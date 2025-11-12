颱風鳳凰釀349件災情51傷 宜蘭多處淹水待復水電
（中央社記者黃麗芸台北12日電）颱風鳳凰暴風圈已進入南部陸地，中央災變中心今天表示，累計災情共349件、51傷，宜蘭仍有25處積淹水、5907戶停電、370戶停水，相關單位正積極搶險作業。
颱風鳳凰中央災害應變中心上午進行第5次工作會報暨情資研判會議，中央氣象署表示，受颱風外圍環流和東北季風影響，宜蘭地區昨天出現局部大豪雨或超大豪雨；國家災害防救科技中心說，自10日起至今天上午8時，宜蘭各地總累積雨量約為724.5mm至1061.5mm不等。
同時，目前坡地易致災區包括宜蘭縣、花蓮縣、台東縣和台北市與新北市等5個縣市山區，須嚴防二次災害的發生。
災情監控及搜索救援組截至上午7時統計資料顯示，累計全國一般災情共計349件，其中積淹水災情占99件（其中宜蘭有76件），並造成51人受傷。
會中進行視訊連線，宜蘭縣政府表示，昨天雨量破紀錄，包括蘇澳、冬山河地區仍有多處淹水，部分地區停水、停電，相關單位持續搶修中，希望農損可以比照去年颱風現金補償方式進行。
擔任指揮官的內政部長劉世芳提醒，要注意延遲性災情，土石流災害也應審度是否發放細胞簡訊提醒民眾。
花蓮縣政府說，明利村部分無民眾傷亡，已進行收容安置；馬太鞍便橋和台鐵都停駛，也規劃替代方案通行。
疏散撤離組報告，截至上午8時止，已有宜蘭縣1465人、基隆市3人、新北市611人、雲林縣2人、嘉義縣2人、台南市91人、高雄市348人、屏東縣498人、花蓮縣5305人、南投縣1人，累計10縣市政府疏散撤離人數為8326人。
收容安置方面，截至上午7時止，共有7縣市開設62處收容安置處所，收容1510人。分別為新北市23人、台南市17人、高雄市118人、屏東縣245人、宜蘭縣153人、花蓮縣952人、基隆市2人。
颱風菜價部分，農林漁牧組說，台北果菜市場因颱風前承銷人多已提前備貨，今天市況趨緩、量減價跌；西螺果菜市場下午交易；同時，全國已發布土石流紅色警戒共56條，分別為新北市21條、宜蘭縣35條。
另外，花蓮馬太鞍溪堰塞湖現況，目前仍維持紅色警戒，堰塞湖在颱風期間溢流口沖刷、下方溢流水道流路拓寬，兩側邊坡局部崩塌，目前無阻塞流路。
水電維生組表示，全國累計積淹水災情共118件，未退水26件（宜蘭縣25件、花蓮馬太鞍明利地區1件）；其中，宜蘭地區昨天因受短延時強降雨影響，蘇澳、冬山地區、羅東及五結地區時雨量超過設計保護標準，內水逕流宣洩不及，造成淹水。
另外，花蓮縣萬榮鄉明利村淹水部分，因馬太鞍溪河水由未佈設堤防處溢出，沿產業道路流至明利村及三和水稻育苗中心，主要影響為道路淤積、交通受阻，水利署已進場搶險阻斷水路，但目前水量過大，待趨緩後將再儘速進場施作。
水電方面，全國曾停水8809戶，目前宜蘭縣蘇澳鎮仍有370戶待復水；全國曾停電1萬1317戶，仍有宜蘭縣5907戶待復電。
交通工程組說，公路道路災阻有3處，包括台9線軍人公墓至聖湖路段和馬太鞍溪河床臨時便道，以及台20線向陽至利稻；台鐵平溪線全線、深澳線全線、南迴線台東至枋寮段都停駛。
劉世芳裁示，因宜蘭昨晚強降雨，仍有多處積淹水和停水停電，請加強搶修和抽排水作業，協助民眾盡快恢復正常生活；地方政府收容安置作業，務必確認安全無虞時，再讓民眾返家。（編輯：蕭博文）1141112
