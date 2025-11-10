颱風鳳凰防颱應變 花蓮光復鄉訂下午4時前完成撤離

颱風鳳凰逼近，馬太鞍溪集水區未來24小時預估累積降雨量435.4毫米，今天清晨發布「紅色警戒」，受影響的花蓮縣光復鄉啟動人員啟動撤離，遊覽車、軍卡車支援，預計今天下午4時完成撤離作業，8個收容所已準備就序。光復鄉長林清水說，不論住家有2樓、3樓，上次淹水高度超過1.5公尺的家戶不能選擇垂直避難，一定要疏散撤離。

颱風鳳凰逼近，馬太鞍溪集水區未來24小時預估累積降雨量435.4毫米，已達紅色警戒標準，並已發布紅色警戒。圖為10日上午拍攝馬太鞍溪堰塞湖狀況。（圖／林業及自然保育署花蓮分署提供）

林清水表示，林業及自然保育署花蓮分署今天上午7時就發布「紅色警戒」，比原本預計時間提前，已緊急調派人手，包括替代役等支援，先將8個收容所的設備、福慧床、物資等安排就位。

廣告 廣告

林清水說，依據昨天會議決議，收容所開設在光復國小、馬太鞍教會、大進國小、部落之心、富田教會、西富國小及富源國中共8處，將安排6輛遊覽車、10輛軍卡車支援，搭載民眾到收容所避難，預計今天下午4時完成撤離。

這次撤離方式有收容所、依親與垂直避難，林清水強調，不論住家有2樓、3樓，上次淹水高度超過1.5公尺的家戶不能選擇垂直避難，一定要疏散撤離。提醒民眾攜帶重要證件、藥品與簡便行李，依通知前往指定避難處所。

農業部林業及自然保育署花蓮分署發布訊息表示，今天監測顯示，馬太鞍溪堰塞湖水位高程1019.5公尺，湖區面積12.6公頃，蓄水量為149.2萬噸，10月1日至11月10日水位無明顯變化，蓄水量降至溢流前的1.6%。

依據中央氣象署最新一報定量降水預報，馬太鞍溪集水區未來24小時預估累積降雨量435.4毫米，已達紅色警戒發布標準（未來24小時預估累積降雨量200毫米以上），花蓮分署已於上午7時發布紅色警戒緊急通報單，通報花蓮縣政府、光復鄉公所、鳳林鎮公所、萬榮鄉公所等相關單位進行強制疏散撤離收容等避難作業，並請花蓮縣政府督導執行，且林業保育署同步發送災防告警CBS簡訊，提醒下游民眾立即依據政府疏散撤離避難指令。