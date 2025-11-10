颱風鳳凰逼近 馬太鞍溪堰塞湖紅色警戒 花蓮光復鄉停班課
颱風鳳凰逼近，因應馬太鞍溪堰塞湖紅色警戒發布，啟動強制撤離作業，花蓮縣政府宣布，光復鄉今天（10日）停止上班、停止上課。
農業部林業及自然保育署花蓮分署上午針對馬太鞍溪堰塞湖影響地區發布「紅色警戒」，由於上游崩塌地擴大，加上颱風外圍環流與東北風共伴影響，可能出現超過200毫米以上強降雨，達「紅色警戒」標準。
警戒與撤離範圍為光復鄉（大馬村、大平村、東富村、大同村、大安村、大華村、北富村）、鳳林鎮（長橋里、大榮里、山興里）與萬榮鄉（明利村），縣府呼籲民眾配合政府公告與公所指示，提前完成撤離與避難準備。
此外，如果住在河道沿線、堤防低窪區域或先前受災嚴重地區，應立即收拾重要證件、藥品、貴重物品與簡便行李，依通知前往指定避難處所。
