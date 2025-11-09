颱風鳳凰逼近 龜山島9日起封島5天
（中央社記者王朝鈺宜蘭9日電）交通部觀光署東北角及宜蘭海岸國家風景區管理處表示，龜山島周邊海域受東北季風及颱風鳳凰外圍環流影響，基於離島臨時碼頭靠泊及遊客安全考量，今天起至13日封島5天。（編輯：蕭博文）1141109
