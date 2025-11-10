颱風鳳凰逼近 賴總統：應該撤離就要全部撤離

（中央社記者許秩維台北10日電）颱風鳳凰逼近，總統賴清德今天說，不論台灣哪個城市，都要做好防颱準備。由於颱風路徑非常罕見，特別是花蓮縣，馬太鞍溪堰塞湖紅色警戒已發布，應該撤離就要全部撤離。

賴總統上午在台北市出席「台灣橋梁計畫」開幕式後表示，颱風將侵襲台灣，颱風中心雖預計12日、13日才登陸台灣，但今天與明天雨量還是會很大，主要是東北季風及颱風外圍環流影響，可能在北海岸，還有大台北、東北部地方雨量會很大。

賴總統說，希望全國民眾面對相當罕見的颱風，一定要做好防颱準備，特別各縣市預期會有豪大雨量、土石流潛勢地區應優先撤離，大家共同做好防颱準備，將傷害降到最低。

根據交通部中央氣象署最新訊息，今天與明天愈晚雨愈大，大台北、宜花地區防局部豪雨；颱風鳳凰12日可能通過台灣上空，中南部、花東地區防局部豪雨。（編輯：李明宗）1141110