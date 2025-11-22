颱風鳳凰重創蘇澳 姊妹城鎮日本館山市募資協助

雲林縣消防局統計，今年1到10月受理的報案通話中，有4分之1 是無效電話，這其中惡意騷擾以及無故撥打 佔大宗，這些電話不僅嚴重影響，第一線人員的接線流程，更有可能延誤真正的緊急救護案件，根據消防法規定，撥打濫用消防專線，依法可罰1萬到5萬元。 #119#濫用專線#打來亂

東森新聞影音 ・ 10 小時前