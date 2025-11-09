颱風鳳凰逼近！馬太鞍溪恐形成新堰塞湖 花蓮3鄉鎮預防性撤離

花蓮光復鄉、鳳林鎮及萬榮鄉被列入警戒區域。（圖／林保署提供）

颱風鳳凰逼近台灣，風浪漸強，花蓮馬太鞍溪可能形成新的堰塞湖，水量恐達1500百萬噸，光復鄉、鳳林鎮及萬榮鄉已啟動預防性撤離。同時，象鼻隧道附近海灘發生溺水意外，一名62歲張姓婦人被大浪捲走不幸身亡，另有四人受困海灘。宜蘭太平山因應風雨威脅，將於10日下午2時起封山休園，疏散園區內遊客，以降低災害風險。

颱風鳳凰的暴風圈逼近台灣，花蓮發生溺水案件。一群共16人前往象鼻隧道附近海灘探險，卻疑似遇到漲潮，其中一名62歲張姓婦人不幸被大浪捲走，另有四名友人受困海灘。空勤隊緊急出動直升機進行救援，搜救人員吊掛垂降到海面，雖然成功將溺水婦人救起，但送醫後仍宣告不治。其餘受困者在岸邊搜救人員的協助下，都安全脫困，但驚險過程讓他們獲救後仍餘悸猶存。

婦人溺水，送醫後宣告不治。（圖／空勤總隊提供）

山區方面，馬太鞍溪在先前堰塞湖潰決後雖然蓄水量大幅減少，但林務局保育署表示，上游仍殘留大量土砂。林保署花蓮分署長黃群策表示，如果颱風帶來的豪雨持續不斷，馬太鞍溪可能會形成新的堰塞湖，預估最大水量約1500百萬噸。因此，當局已將光復鄉、鳳林鎮以及萬榮鄉列為黃色警戒區，並啟動預防性撤離措施。留守家中的居民也積極進行防颱準備，清空排水溝、在家門口堆放沙包，希望避免再次遭遇淹水的惡夢。宜蘭太平山地區於9日下午開始起霧，山區一片白茫茫，吸引許多遊客前往賞景。然而，考慮到颱風可能帶來的風雨災害，太平山國家森林遊樂區公告於10日下午2時起實施休園管制，盡可能降低災害風險。當局呼籲民眾密切關注氣象資訊，避免前往危險地區，以確保人身安全。

