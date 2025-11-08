颱風鳳凰逼近 花蓮災區初步警戒範圍逾2700個門牌

（中央社記者張祈花蓮縣8日電）颱風鳳凰預計下週影響台灣，花蓮堰塞湖災區提高警覺，花蓮縣府依目前林保署劃設警戒範圍，套出2720個門牌，正在清查戶籍資料。水利署預布抽水機、挖土機、消波塊及太空包。

林業及自然保育署花蓮分署表示，中央氣象署初步預估雨量是500至800毫米，經模擬最高雨量800毫米時，可能在上游造成新的崩塌，阻塞河道成新的堰塞湖，蓄水量體將達1500萬噸，是目前堰塞湖水量的10倍。

花蓮分署表示，若新的堰塞湖形成，預估會在24小時內潰決，經模擬最大洪峰是每秒4500立方公尺，已將極端值影響範圍提供給花蓮縣府做撤離參考，影響範圍只比9月23日稍微小一點。

廣告 廣告

花蓮縣府根據警戒範圍，套圖算出包含光復鄉、萬榮鄉及鳳林鎮共2720個門牌，正與戶政單位清查戶籍資料，預計明天下午與鄉鎮公所及相關單位召開防災整備會議。

經濟部水利署長林元鵬召集所屬各河川分署召開「防汛整備會議」，動員水利署全國轄下各機關支援光復，在低窪區預布8台大型移動式抽水機，馬太鞍溪南北兩岸預布挖土機及21噸卡車，同時就近預備1427個消波塊及太空包。

水利署第九河川分署表示，災後已完成疏濬190萬方，強化主深槽連貫暢通，增加馬太鞍溪通洪能力。

九河分署表示，近期已完成北富三段共900公尺長鼎塊加高，北富二段預計明天前完成加高作業，針對防汛熱點已全面盤點，加強水位及雨量監控設施，進行每日5次水情查報。（編輯：謝雅竹）1141108