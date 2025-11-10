颱風鳳凰逼近11日停班課否 蔣萬安：持續監視風雨

（中央社記者楊淑閔台北10日電）台北市災害應變中心今天召開颱風鳳凰整備會議，市長蔣萬安說，颱風穿越呂宋島後的路徑、速度、角度仍不明，將加強防災、持續監視風雨，11日上班課與否，今晚儘早發布。

氣象署表示，晚間起到11日受颱風鳳凰外圍環流及東北季風影響，基隆北海岸、大台北、東半部地區及恆春半島仍要防大雨及豪雨，尤其東北部、東部及大台北地區有局部豪雨等級以上發生機率。

氣象署預測，12日隨颱風接近，中南部地區也有大雨或局部豪雨，13日颱風減弱並逐漸遠離，除北部地區仍有局部較大雨勢，其他地區雨勢趨緩。

蔣萬安說，持續降雨將到17日，這段期間山區雨勢將達到豪雨等級以上，陣風也可能來10到12級，台北市區雨勢達到大雨等級，陣風也可能達到7到8級，已指示市府各單位務必做好整備措施。

針對外界關注今晚是否會發布11日停班停課，蔣萬安說，颱風穿越呂宋島後會轉向，角度、路徑、速度都高度不確定，市府密切掌握風雨動態資訊，包含上班課、疏散門啟閉、市區紅黃線停車訊息，會及早評估、儘早發布。

他說，文化局13日將在兩廳院藝文廣場舉辦戶外音樂活動，已請文化局持續監視風雨，及早評估並適時調整活動。

此外，應變中心表示，已就山區部分加強戒備注意落石及坍方，並先行盤點土石流潛勢區、老舊聚落及列管邊坡的住戶清冊，做好隨時疏散撤離的準備。（編輯：蕭博文）1141110