖區面積12.6公頃，蓄水量149.2萬噸，10月1日到11月10日水位無明顯變化，蓄水量降到溢流前的1.6%。

依交通部中央氣象署最新一報定量降水預報，馬太鞍溪集水區未來24小時預估累積降雨量435.4毫米，已達紅色警戒發布標準（未來24小時預估累積降雨量200毫米以上），已發布紅色警戒緊急通報單，通報花蓮縣政府、光復鄉公所、鳳林鎮公所與萬榮鄉公所等進行強制疏散撤離收容等避難作業，並請縣府督導執行，且林保署同步發送災防告警CBS簡訊，提醒下游民眾立即依據政府疏散撤離避難指令。（編輯：李明宗）1141110