颱風鳳凰重創蘇澳 姊妹城鎮日本館山市募資協助
（中央社記者沈如峰宜蘭縣22日電）宜蘭縣蘇澳鎮11日遭逢重大水患，約3200戶受影響。剛與蘇澳鎮締結為姊妹城鎮的日本千葉縣館山市，即日起至12月19日，於館山市6處地點設置捐款箱，呼籲民眾捐款救災。
颱風鳳凰11日挾帶豪雨重創蘇澳，造成多處淹水災情。所幸隔天一早，多處積水已消退，蘇澳鎮公所估計約有3200戶受災，目前進入災後復原期。
蘇澳鎮公所今天表示，今年11月初，蘇澳鎮才剛與千葉縣館山市締結為姊妹城鎮。館山市長森正一在蘇澳水患後，以臉書（Facebook）私訊方式向蘇澳鎮長李明哲慰問，並提及館山市將針對蘇澳水災進行賑災募款。
蘇澳鎮公所指出，千葉縣當地報刊「房日新聞」今天以頭版報導，館山市已在市政大廳、館山市觀光協會等共6處地點設置捐款箱，呼籲民眾捐款救災。
「房日新聞」報導中也提到，森正一當初向李明哲慰問時表示，衷心祈禱蘇澳鎮民及救災人員平安，早日恢復正常生活。（編輯：黃世雅）1141122
